АМУ заявила про зупинку виплат громадам перед опалювальним сезоном
2026-23-09    100

АМУ заявила про зупинку виплат громадам перед опалювальним сезоном

Асоціація міст України 22 вересня 2026 року заявила про зупинку урядом виплат громадам на підготовку до опалювального сезону, захист енергетики та відновлення критичної інфраструктури. За даними АМУ, громади також повідомляють про припинення фінансування робіт після російських ударів і відновлення пошкодженого житла. Про це йдеться в повідомленні асоціації за участю радниці голови АМУ Оксани Продан.

В АМУ стверджують, що затримка стосується коштів, які громади мають використовувати для підготовки до опалювального сезону 2026/2027 років. Йдеться не лише про тепло- та енергетичну інфраструктуру, а й про заходи з підвищення стійкості об’єктів критичної інфраструктури, ліквідацію наслідків ракетних ударів і відновлення зруйнованих об’єктів.

Оксана Продан заявила, що уряд не може самостійно припиняти виплати, передбачені законом про Державний бюджет. За її словами, для зміни відповідних бюджетних призначень необхідне рішення Верховної Ради. Позиція АМУ ґрунтується на положеннях бюджетного законодавства, відповідно до яких зміни до закону про державний бюджет вносяться виключно законами.

Закон про Державний бюджет на 2026 рік визначає бюджетні призначення та міжбюджетні трансферти, зокрема через додатки до закону. Стаття 3 документа передбачає затвердження міжбюджетних трансфертів, а бюджетні призначення розпорядників коштів визначаються законом про держбюджет.

Бюджетний кодекс передбачає, що міжбюджетні трансферти є коштами, які безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до іншого. Окремо кодекс визначає порядок внесення змін до державного бюджету та встановлює, що такі зміни оформлюються відповідним законом.

За даними АМУ, організація об’єднує 1092 територіальні громади. В асоціації також заявили про заборгованість держави перед теплопостачальними підприємствами на рівні 85 млрд грн. Ця сума, за твердженням представників АМУ, є одним із чинників фінансового навантаження на підприємства теплопостачання напередодні нового сезону.

Проблема підготовки теплової та водопостачальної інфраструктури до зими обговорювалася протягом 2026 року. У квітні АМУ повідомляла, що в березні Рада національної безпеки і оборони затвердила Плани стійкості, спрямовані, зокрема, на захист об’єктів критичної інфраструктури в регіонах. В асоціації пов’язували реалізацію цих заходів із підготовкою до опалювального сезону 2026/2027 років.

Подальший рух коштів залежатиме від рішень уряду, казначейського обслуговування та, у разі необхідності зміни бюджетних призначень, законодавчих рішень парламенту. Чи йдеться про тимчасову затримку платежів або про системну зміну фінансування громад, у заяві АМУ окремо не уточнюється. Офіційної позиції уряду щодо причин зупинки виплат у наведеному повідомленні асоціації немає.

Асоціація міст України, державний бюджет, новини України, Оксана Продан, опалювальний сезон, теплопостачання
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