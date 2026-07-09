Американці масово скаржаться на вибухову діарею: що відомо

У штаті Мічиган (США) зафіксували близько тисячі випадків циклоспорозу — паразитарної інфекції, що викликає тяжкі розлади шлунково-кишкового тракту. Спалах захворювання став одним із найбільших у регіоні за останній час. За даними американських служб охорони здоров’я, близько 40 пацієнтів були госпіталізовані через ускладнення, а випадки інфекції вже реєструють і в сусідніх штатах, зокрема в Огайо.

Циклоспороз спричиняє мікроскопічний паразит Cyclospora cayetanensis, який потрапляє до організму людини переважно через забруднену воду або харчові продукти. Найчастіше джерелом зараження стають свіжі овочі, зелень, ягоди та фрукти, які не пройшли достатню обробку. Хвороба не передається безпосередньо від людини до людини, оскільки паразиту потрібен певний час у навколишньому середовищі, щоб стати заразним.

Основними симптомами циклоспорозу є тривала водяниста діарея, яка може бути дуже інтенсивною, сильні спазми в животі, нудота, блювання, втрата апетиту, підвищена втомлюваність, здуття живота та зниження маси тіла. У частини хворих також спостерігається підвищення температури. Без лікування симптоми можуть тривати від кількох тижнів до кількох місяців, а періоди покращення часто змінюються новими загостреннями.

За інформацією американських епідеміологів, у Мічигані зареєстровано приблизно тисячу підтверджених і ймовірних випадків захворювання. Ще близько 800 людей повідомили про аналогічні симптоми в сусідньому штаті Огайо. Медики перевіряють можливий зв’язок між спалахами та намагаються встановити спільне джерело зараження. Розслідування охоплює ланцюги постачання продуктів, які могли потрапити до торговельних мереж одразу кількох штатів.

Лікарі звертають увагу, що найбільшого ризику зазнають люди похилого віку, діти, вагітні жінки та пацієнти зі зниженим імунітетом. Через сильну втрату рідини внаслідок діареї у таких хворих швидко розвивається зневоднення, що може вимагати стаціонарного лікування. Саме тяжким перебігом пояснюється госпіталізація десятків пацієнтів у Мічигані.

Фахівці рекомендують ретельно мити овочі, зелень і фрукти перед вживанням, використовувати безпечну питну воду та дотримуватися правил особистої гігієни. Якщо діарея триває понад кілька днів, супроводжується значною слабкістю, болем у животі або ознаками зневоднення, необхідно звернутися до лікаря. Циклоспороз піддається лікуванню антибактеріальними препаратами, однак без своєчасної терапії захворювання може затягуватися і суттєво погіршувати стан пацієнта.

Поточний спалах став одним із наймасштабніших випадків циклоспорозу у США цього року. Санітарні служби продовжують збирати інформацію про нові випадки та встановлюють походження інфекції, щоб запобігти подальшому поширенню захворювання. Остаточні висновки щодо джерела зараження очікуються після завершення епідеміологічного розслідування.