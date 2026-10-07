Анатолій Анатоліч: біографія та цікаві факти про телеведучого
2026-07-10    83

Анатолій Анатоліч: біографія та цікаві факти про телеведучого

Анатолій Анатоліч — український телеведучий, радіоведучий, шоумен та інтерв’юер, справжнє ім’я якого — Анатолій Анатолійович Яцечко. Він став відомим завдяки роботі на радіо й телебаченні, зокрема у програмах «Сніданок з 1+1», «Голос країни» та «Ранок з Україною». Окремий етап його кар’єри пов’язаний із власним YouTube-проєктом «Зе Інтерв’юер», у якому він спілкувався з представниками українського шоу-бізнесу, культури та бізнесу. У 2025 році Анатолій Анатоліч також був учасником інтелектуально-розважального шоу «єПитання на Новому». У жовтні 2026 року ведучий повідомив про смерть домашньої улюблениці — собаки Челсі, яка померла після ускладнень, спричинених укусом кліща.

Біографія

Анатолій Анатоліч народився 26 вересня 1984 року у Кривому Розі в родині економістів. Після закінчення криворізької гімназії №95 у 2001 році він вступив до Криворізького економічного інституту на обліково-економічний факультет. Під час навчання Анатолій захопився КВК і став капітаном збірної Кривого Рогу. У 2005 році його команда здобула «Кубок гумору», а самого Анатолія на п’ятому курсі назвали найкращим студентом Дніпропетровської області. Паралельно з навчанням він почав працювати радіоведучим на GalaRadio.

Після закінчення інституту у 2006 році Анатолій переїхав до Києва. Там він став ведучим ранкового шоу «Happy Ранок» на «Хіт FM», яке вів протягом шести років. З 2009 року працював також над гумористичним проєктом за участю відомих гостей на «Хіт FM» і телеканалі М1. Цей період став важливим етапом переходу Анатоліча від радіо до ширшої телевізійної кар’єри.

У 2011 році Анатолій Анатоліч започаткував сольний музичний проєкт «Правила граматики». Того ж року він став голосом, а згодом ведучим backstage-шоу «Голос країни». Англомовні джерела також фіксують його як ведучого backstage у перших сезонах української версії міжнародного формату The Voice.

У 2012 році Анатоліч одночасно працював у кількох телевізійних проєктах, серед яких «Вайфайтер», «Богиня шопінгу» та «Добрий вечір». 4 березня 2013 року він став ведучим «Сніданку з 1+1». Робота в ранковому ефірі зробила його одним із найбільш упізнаваних телеведучих українського телебачення. У 2017 році Анатоліч запустив власний YouTube-проєкт «Зе Інтерв’юер», присвячений розмовам із відомими людьми.

У серпні 2017 року ведучий перейшов на телеканал «Прямий», де працював ведучим і співпродюсером кількох програм. У 2019 році він приєднався до телеканалу «Україна» та став ведучим ранкового шоу «Ранок з Україною». Після припинення роботи телеканалу його професійна діяльність продовжилася у цифрових медіа, на телебаченні та в ролі ведучого публічних заходів. У 2025 році він був учасником «єПитання на Новому».

Цікаві факти

Справжнє ім’я Анатолія Анатоліча — Анатолій Анатолійович Яцечко. Псевдонім «Анатоліч» став його постійним професійним ім’ям у медіа. Дані про його зріст у відкритих профілях становлять 179 сантиметрів.

Анатолій Анатоліч одружений із Юлією Бойко, відомою у медійному середовищі як Юла. У подружжя троє дітей — дві доньки та син. Ведучий неодноразово розповідав про труднощі поєднання роботи з вихованням дітей і наголошував, що йому доводиться постійно балансувати між професійними справами та сімейним часом.

Після початку повномасштабної війни дружина та діти певний час перебували у Франції, тоді як Анатолій Анатоліч залишався в Україні. У січні 2023 року він повідомляв, що хотів повернути родину до Києва навесні. Пізніше сім’я також разом відвідувала США, де Анатоліч брав участь у публічному заході.

Ведучий двічі ставав найкращим гравцем сезону української версії інтелектуальної гри «Що? Де? Коли?». Також він брав участь у благодійних заходах, зокрема у футбольному матчі «Match for Heroes» у Києві у 2024 році, де разом із українськими знаменитостями грав у команді з ветеранами.

У 2025–2026 роках Анатоліч привертав увагу не лише професійною діяльністю. У квітні 2025 року повідомлялося, що він схуд на 10 кілограмів, а в липні 2026 року сам показав результат втрати вже понад 20 кілограмів. У липні 2026 року ведучий також потрапив у ДТП у Києві, після чого розповів про пошкодження свого автомобіля.

7 жовтня 2026 року Анатолій Анатоліч повідомив про смерть собаки Челсі. За його словами, тварину вкусив кліщ під час прогулянки, після чого у неї діагностували бабезіоз. Попри лікування та переливання крові, стан собаки погіршився, а згодом розвинулася імунно-опосередкована гемолітична анемія. Саме цю історію ведучий використав, щоб застерегти інших власників собак від недооцінювання небезпеки укусів кліщів.

Відповіді на питання про Анатолія Анатоліча

Хто такий Анатолій Анатоліч?

Анатолій Анатоліч — український телеведучий, радіоведучий, шоумен та інтерв’юер. Він працював на «Хіт FM», М1, «1+1», «Прямому» та телеканалі «Україна». Найбільше його знають за «Сніданком з 1+1», «Голосом країни» та власним проєктом «Зе Інтерв’юер».

Коли народився Анатолій Анатоліч?

Ведучий народився 26 вересня 1984 року. Його місце народження — Кривий Ріг. За біографічними даними, він виріс у родині економістів і здобув економічну освіту.

Яке справжнє ім’я Анатолія Анатоліча?

Справжнє ім’я ведучого — Анатолій Анатолійович Яцечко. У професійній діяльності він використовує ім’я Анатолій Анатоліч. Саме під цим ім’ям він став відомим на радіо, телебаченні та в інтернеті.

Хто дружина Анатолія Анатоліча?

Дружину ведучого звати Юлія Бойко, у медіа вона відома як Юла. Пара виховує трьох дітей. Анатолій Анатоліч неодноразово розповідав в інтерв’ю про труднощі поєднання професійної діяльності з сімейним життям.

Що сталося із собакою Анатолія Анатоліча?

7 жовтня 2026 року ведучий повідомив про смерть своєї собаки Челсі. За його словами, тварину вкусив заражений кліщ, після чого вона захворіла на бабезіоз, а пізніше у неї виникла тяжка імунно-опосередкована гемолітична анемія. Лікування та переливання крові не змогли врятувати тварину.

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