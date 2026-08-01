Андріана Кучер: біографія та цікаві факти про журналістку і телеведучу
2026-01-08    139

Андріана Кучер: біографія та цікаві факти про журналістку і телеведучу

Андріана Кучер — українська журналістка, телеведуча та радіоведуча, яка відома роботою на провідних українських телеканалах і власними авторськими проєктами. Вона працювала на NewsOne, ZIK та «24 Каналі», а також розвиває власний YouTube-канал. Найбільшу популярність здобула завдяки інтерв’ю з політиками, військовими, експертами та громадськими діячами. У 2019 році Кучер стала однією з журналісток, які залишили телеканал ZIK після зміни його власника. У 2026 році телеведуча повідомила про завершення роботи на телебаченні та заявила про готовність долучитися до військової служби у разі мобілізації.

Біографія

Андріана Кучер народилася 12 грудня 1992 року в Ужгороді Закарпатської області. Дитинство та шкільні роки провела у Дрогобичі Львівської області, де закінчила школу.

Вищу освіту здобула у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, а також у Київському національному університеті культури і мистецтв. За фахом — тележурналістка.

Перші кроки у професії зробила ще під час навчання. У 2013 році працювала на «Львівському радіо» та брала участь у проєкті «Єдина країна». Також працювала на місцевому телеканалі КДРТРК.

У березні 2015 року приєдналася до телеканалу ПравдаТУТ, де працювала до вересня того ж року. Після цього перейшла на телеканал NewsOne, де стала ведучою інформаційних програм і журналісткою.

У 2018 році Кучер почала працювати на телеканалі ZIK. Після переходу медіахолдингу під контроль Віктора Медведчука в червні 2019 року вона разом із групою журналістів залишила канал. Тоді ж підписала відкрите звернення до громадськості, в якому журналісти заявили про загрозу незалежності українського медіапростору.

З 19 листопада 2020 року Андріана Кучер працювала на 24 Каналі, де стала авторкою та ведучою власних інформаційно-аналітичних програм і численних інтерв’ю. Одним із найвідоміших її проєктів став Kucher Live, у межах якого вона спілкувалася з військовими, політиками, істориками, дипломатами, економістами та міжнародними експертами. Паралельно журналістка розвиває власний YouTube-канал.

У серпні 2024 року Андріана Кучер відвідала Курську область після початку операції Сил оборони на цьому напрямку. У 2026 році вона повідомила про звільнення з телебачення та заявила, що готова до мобілізації, якщо отримає відповідний виклик.

Цікаві факти

Андріана Кучер належить до журналістів, які публічно виступили проти зміни редакційної політики телеканалу ZIK після переходу його під контроль Віктора Медведчука. Разом із колегами вона залишила редакцію, пояснивши своє рішення принциповою позицією щодо незалежності медіа.

Окрім телевізійної роботи, журналістка веде власний YouTube-канал, де публікує великі інтерв’ю та аналітичні розмови з відомими українськими й міжнародними експертами.

У відкритих джерелах зазначається, що Андріана Кучер не перебуває у шлюбі та не має дітей. Про особисте життя вона говорить рідко, віддаючи перевагу професійній діяльності.

Одним із захоплень телеведучої є йога, про що також повідомляється у відкритих біографічних джерелах.

У 2026 році широкий суспільний резонанс викликала її заява про готовність мобілізуватися після завершення роботи на телебаченні.

Відповіді на питання про Андріану Кучер

Скільки років Андріані Кучер?

Андріана Кучер народилася 12 грудня 1992 року в Ужгороді. Станом на 2026 рік їй 33 роки.

Хто така Андріана Кучер?

Андріана Кучер — українська журналістка, телеведуча та радіоведуча. Вона працювала на телеканалах ПравдаТУТ, NewsOne, ZIK і «24 Канал», а також є авторкою власного YouTube-проєкту.

Де навчалася Андріана Кучер?

Журналістка здобула освіту у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та Київському національному університеті культури і мистецтв. За спеціальністю вона тележурналістка.

Чому Андріана Кучер залишила телеканал ZIK?

У 2019 році журналістка звільнилася після переходу телеканалу під контроль Віктора Медведчука. Разом з іншими співробітниками вона заявила про незгоду зі змінами редакційної політики та підписала відкрите звернення щодо захисту незалежності українських медіа.

Чи одружена Андріана Кучер?

За інформацією з відкритих джерел, Андріана Кучер неодружена і не має дітей. Відомо також, що вона займається йогою та веде активну професійну діяльність.

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