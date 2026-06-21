Анатолій Трубін — український футболіст, який виступає на позиції воротаря за португальську «Бенфіку» та національну збірну України. Він вважається одним із найперспективніших українських голкіперів свого покоління та вже в молодому віці закріпився на найвищому європейському рівні. Кар’єру Трубін почав у системі донецького «Шахтаря», де швидко став основним воротарем першої команди. Після успішних виступів у Лізі чемпіонів його запросила португальська «Бенфіка». Сьогодні Анатолій регулярно викликається до збірної України та входить до числа найдорожчих українських футболістів.

Біографія

Анатолій Володимирович Трубін народився 1 серпня 2001 року у Донецьку. Перші футбольні кроки зробив у Маріуполі, де займався в академії «Азовсталь-2». У 2014 році перейшов до академії донецького «Шахтаря», яка вважається однією з найсильніших футбольних шкіл України.

У липні 2019 року Трубін дебютував за першу команду «Шахтаря». Уже в сезоні 2020/21 він став основним воротарем клубу, впевнено виступаючи в Українській Прем’єр-лізі та Лізі чемпіонів. Саме матчі проти провідних європейських клубів привернули до нього увагу скаутів провідних команд Європи.

У серпні 2023 року воротар перейшов до португальської «Бенфіки». Контракт із лісабонським клубом укладено до літа 2028 року. За інформацією футбольних аналітичних ресурсів, трансфер став одним із найгучніших переходів українських футболістів того літа, а «Шахтар» також отримав право на відсоток від майбутнього продажу гравця.

За збірну України Анатолій дебютував 31 березня 2021 року у матчі відбору чемпіонату світу проти Казахстану. До цього він пройшов усі юнацькі та молодіжні збірні України — від U16 до U21. Голкіпер входив до заявки на Євро-2020, а також брав участь у чемпіонаті Європи 2024 року.

Станом на 2026 рік Трубін є одним із ключових воротарів збірної України. Його зріст становить 199 см, що робить його одним із найвищих голкіперів європейського футболу.

Цікаві факти

Попри молодий вік, Трубін уже став чемпіоном України у складі «Шахтаря», володарем Кубка України та переможцем Кубка португальської ліги з «Бенфікою». Він неодноразово визнавався найкращим воротарем сезону в українській Прем’єр-лізі.

Одним із найбільш пам’ятних моментів його кар’єри став гол у Лізі чемпіонів у січні 2026 року. Під час останньої атаки матчу воротар підключився до стандарту та забив м’яч головою, принісши «Бенфіці» важливу перемогу і вихід до плейоф турніру. Голкіпери дуже рідко відзначаються забитими м’ячами, тому цей епізод широко обговорювався у футбольному світі.

Щодо особистого життя, Анатолій не належить до публічних спортсменів. Він майже не коментує приватне життя та рідко дає інтерв’ю на особисті теми. У відкритих джерелах немає підтвердженої інформації про дружину чи дітей, тому такі дані не можна вважати встановленими фактами.

Трубін активно веде сторінки у соціальних мережах, де переважно публікує матеріали, пов’язані з футболом, тренуваннями, матчами та життям у Португалії.

Відповіді на питання про персону

Скільки років Анатолію Трубіну?

Анатолій Трубін народився 1 серпня 2001 року. У 2026 році йому виповнюється 25 років. Незважаючи на молодий вік, він уже має великий досвід виступів у Лізі чемпіонів та на міжнародному рівні.

За який клуб грає Анатолій Трубін?

Із серпня 2023 року український воротар виступає за португальську «Бенфіку». Він є одним із основних голкіперів клубу та регулярно грає в чемпіонаті Португалії й єврокубках.

Який зріст Анатолія Трубіна?

Зріст воротаря становить 199 сантиметрів. Саме антропометричні дані разом із реакцією та грою на лінії воріт вважаються одними з його головних переваг.

Чи одружений Анатолій Трубін?

У відкритих офіційних джерелах немає підтвердженої інформації про шлюб футболіста. Сам спортсмен не робив публічних заяв щодо сімейного статусу. Тому достовірних даних про дружину або дітей наразі немає.

За яку збірну виступає Анатолій Трубін?

Трубін представляє національну збірну України. Він дебютував у головній команді країни у 2021 році та регулярно викликається до складу на офіційні міжнародні турніри й відбіркові матчі.