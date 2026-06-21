Анатолій Трубін: біографія та цікаві факти про голкіпера
2026-21-06    98

Анатолій Трубін: біографія та цікаві факти про голкіпера

Анатолій Трубін — український футболіст, який виступає на позиції воротаря за португальську «Бенфіку» та національну збірну України. Він вважається одним із найперспективніших українських голкіперів свого покоління та вже в молодому віці закріпився на найвищому європейському рівні. Кар’єру Трубін почав у системі донецького «Шахтаря», де швидко став основним воротарем першої команди. Після успішних виступів у Лізі чемпіонів його запросила португальська «Бенфіка». Сьогодні Анатолій регулярно викликається до збірної України та входить до числа найдорожчих українських футболістів.

Біографія

Анатолій Володимирович Трубін народився 1 серпня 2001 року у Донецьку. Перші футбольні кроки зробив у Маріуполі, де займався в академії «Азовсталь-2». У 2014 році перейшов до академії донецького «Шахтаря», яка вважається однією з найсильніших футбольних шкіл України.

У липні 2019 року Трубін дебютував за першу команду «Шахтаря». Уже в сезоні 2020/21 він став основним воротарем клубу, впевнено виступаючи в Українській Прем’єр-лізі та Лізі чемпіонів. Саме матчі проти провідних європейських клубів привернули до нього увагу скаутів провідних команд Європи.

У серпні 2023 року воротар перейшов до португальської «Бенфіки». Контракт із лісабонським клубом укладено до літа 2028 року. За інформацією футбольних аналітичних ресурсів, трансфер став одним із найгучніших переходів українських футболістів того літа, а «Шахтар» також отримав право на відсоток від майбутнього продажу гравця.

За збірну України Анатолій дебютував 31 березня 2021 року у матчі відбору чемпіонату світу проти Казахстану. До цього він пройшов усі юнацькі та молодіжні збірні України — від U16 до U21. Голкіпер входив до заявки на Євро-2020, а також брав участь у чемпіонаті Європи 2024 року.

Станом на 2026 рік Трубін є одним із ключових воротарів збірної України. Його зріст становить 199 см, що робить його одним із найвищих голкіперів європейського футболу.

Цікаві факти

Попри молодий вік, Трубін уже став чемпіоном України у складі «Шахтаря», володарем Кубка України та переможцем Кубка португальської ліги з «Бенфікою». Він неодноразово визнавався найкращим воротарем сезону в українській Прем’єр-лізі.

Одним із найбільш пам’ятних моментів його кар’єри став гол у Лізі чемпіонів у січні 2026 року. Під час останньої атаки матчу воротар підключився до стандарту та забив м’яч головою, принісши «Бенфіці» важливу перемогу і вихід до плейоф турніру. Голкіпери дуже рідко відзначаються забитими м’ячами, тому цей епізод широко обговорювався у футбольному світі.

Щодо особистого життя, Анатолій не належить до публічних спортсменів. Він майже не коментує приватне життя та рідко дає інтерв’ю на особисті теми. У відкритих джерелах немає підтвердженої інформації про дружину чи дітей, тому такі дані не можна вважати встановленими фактами.

Трубін активно веде сторінки у соціальних мережах, де переважно публікує матеріали, пов’язані з футболом, тренуваннями, матчами та життям у Португалії.

Відповіді на питання про персону

Скільки років Анатолію Трубіну?

Анатолій Трубін народився 1 серпня 2001 року. У 2026 році йому виповнюється 25 років. Незважаючи на молодий вік, він уже має великий досвід виступів у Лізі чемпіонів та на міжнародному рівні.

За який клуб грає Анатолій Трубін?

Із серпня 2023 року український воротар виступає за португальську «Бенфіку». Він є одним із основних голкіперів клубу та регулярно грає в чемпіонаті Португалії й єврокубках.

Який зріст Анатолія Трубіна?

Зріст воротаря становить 199 сантиметрів. Саме антропометричні дані разом із реакцією та грою на лінії воріт вважаються одними з його головних переваг.

Чи одружений Анатолій Трубін?

У відкритих офіційних джерелах немає підтвердженої інформації про шлюб футболіста. Сам спортсмен не робив публічних заяв щодо сімейного статусу. Тому достовірних даних про дружину або дітей наразі немає.

За яку збірну виступає Анатолій Трубін?

Трубін представляє національну збірну України. Він дебютував у головній команді країни у 2021 році та регулярно викликається до складу на офіційні міжнародні турніри й відбіркові матчі.

Анатолій Трубін, Анатолій Трубін Instagram, Анатолій Трубін біографія, Анатолій Трубін вік, Анатолій Трубін зріст, Бенфіка, воротар, Донецьк, збірна України, Ліга чемпіонів, Прем'єр-ліга України, Сергій Ребров, чемпіонат Європи, чемпіонат світу, Шахтар
Останні новини
Анатолій Трубін: біографія та цікаві факти про голкіпера

Анатолій Трубін: біографія та цікаві факти про голкіпера
Анатолій Трубін — український футболіст, який виступає на позиції воротаря читать далее
21-06, 12:37
Соломія Вітвіцька: біографія та цікаві факти про телеведучу

Соломія Вітвіцька: біографія та цікаві факти про телеведучу
Соломія Вітвіцька — українська журналістка, телеведуча та одна з найвідоміших читать далее
21-06, 12:35
До Землі наближається астероїд, який не підлітав так близько понад 400 років

До Землі наближається астероїд, який не підлітав так близько понад 400 років
27 червня 2026 року поблизу Землі пролетить астероїд 152637 (1997 читать далее
21-06, 12:31
ЧС-2026 з футболу: де проходить, формат, команди та календар

ЧС-2026 з футболу: де проходить, формат, команди та календар
Чемпіонат світу з футболу 2026 року став найбільшим в історії читать далее
21-06, 12:26
Нідерланди розгромили Швецію 5:1 та очолили групу на ЧС-2026

Нідерланди розгромили Швецію 5:1 та очолили групу на ЧС-2026
Збірна Нідерландів 20 червня здобула переконливу перемогу над Швецією з читать далее
21-06, 12:21
Андрій Федінчик: біографія та цікаві факти про актора

Андрій Федінчик: біографія та цікаві факти про актора
Андрій Федінчик — український актор театру, кіно, дубляжу та озвучування, читать далее
21-06, 12:17
Чому не виплачують гроші за житловими сертифікатами «єВідновлення»

Чому не виплачують гроші за житловими сертифікатами «єВідновлення»
Програма «єВідновлення» стала одним із ключових механізмів компенсації українцям за читать далее
21-06, 11:35
Ющенко, Кучма і Порошенко відмовилися від ордена Білого Орла

Ющенко, Кучма і Порошенко відмовилися від ордена Білого Орла
Другий президент України Леонід Кучма, третій президент Віктор Ющенко та читать далее
21-06, 11:01
Сьогодні найдовший день у році: Земля зустріла літнє сонцестояння

Сьогодні найдовший день у році: Земля зустріла літнє сонцестояння
21 червня жителі Північної півкулі спостерігають найдовший день 2026 року. читать далее
21-06, 10:57
Негативне ставлення поляків до українців зросло до 43%

Негативне ставлення поляків до українців зросло до 43%
Рівень негативного ставлення поляків до українців зріс до 43%, тоді читать далее
20-06, 19:36
Яке церковне свято 21 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 21 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
21 червня 2026 року за новоюліанським календарем православні віряни в читать далее
20-06, 16:57
Weekly Ukraine Digest (June 14–20, 2026): the week’s top stories at a glance

Weekly Ukraine Digest (June 14–20, 2026): the week’s top stories at a glance
The week of June 14–20, 2026, was marked by continued читать далее
20-06, 16:52
В Ірані співачку засудили до 74 ударів батогом за виступ без хіджабу

В Ірані співачку засудили до 74 ударів батогом за виступ без хіджабу
В Ірані суд засудив співачку Парасту Ахмаді до 74 ударів читать далее
20-06, 16:37
Екстрадиція з ЄС до України: хто ризикує бути виданим

Екстрадиція з ЄС до України: хто ризикує бути виданим
Після 2022 року екстрадиційні процеси між Україною та країнами ЄС читать далее
20-06, 14:52
В авіакатастрофі загинув співзасновник ігрової компанії Ubisoft Клод Гіймо

В авіакатастрофі загинув співзасновник ігрової компанії Ubisoft Клод Гіймо
В авіакатастрофі у червні 2026 року поблизу курортного міста Ла-Боль читать далее
20-06, 14:50
У Британії ЗМІ прогнозують можливу відставку прем’єра Стармера

У Британії ЗМІ прогнозують можливу відставку прем’єра Стармера
У Великій Британії у червні 2026 року провідні британські медіа читать далее
20-06, 14:40
Марокко обіграло Шотландію на ЧС-2026 завдяки найшвидшому голу турніру

Марокко обіграло Шотландію на ЧС-2026 завдяки найшвидшому голу турніру
Збірна Марокко 20 червня 2026 року в другому турі групового читать далее
20-06, 11:06
Допомога на дітей в Україні 2026: які виплати передбачені

Допомога на дітей в Україні 2026: які виплати передбачені
У 2026 році система державної підтримки сімей з дітьми в читать далее
20-06, 11:01
Ірина Горова: біографія та цікаві факти про продюсерку

Ірина Горова: біографія та цікаві факти про продюсерку
Ірина Горова — українська музична продюсерка, підприємиця та одна з читать далее
20-06, 10:54
Зеленський висунув Лукашенко ультиматум

Зеленський висунув Лукашенко ультиматум
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Олександр Лукашенко має протягом читать далее
20-06, 10:48
Теги
Володимир Зеленський Дональд Трамп Київ НБУ Росія США ТЦК Україна банк банківський контроль блокування рахунку війна в Україні економіка України закон про мобілізацію мобілізація новини України перевірка банком футбол фінансовий моніторинг фінансові операції