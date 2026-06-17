Американські гральні асоціації закликали Сенат США заборонити ринки прогнозів

Американські галузеві асоціації грального бізнесу звернулися до Сенату США із закликом обмежити діяльність платформ прогнозування, пов’язаних зі спортивними подіями та азартними іграми, під час розгляду законопроєкту GENIUS Act. Ініціаторами звернення виступили найбільші профільні організації індустрії, які заявили про необхідність посилення регулювання цього сегмента через ризики обходу чинного законодавства штатів.

У спільній заяві представники American Gaming Association (AGA), Indian Gaming Association (IGA) та Association of Gaming Equipment Manufacturers (AGEM) стверджують, що окремі платформи фактично надають можливість робити спортивні ставки, використовуючи механізм фінансових прогнозних контрактів. На їхню думку, така модель дозволяє працювати поза традиційною системою ліцензування азартних ігор, яка діє у більшості американських штатів.

Представники індустрії вважають, що використання фінансових інструментів для організації ставок створює нерівні умови для легальних операторів, які сплачують податки, виконують вимоги щодо ліцензування та дотримуються правил відповідальної гри. У зверненні наголошується, що діяльність подібних платформ може призвести до розширення ринку азартних ігор без погодження з місцевими органами влади або виборцями окремих штатів.

Окрему увагу автори документа приділили питанням захисту споживачів. На їхню думку, оператори ринків прогнозування можуть уникати вимог щодо перевірки віку користувачів, боротьби з ігровою залежністю та інших норм, які є обов’язковими для ліцензованих букмекерських компаній і казино. Також представники асоціацій заявляють про потенційні втрати бюджетів штатів через несплату профільних податків.

Законопроєкт GENIUS Act, який розглядається американськими законодавцями, стосується регулювання цифрових фінансових інструментів та нових технологій на фінансовому ринку. Представники гральної індустрії закликають включити до документа окремі положення, які унеможливлять використання прогнозних контрактів як альтернативної форми організації спортивних ставок та інших азартних ігор.

Дискусія навколо ринків прогнозування триває у США вже кілька років через швидке зростання популярності таких платформ. Прихильники цього сегмента називають їх фінансовими інструментами для оцінки ймовірності майбутніх подій, тоді як критики вказують на схожість механізму роботи з класичними букмекерськими ставками. Остаточне рішення щодо можливих змін у законодавстві залежатиме від позиції Конгресу та регуляторних органів, які визначатимуть правовий статус подібних сервісів у майбутньому.