Анатолій Онопрієнко — український серійний убивця, один із найвідоміших злочинців в історії країни. Він отримав прізвиська «український звір» та «термінатор» через особливу жорстокість скоєних злочинів. У 1990-х роках Онопрієнко здійснив серію нападів, під час яких загинули десятки людей. Суд визнав його винним у вбивстві 52 осіб та призначив покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Його справа стала однією з найбільш резонансних кримінальних історій в Україні та привернула значну увагу правоохоронців, журналістів і криміналістів.

Біографія

Анатолій Юрійович Онопрієнко народився 25 липня 1959 року в селі Ласки Народицького району Житомирської області. Його дитинство проходило у складних сімейних обставинах. Батько залишив сім’ю, а мати померла, коли хлопцю було кілька місяців. Вихованням Онопрієнка займалися родичі та дитячі установи.

У дитячому віці він перебував у дитячому будинку, після чого навчався у професійно-технічному училищі. За відкритими даними, у молоді роки працював у різних сферах, зокрема був моряком та лісником.

У 1980-х роках Онопрієнко одружився. У нього народився син. Після розлучення він виїжджав за кордон, де працював на сезонних роботах. Пізніше повернувся до України.

Перші відомі злочини Онопрієнко скоїв наприкінці 1980-х років. У 1989 році він разом із товаришем здійснив перший напад, під час якого загинули люди. Після цього він залишив місце злочину та тривалий час не потрапляв у поле зору правоохоронців.

Найбільш активний період злочинної діяльності припав на 1995–1996 роки. За даними слідства, у цей час Онопрієнко здійснював напади на сім’ї у Житомирській області та інших регіонах. Він проникав у будинки, вбивав мешканців і забирав майно.

Серія злочинів викликала масштабне розслідування. Правоохоронці створили спеціальну слідчу групу, яка займалася пошуком нападника. У березні 1996 року Онопрієнка затримали в Житомирській області.

Під час слідства він зізнався у скоєнні численних убивств. У 1999 році суд визнав Анатолія Онопрієнка винним у 52 вбивствах, а також інших злочинах. Йому призначили довічне ув’язнення.

Після вироку Онопрієнко утримувався у Житомирській установі виконання покарань. Він помер 27 серпня 2013 року у віці 54 років від серцевої недостатності.

Цікаві факти

Справа Анатолія Онопрієнка стала однією з найбільш масштабних кримінальних справ у пострадянській Україні. Для його затримання правоохоронці проводили тривале розслідування, у якому брали участь численні оперативники та слідчі.

Під час розслідування стало відомо, що злочини Онопрієнка мали певну схему. Він обирав переважно приватні будинки, де перебували родини, після чого вчиняв напади та підпалював приміщення, щоб приховати сліди.

У медіа його часто називали «українським звіром» через кількість жертв і жорстокість злочинів. Цей випадок став одним із перших масштабних прикладів серійних убивств, який широко висвітлювали українські ЗМІ.

Під час судового процесу Онопрієнко поводився нестандартно та робив суперечливі заяви. Він частково визнавав свою провину, але в окремих епізодах намагався заперечувати відповідальність.

У відкритих джерелах є інформація про його складне дитинство та проблеми у сімейних стосунках. Водночас детальні відомості про його особисте життя після арешту, захоплення чи повсякденні звички обмежені.

Анатолій Онопрієнко залишився в історії криміналістики як один із найбільш відомих серійних злочинців. Його справа використовується фахівцями під час аналізу мотивів серійних убивць та особливостей розслідування подібних злочинів.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Анатолій Онопрієнко?

Анатолій Онопрієнко — серійний убивця, засуджений за 52 вбивства. Він скоїв злочини переважно у 1990-х роках. Його справа стала однією з найвідоміших кримінальних історій в Україні.

Коли народився Анатолій Онопрієнко?

Анатолій Онопрієнко народився 25 липня 1959 року у селі Ласки Житомирської області. Його дитинство проходило у дитячих установах після втрати матері. У молоді роки він працював у різних сферах.

За які злочини засудили Анатолія Онопрієнка?

Суд визнав його винним у вбивстві 52 людей, а також інших злочинах. Основна серія нападів відбулася у 1995–1996 роках. Йому призначили довічне позбавлення волі.

Коли затримали Анатолія Онопрієнка?

Онопрієнка затримали у березні 1996 року після тривалого розслідування. Його затримання стало результатом роботи спеціальної слідчої групи. Після цього розпочався судовий процес.

Коли помер Анатолій Онопрієнко?

Анатолій Онопрієнко помер 27 серпня 2013 року у місці ув’язнення. Причиною смерті називали серцеву недостатність. На момент смерті йому було 54 роки.