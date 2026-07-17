Андрій Білецький — український військовий, громадський і політичний діяч, який став широко відомим після початку російсько-української війни у 2014 році. Він є засновником добровольчого підрозділу «Азов», а згодом очолив створений на його основі окремий підрозділ у складі Сил оборони. У різні роки Білецький також займався політичною діяльністю та був народним депутатом України VIII скликання. Його ім’я регулярно фігурує в українському та міжнародному інформаційному просторі через військову службу, політичну кар’єру та суспільну діяльність. Біографія Андрія Білецького поєднує досвід історика, політика, командира та учасника бойових дій.

Біографія

Андрій Євгенович Білецький народився 5 серпня 1979 року у Харкові.

Вищу освіту здобув у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна, де навчався на історичному факультеті. За фахом — історик. Під час навчання займався дослідженням історії українського національного руху та публікував наукові праці.

На початку 2000-х років став активним учасником громадських організацій націоналістичного спрямування. У різні роки очолював громадську організацію «Патріот України» та був одним із керівників Соціал-національної асамблеї.

У 2011 році був затриманий правоохоронними органами у межах кримінального провадження. Сам Білецький та його прихильники заявляли про політичний характер переслідування. У лютому 2014 року після зміни влади його звільнили з-під варти.

Після початку бойових дій на сході країни у травні 2014 року став одним із засновників добровольчого батальйону «Азов», який брав участь у звільненні Маріуполя та інших бойових операціях. Згодом підрозділ був інтегрований до структури Національної гвардії.

На позачергових парламентських виборах 2014 року Андрій Білецький був обраний народним депутатом України VIII скликання як самовисуванець від одномандатного округу №217 у Києві. Працював у Верховній Раді до 2019 року.

У 2016 році став одним із засновників політичної партії «Національний корпус», яку очолював протягом кількох років.

Після початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році повернувся до активної військової служби. Він став командиром 3-ї окремої штурмової бригади, сформованої на базі ветеранів полку «Азов». Підрозділ брав участь у боях за Бахмут, Авдіївський напрямок та інших операціях.

За військову службу Андрій Білецький нагороджений державними відзнаками, зокрема орденом «За мужність» III ступеня.

Цікаві факти

Андрій Білецький має історичну освіту та ще до початку політичної кар’єри займався науковою діяльністю. Він є автором низки історичних статей, присвячених українському визвольному руху XX століття.

Одним із найвідоміших етапів його діяльності стало створення добровольчого батальйону «Азов» у 2014 році. Надалі підрозділ перетворився на окремий полк у складі Національної гвардії, а назва «Азов» стала відомою далеко за межами України.

Політична діяльність Білецького неодноразово викликала дискусії як усередині країни, так і за кордоном. Західні медіа та окремі експерти звертали увагу на його ранню діяльність у націоналістичних організаціях і висловлювання початку 2000-х років. Сам Білецький в останні роки зосереджувався переважно на військовій службі та неодноразово заявляв, що його головним пріоритетом є оборона держави.

Після початку повномасштабної війни він значно рідше бере участь у політичному житті, концентруючись на керівництві військовим підрозділом. Його інтерв’ю та публічні виступи переважно стосуються ситуації на фронті, військової підготовки та розвитку підрозділу.

Інформація про особисте життя Андрія Білецького у відкритих джерелах є обмеженою. Відомо, що він був одружений із Ганною Горячевою, однак деталі приватного життя публічно майже не висвітлює.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Андрій Білецький?

Андрій Білецький — український військовий, громадський діяч, колишній народний депутат та командир 3-ї окремої штурмової бригади. Найбільшу популярність він здобув після створення добровольчого батальйону «Азов» у 2014 році. Нині основна його діяльність пов’язана зі службою у Силах оборони.

Скільки років Андрію Білецькому?

Андрій Білецький народився 5 серпня 1979 року. Його вік залежить від поточної дати. На 2026 рік йому виповнюється 47 років.

Яку освіту має Андрій Білецький?

Він закінчив історичний факультет Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. За спеціальністю є істориком. До початку військової кар’єри займався науковою та громадською діяльністю.

Чи був Андрій Білецький народним депутатом?

Так. У 2014 році його обрали народним депутатом України VIII скликання. У парламенті працював до завершення каденції у 2019 році.

Що відомо про родину Андрія Білецького?

У відкритих джерелах повідомляється, що він був одружений з Ганною Горячевою. Публічної інформації про його особисте життя небагато, оскільки після початку активної військової служби він практично не коментує приватні питання.