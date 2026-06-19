Анастасія Кожевнікова: біографія та цікаві факти про співачку
2026-19-06    155

Анастасія Кожевнікова: біографія та цікаві факти про співачку

Анастасія Кожевнікова — українська співачка, авторка пісень і колишня учасниця популярного жіночого гурту «ВІА Гра». Широку популярність вона здобула після перемоги у телевізійному музичному проєкті, який визначив новий склад колективу. Після кількох років роботи в одному з найвідоміших поп-гуртів Східної Європи артистка розпочала сольну кар’єру. Виконавиця активно займається музикою, записує нові композиції та виступає на сцені. Її творчий шлях поєднує телевізійні шоу, концертну діяльність і власні музичні проєкти.

Біографія

Анастасія Кожевнікова народилася 24 березня 1993 року в місті Южноукраїнськ Миколаївської області. З раннього дитинства вона займалася музикою, вокалом і брала участь у різноманітних творчих конкурсах. Майбутня співачка навчалася у музичній школі, а пізніше здобувала освіту у сфері естрадного вокалу.

У 2013 році Кожевнікова стала переможницею телевізійного шоу «Хочу V ВІА Гру», створеного продюсером Костянтином Меладзе. Після фіналу проєкту вона увійшла до нового складу гурту «ВІА Гра» разом із Мішею Романовою та Ерікою Герцег. Оновлений колектив дебютував із композицією «Перемирие», яка швидко стала хітом у країнах СНД.

У складі гурту Анастасія виступала до 2018 року. За цей час «ВІА Гра» випустила низку популярних пісень, брала участь у телевізійних шоу, фестивалях і гастрольних турах. Після завершення контракту артистка залишила колектив і вирішила розвивати сольну кар’єру.

Перші сольні роботи Кожевнікова представила вже у 2019 році. Вона почала випускати авторські композиції, експериментувати зі стилем та брати участь у нових музичних проєктах. Після початку повномасштабної війни Росії проти України співачка зосередилася на україномовному репертуарі та благодійних ініціативах.

Цікаві факти

Анастасія Кожевнікова перемогла у шоу «Хочу V ВІА Гру» серед тисяч претенденток із різних країн. Саме телевізійний проєкт став для неї стартом професійної кар’єри на великій сцені.

Після виходу з «ВІА Гри» артистка не продовжила співпрацю з продюсерським центром Костянтина Меладзе, а вирішила самостійно будувати музичну кар’єру та працювати над власним матеріалом.

У липні 2019 року співачка вийшла заміж за свого коханого Кирила Снєжка. Весільна церемонія відбулася в Києві, а фотографії з події активно обговорювалися у соціальних мережах. Водночас артистка воліє не афішувати подробиці сімейного життя.

Кожевнікова активно веде сторінки у соціальних мережах, де ділиться творчими планами, концертами, фотосесіями та особистими моментами. Вона також бере участь у благодійних проєктах на підтримку України.

Після 2022 року виконавиця дедалі частіше випускає пісні українською мовою та бере участь у культурних заходах, присвячених підтримці української музики.

Відповіді на питання про персону

Скільки років Анастасії Кожевніковій?

Анастасія Кожевнікова народилася 24 березня 1993 року в Южноукраїнську. Вона належить до покоління українських поп-виконавців, які стали відомими завдяки телевізійним музичним шоу. Кар’єру на великій сцені розпочала у 2013 році.

Чому Анастасія Кожевнікова стала відомою?

Найбільшу популярність співачці принесла перемога у шоу «Хочу V ВІА Гру». Після цього вона стала учасницею нового складу гурту «ВІА Гра», де виступала протягом кількох років. Саме участь у колективі зробила її впізнаваною широкій аудиторії.

Чи одружена Анастасія Кожевнікова?

Так, у 2019 році артистка одружилася з Кирилом Снєжком. Весілля відбулося у Києві. Деталі особистого життя співачка коментує нечасто, віддаючи перевагу публікаціям про творчість.

Чим зараз займається Анастасія Кожевнікова?

Співачка продовжує сольну кар’єру, записує нові композиції та виступає на концертних майданчиках. Вона також активно розвиває власні соціальні мережі та бере участь у благодійних проєктах.

Чи є у Анастасії Кожевнікової діти?

У відкритих офіційних джерелах інформація про дітей співачки відсутня. Сама артистка не робила публічних заяв із цього приводу, тому підтверджених даних немає.

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