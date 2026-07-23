Анатолій Онопрієнко: біографія та факти про серійного вбивцю
2026-23-07    90

Анатолій Онопрієнко: біографія та факти про серійного вбивцю

Анатолій Онопрієнко — український серійний убивця, один із найвідоміших злочинців в історії країни. Він отримав прізвиська «український звір» та «термінатор» через особливу жорстокість скоєних злочинів. У 1990-х роках Онопрієнко здійснив серію нападів, під час яких загинули десятки людей. Суд визнав його винним у вбивстві 52 осіб та призначив покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Його справа стала однією з найбільш резонансних кримінальних історій в Україні та привернула значну увагу правоохоронців, журналістів і криміналістів.

Біографія

Анатолій Юрійович Онопрієнко народився 25 липня 1959 року в селі Ласки Народицького району Житомирської області. Його дитинство проходило у складних сімейних обставинах. Батько залишив сім’ю, а мати померла, коли хлопцю було кілька місяців. Вихованням Онопрієнка займалися родичі та дитячі установи.

У дитячому віці він перебував у дитячому будинку, після чого навчався у професійно-технічному училищі. За відкритими даними, у молоді роки працював у різних сферах, зокрема був моряком та лісником.

У 1980-х роках Онопрієнко одружився. У нього народився син. Після розлучення він виїжджав за кордон, де працював на сезонних роботах. Пізніше повернувся до України.

Перші відомі злочини Онопрієнко скоїв наприкінці 1980-х років. У 1989 році він разом із товаришем здійснив перший напад, під час якого загинули люди. Після цього він залишив місце злочину та тривалий час не потрапляв у поле зору правоохоронців.

Найбільш активний період злочинної діяльності припав на 1995–1996 роки. За даними слідства, у цей час Онопрієнко здійснював напади на сім’ї у Житомирській області та інших регіонах. Він проникав у будинки, вбивав мешканців і забирав майно.

Серія злочинів викликала масштабне розслідування. Правоохоронці створили спеціальну слідчу групу, яка займалася пошуком нападника. У березні 1996 року Онопрієнка затримали в Житомирській області.

Під час слідства він зізнався у скоєнні численних убивств. У 1999 році суд визнав Анатолія Онопрієнка винним у 52 вбивствах, а також інших злочинах. Йому призначили довічне ув’язнення.

Після вироку Онопрієнко утримувався у Житомирській установі виконання покарань. Він помер 27 серпня 2013 року у віці 54 років від серцевої недостатності.

Цікаві факти

Справа Анатолія Онопрієнка стала однією з найбільш масштабних кримінальних справ у пострадянській Україні. Для його затримання правоохоронці проводили тривале розслідування, у якому брали участь численні оперативники та слідчі.

Під час розслідування стало відомо, що злочини Онопрієнка мали певну схему. Він обирав переважно приватні будинки, де перебували родини, після чого вчиняв напади та підпалював приміщення, щоб приховати сліди.

У медіа його часто називали «українським звіром» через кількість жертв і жорстокість злочинів. Цей випадок став одним із перших масштабних прикладів серійних убивств, який широко висвітлювали українські ЗМІ.

Під час судового процесу Онопрієнко поводився нестандартно та робив суперечливі заяви. Він частково визнавав свою провину, але в окремих епізодах намагався заперечувати відповідальність.

У відкритих джерелах є інформація про його складне дитинство та проблеми у сімейних стосунках. Водночас детальні відомості про його особисте життя після арешту, захоплення чи повсякденні звички обмежені.

Анатолій Онопрієнко залишився в історії криміналістики як один із найбільш відомих серійних злочинців. Його справа використовується фахівцями під час аналізу мотивів серійних убивць та особливостей розслідування подібних злочинів.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Анатолій Онопрієнко?
Анатолій Онопрієнко — серійний убивця, засуджений за 52 вбивства. Він скоїв злочини переважно у 1990-х роках. Його справа стала однією з найвідоміших кримінальних історій в Україні.

Коли народився Анатолій Онопрієнко?
Анатолій Онопрієнко народився 25 липня 1959 року у селі Ласки Житомирської області. Його дитинство проходило у дитячих установах після втрати матері. У молоді роки він працював у різних сферах.

За які злочини засудили Анатолія Онопрієнка?
Суд визнав його винним у вбивстві 52 людей, а також інших злочинах. Основна серія нападів відбулася у 1995–1996 роках. Йому призначили довічне позбавлення волі.

Коли затримали Анатолія Онопрієнка?
Онопрієнка затримали у березні 1996 року після тривалого розслідування. Його затримання стало результатом роботи спеціальної слідчої групи. Після цього розпочався судовий процес.

Коли помер Анатолій Онопрієнко?
Анатолій Онопрієнко помер 27 серпня 2013 року у місці ув’язнення. Причиною смерті називали серцеву недостатність. На момент смерті йому було 54 роки.

Анатолій Онопрієнко, Анатолій Онопрієнко біографія, вбивства, довічне ув’язнення, Житомир, злочини 1990-х, криміналістика, кримінальна історія, кримінальні злочини, кримінальні справи, правоохоронці, серійний убивця, серійні злочини, суд над Онопрієнком, український звір
Останні новини
Для ВПО запустять нову систему оплати соцпослуг: що зміниться

Для ВПО запустять нову систему оплати соцпослуг: що зміниться
Кабінет Міністрів затвердив експериментальний проєкт, який запроваджує новий механізм фінансування читать далее
23-07, 17:37
Акумуляторна техніка для саду стала головним трендом сезону

Акумуляторна техніка для саду стала головним трендом сезону
Попит на сучасну техніку для догляду за садом зростає, оскільки читать далее
23-07, 17:16
Олексій Пукач: біографія, цікаві факти про генерала МВС та справа Гонгадзе

Олексій Пукач: біографія, цікаві факти про генерала МВС та справа Гонгадзе
Олексій Пукач — колишній генерал-лейтенант міліції, відомий через кримінальну справу читать далее
23-07, 17:08
Семен Могилевич: біографія та цікаві факти про кримінального авторитета

Семен Могилевич: біографія та цікаві факти про кримінального авторитета
Семен Могилевич — один із найвідоміших кримінальних діячів пострадянського простору, читать далее
23-07, 17:05
Анатолій Онопрієнко: біографія та факти про серійного вбивцю

Анатолій Онопрієнко: біографія та факти про серійного вбивцю
Анатолій Онопрієнко — український серійний убивця, один із найвідоміших злочинців читать далее
23-07, 17:00
Петро Черник: біографія та цікаві факти про військового експерта

Петро Черник: біографія та цікаві факти про військового експерта
Петро Черник — український військовий експерт, полковник запасу Збройних сил читать далее
23-07, 16:51
Роман Світан: біографія та цікаві факти про військового експерта

Роман Світан: біографія та цікаві факти про військового експерта
Роман Світан — український військовий експерт, льотчик-інструктор, офіцер запасу Збройних читать далее
23-07, 16:49
Олександр Коваленко: біографія та цікаві факти про військового експерта

Олександр Коваленко: біографія та цікаві факти про військового експерта
Олександр Коваленко — український військово-політичний оглядач, блогер та експерт з читать далее
23-07, 16:47
Іван Киричевський: біографія та цікаві факти про військового експерта

Іван Киричевський: біографія та цікаві факти про військового експерта
Іван Киричевський — український військовий експерт, аналітик та оглядач у читать далее
23-07, 16:45
Михайло Самусь: біографія та цікаві факти про військового експерта

Михайло Самусь: біографія та цікаві факти про військового експерта
Михайло Самусь — український військовий експерт, аналітик із питань міжнародної читать далее
23-07, 16:42
Сергій Згурець: біографія та цікаві факти про військового експерта

Сергій Згурець: біографія та цікаві факти про військового експерта
Сергій Згурець — український військовий експерт, журналіст, аналітик та директор читать далее
23-07, 16:39
Олег Старіков: біографія та цікаві факти про військового експерта

Олег Старіков: біографія та цікаві факти про військового експерта
Олег Старіков — український військовий експерт, полковник Служби безпеки України читать далее
23-07, 16:35
Яке церковне свято 24 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 24 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
24 липня 2026 року православна церква вшановує пам'ять святих мучеників читать далее
23-07, 16:11
Баб-ель-Мандебська протока під ударом: хусити атакували танкери

Баб-ель-Мандебська протока під ударом: хусити атакували танкери
Єменські хусити розпочали атаки на саудівські нафтові танкери у Червоному читать далее
23-07, 14:36
Як змінюється попит на сорта малини: що обирають садівники у 2026 році

Як змінюється попит на сорта малини: що обирають садівники у 2026 році
Попит на саджанці малини у 2026 році зміщується у бік читать далее
23-07, 14:23
Пенсія у 60 років: скільки стажу потрібно у 2026 році

Пенсія у 60 років: скільки стажу потрібно у 2026 році
У 2026 році для виходу на пенсію у 60 років читать далее
23-07, 14:19
ЄС затвердив найбільший за чотири роки пакет санкцій проти РФ

ЄС затвердив найбільший за чотири роки пакет санкцій проти РФ
Європейський Союз затвердив 21-й пакет санкцій проти Росії, який стане читать далее
23-07, 14:16
Судна перестали заходити в українські порти через удари РФ

Судна перестали заходити в українські порти через удари РФ
Судноплавство до українських морських портів повністю припинилося на тлі посилення читать далее
23-07, 11:36
Тимур Ткаченко: біографія та цікаві факти про державного службовця

Тимур Ткаченко: біографія та цікаві факти про державного службовця
Тимур Ткаченко — український державний службовець і управлінець, який працював читать далее
23-07, 10:23
Руслана Лижичко: біографія та цікаві факти про співачку

Руслана Лижичко: біографія та цікаві факти про співачку
Руслана Лижичко — українська співачка, композиторка, продюсерка, громадська діячка та читать далее
23-07, 10:15
Теги
Європейський Союз Верховна Рада Володимир Зеленський Дональд Трамп ЗСУ Київ НБУ Росія США ТЦК Україна ЧС-2026 війна в Україні економіка України закон про мобілізацію мобілізація народні прикмети новини України футбол чемпіонат світу 2026