Анастасія Гнатишин — українська шахістка, яка у 15-річному віці привернула увагу міжнародної спортивної спільноти завдяки своїм успіхам на європейській арені. Вона входить до числа найперспективніших молодих шахісток України та регулярно бере участь у престижних міжнародних турнірах. У червні 2026 року спортсменка стала чемпіонкою Європи з класичних шахів серед жінок, здобувши одну з найгучніших перемог у своїй кар’єрі. Після цього результату її позиції у світовому рейтингу різко покращилися, а ім’я почали активно обговорювати не лише в шахових колах. Попри юний вік, Гнатишин уже має досвід виступів на міжнародному рівні та вважається однією з головних надій українських шахів.

Біографія

Анастасія Гнатишин народилася в Україні та почала займатися шахами у дитячому віці. Точна дата народження спортсменки у відкритих джерелах практично не висвітлюється, однак відомо, що станом на 2026 рік їй виповнилося 15 років.

Протягом кількох років Анастасія брала участь у юнацьких чемпіонатах України та міжнародних турнірах серед молоді. Завдяки стабільним результатам вона поступово увійшла до числа найсильніших молодих шахісток країни.

У травні-червні 2026 року Гнатишин взяла участь у чемпіонаті Європи з класичних шахів серед жінок, який проходив у грузинському Батумі. Турнір тривав з 25 травня до 5 червня та зібрав провідних шахісток континенту. За підсумками змагань українка сенсаційно здобула золоту медаль, випередивши більш досвідчених суперниць. Перемога стала одним із найгучніших успіхів в історії українських жіночих шахів серед молодих спортсменок.

Після чемпіонату Європи рейтинг Анастасії різко зріс. За даними профільних шахових ресурсів, вона піднялася приблизно з 233-го на 17-те місце у світовому рейтингу, що стало одним із найбільших стрибків серед шахісток за останній час.

Цікаві факти

Попри те, що Анастасія ще не є широко відомою медійною особистістю, її успіх уже викликав значний інтерес серед українських уболівальників шахів.

Перемога на чемпіонаті Європи стала справжньою несподіванкою для багатьох експертів, адже більшість фавориток турніру мали значно вищий рейтинг і більший досвід виступів на дорослому рівні.

Після перемоги в Батумі ім’я Гнатишин почали активно згадувати в українських та міжнародних спортивних ЗМІ. Багато оглядачів назвали її однією з головних молодих зірок європейських шахів.

На відміну від багатьох сучасних спортсменів, Анастасія поки що не веде активного публічного життя та рідко стає героїнею світських новин. Основна увага зосереджена на спортивній кар’єрі та тренуваннях.

Скандалів, пов’язаних із шахісткою, у відкритих джерелах наразі не зафіксовано. Її репутація залишається повністю спортивною, а головними приводами для згадок у медіа є результати на турнірах.

Відповіді на питання про персону

Хто така Анастасія Гнатишин?

Анастасія Гнатишин — українська шахістка, яка виступає на міжнародному рівні. Найбільшу популярність вона отримала після перемоги на чемпіонаті Європи серед жінок у 2026 році. Її вважають однією з найталановитіших молодих спортсменок України.

Скільки років Анастасії Гнатишин?

На момент перемоги на чемпіонаті Європи у 2026 році шахістці було 15 років. Саме тому її успіх привернув особливу увагу спортивної спільноти. Більшість суперниць були значно старшими за українку.

Де проходив чемпіонат Європи, який вона виграла?

Турнір відбувся у грузинському місті Батумі. Змагання проходили з 25 травня по 5 червня 2026 року. У чемпіонаті брали участь найсильніші шахістки Європи.

Яким був рейтинг Анастасії після перемоги?

Після успішного виступу спортсменка здійснила стрімкий прорив у світовому рейтингу. За інформацією шахових ресурсів, вона піднялася приблизно на 216 позицій. Це стало одним із найкращих результатів серед молодих шахісток року.

Чому про Анастасію Гнатишин багато говорять?

Її перемога стала сенсацією через юний вік та високий рівень конкуренції на турнірі. Крім того, успіх українки продемонстрував високий рівень підготовки молодих спортсменів в Україні. Багато експертів прогнозують їй успішну міжнародну кар’єру.