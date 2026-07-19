Анастасія Федорова: біографія та цікаві факти про бізнесвумен
2026-19-07    60

Анастасія Федорова: біографія та цікаві факти про бізнесвумен

Анастасія Федорова — українська підприємиця, засновниця бренду жіночого одягу Cover Apparel та дружина державного діяча Михайла Федорова. Останнім часом вона опинилася в центрі суспільної уваги через публічні заяви після кадрових змін в уряді та звільнення чоловіка з посади. Попри активну присутність у соціальних мережах, Федорова неодноразово наголошувала, що ніколи не прагнула публічності й розглядає свою медійну присутність як вимушену обставину. Вона розвиває власний бізнес у сфері моди та періодично висловлюється щодо суспільних подій. Нижче — біографія, відомі факти та відповіді на найпоширеніші запитання про Анастасію Федорову.

Біографія

Анастасія Федорова народилася у Запоріжжі. Там само вона здобула вищу освіту, закінчивши факультет іноземної філології Запорізького національного університету.

Із Михайлом Федоровим вона перебуває у шлюбі з 2015 року. Подружжя виховує доньку Марію, яка народилася приблизно у 2016 році. Родина тривалий час проживає у Києві після переїзду із Запоріжжя.

У 2021 році Анастасія Федорова заснувала власний бренд жіночого одягу Cover Apparel. Компанія спеціалізується на виробництві жіночого одягу та працює в українському fashion-сегменті. Саме підприємницька діяльність є основним професійним напрямом Федорової.

У липні 2026 року ім’я Анастасії Федорової активно згадувалося у ЗМІ після відставки уряду. Після звільнення Михайла Федорова з посади вона опублікувала серію дописів у соціальних мережах, у яких розповіла про психологічний тиск, увагу суспільства та власне ставлення до публічності.

Цікаві факти

Анастасія Федорова неодноразово заявляла, що не прагнула публічного життя. За її словами, вона ніколи не ставила собі за мету здобути популярність чи політичний вплив, а увага до її особи стала наслідком державної кар’єри чоловіка.

Після кадрових змін в уряді вона зізналася, що серйозно замислювалася над тим, щоб повністю видалити свої сторінки у соціальних мережах і тимчасово зникнути з інформаційного простору. Водночас пізніше повідомила, що вирішила цього не робити.

Однією з найцитованіших стала її фраза: «Я його не обирала. Як і моя донька», якою вона пояснила, що не обирала життя в центрі суспільної уваги, однак обирає повагу до себе та власний шлях незалежно від політичних обставин.

Основним професійним проєктом Федорової є бренд Cover Apparel. У відкритих джерелах відсутня інформація про її участь у політичній діяльності або державній службі.

Відповіді на питання про персону

Хто така Анастасія Федорова?

Анастасія Федорова — українська бізнесвумен і засновниця бренду Cover Apparel. Вона також відома як дружина Михайла Федорова та періодично коментує суспільно важливі події у своїх соціальних мережах.

Чим займається Анастасія Федорова?

Її основною діяльністю є розвиток власного бренду жіночого одягу Cover Apparel, який вона заснувала у 2021 році. Публічна активність Федорової пов’язана переважно з підприємництвом і особистим блогом.

Що відомо про сім’ю Анастасії Федорової?

Вона перебуває у шлюбі з Михайлом Федоровим із 2015 року. Подружжя виховує доньку Марію та проживає в Києві.

Чому про Анастасію Федорову багато говорили у 2025 році?

Після відставки уряду та звільнення Михайла Федорова вона опублікувала емоційний допис, у якому розповіла про тиск публічності. Особливий резонанс викликали її слова про те, що вона та її донька не обирали життя під постійною увагою суспільства.

Чи веде Анастасія Федорова Instagram?

Так. Вона активно веде сторінку в Instagram, де публікує матеріали про підприємництво, сімейне життя, моду та інколи висловлює свою позицію щодо суспільних подій.

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