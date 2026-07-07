Анастасія Березовська: під Києвом знайшли тіло підозрюваної у замаху в Монако

Під Києвом увечері 6 липня виявили закопане тіло Анастасії Березовської, яку правоохоронці Монако підозрювали у причетності до замаху на українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва. За даними джерел, у справі вже затримано двох підозрюваних, серед яких чинний офіцер Головного управління розвідки Міністерства оборони України та колишній співробітник правоохоронних органів.

За інформацією співрозмовників, тіло жінки було знайдено пізно ввечері 6 липня на території Київської області. Обставини смерті наразі встановлюються в межах кримінального провадження. Офіційні правоохоронні органи на момент публікації не оприлюднили детальних коментарів щодо причин смерті, часу вбивства та можливих мотивів злочину.

За попередніми даними, Анастасія Березовська перебувала в міжнародному розшуку через підозру у причетності до замаху на українського підприємця Вадима Єрмолаєва, який стався ввечері 29 червня у князівстві Монако. Після інциденту її оголосили в розшук по лінії Інтерполу.

Джерела повідомляють, що Березовська в’їхала на територію України 1 липня, тобто через два дні після подій у Монако. Як саме вона перетнула державний кордон, а також чи перебувала під контролем українських правоохоронців після повернення, наразі офіційно не повідомляється.

За інформацією, що з’явилася у ЗМІ, у межах розслідування затримано двох осіб. Один із них, за даними джерел, є чинним офіцером Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Інший фігурант — колишній співробітник правоохоронних органів. Їхній процесуальний статус, а також статті Кримінального кодексу, за якими здійснюється розслідування, офіційно поки не розкриті.

Відомостей про те, чи пов’язане вбивство Березовської із замахом на Вадима Єрмолаєва або з іншими подіями, наразі немає. Правоохоронці також не повідомляли, чи розглядаються кілька версій злочину та чи встановлено інших можливих учасників.

Замах на Вадима Єрмолаєва стався ввечері 29 червня в Монако. Після цього місцеві правоохоронні органи розпочали розслідування, а одна з підозрюваних була оголошена в міжнародний розшук. Інформація про її перебування в Україні з’явилася вже після повідомлень про виявлення тіла.

Розслідування обставин смерті Анастасії Березовської триває. Очікується, що правоохоронні органи оприлюднять офіційну інформацію після проведення необхідних слідчих дій та процесуальних заходів. До цього часу більшість деталей справи ґрунтується на інформації з джерел, тоді як офіційні підтвердження щодо окремих обставин ще відсутні.