Американські актори проти штучного інтелекту

Гільдія кіноакторів США (SAG-AFTRA) оголосила страйк проти відеоігрових компаній через надмірне використання ШІ.

Рішення було прийнято після невдалих переговорів із ігровими студіями, які велися понад півтора року.

Актори вимагають підвищення оплати праці та регулювання використання штучного інтелекту. В основному їх наймають для озвучення та зйомок із захопленням рухів.

Акція торкнеться студій Activision, Blindlight, Disney Character Voices, Electronic Arts, Epic Games., Formosa Interactive, Insomniac Games, Take 2 Productions, VoiceWorks Productions та WB Games.