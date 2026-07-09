Американці масово скаржаться на вибухову діарею: що відомо
2026-09-07    89

Американці масово скаржаться на вибухову діарею: що відомо

У штаті Мічиган (США) зафіксували близько тисячі випадків циклоспорозу — паразитарної інфекції, що викликає тяжкі розлади шлунково-кишкового тракту. Спалах захворювання став одним із найбільших у регіоні за останній час. За даними американських служб охорони здоров’я, близько 40 пацієнтів були госпіталізовані через ускладнення, а випадки інфекції вже реєструють і в сусідніх штатах, зокрема в Огайо.

Циклоспороз спричиняє мікроскопічний паразит Cyclospora cayetanensis, який потрапляє до організму людини переважно через забруднену воду або харчові продукти. Найчастіше джерелом зараження стають свіжі овочі, зелень, ягоди та фрукти, які не пройшли достатню обробку. Хвороба не передається безпосередньо від людини до людини, оскільки паразиту потрібен певний час у навколишньому середовищі, щоб стати заразним.

Основними симптомами циклоспорозу є тривала водяниста діарея, яка може бути дуже інтенсивною, сильні спазми в животі, нудота, блювання, втрата апетиту, підвищена втомлюваність, здуття живота та зниження маси тіла. У частини хворих також спостерігається підвищення температури. Без лікування симптоми можуть тривати від кількох тижнів до кількох місяців, а періоди покращення часто змінюються новими загостреннями.

За інформацією американських епідеміологів, у Мічигані зареєстровано приблизно тисячу підтверджених і ймовірних випадків захворювання. Ще близько 800 людей повідомили про аналогічні симптоми в сусідньому штаті Огайо. Медики перевіряють можливий зв’язок між спалахами та намагаються встановити спільне джерело зараження. Розслідування охоплює ланцюги постачання продуктів, які могли потрапити до торговельних мереж одразу кількох штатів.

Лікарі звертають увагу, що найбільшого ризику зазнають люди похилого віку, діти, вагітні жінки та пацієнти зі зниженим імунітетом. Через сильну втрату рідини внаслідок діареї у таких хворих швидко розвивається зневоднення, що може вимагати стаціонарного лікування. Саме тяжким перебігом пояснюється госпіталізація десятків пацієнтів у Мічигані.

Фахівці рекомендують ретельно мити овочі, зелень і фрукти перед вживанням, використовувати безпечну питну воду та дотримуватися правил особистої гігієни. Якщо діарея триває понад кілька днів, супроводжується значною слабкістю, болем у животі або ознаками зневоднення, необхідно звернутися до лікаря. Циклоспороз піддається лікуванню антибактеріальними препаратами, однак без своєчасної терапії захворювання може затягуватися і суттєво погіршувати стан пацієнта.

Поточний спалах став одним із наймасштабніших випадків циклоспорозу у США цього року. Санітарні служби продовжують збирати інформацію про нові випадки та встановлюють походження інфекції, щоб запобігти подальшому поширенню захворювання. Остаточні висновки щодо джерела зараження очікуються після завершення епідеміологічного розслідування.

Cyclospora cayetanensis, госпіталізація, діарея, епідеміологія, забруднена вода, зневоднення, інфекційні хвороби, Мічиган, овочі, Огайо, охорона здоров'я США, паразитарна інфекція, паразити, симптоми циклоспорозу, спалах інфекції, США, фрукти, харчове отруєння, циклоспороз, шлунково-кишкові захворювання
Останні новини
Марін Ле Пен може перемогти на виборах президента Франції

Марін Ле Пен може перемогти на виборах президента Франції
Лідерка французької правопопулістської партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен може читать далее
09-07, 14:34
Майбутній прем’єр Британії Бернем заявив про незмінну підтримку України

Майбутній прем’єр Британії Бернем заявив про незмінну підтримку України
Фаворит перегонів за лідерство в Лейбористській партії Великої Британії Енді читать далее
09-07, 14:32
Американці масово скаржаться на вибухову діарею: що відомо

Американці масово скаржаться на вибухову діарею: що відомо
У штаті Мічиган (США) зафіксували близько тисячі випадків циклоспорозу — читать далее
09-07, 14:30
Оля Полякова відреагувала на чутки про новий роман Дантеса

Оля Полякова відреагувала на чутки про новий роман Дантеса
Українська співачка Оля Полякова публічно стала на захист музиканта Володимира читать далее
09-07, 11:20
Богдан (Буше) Шелудяк: біографія та цікаві факти про актора і блогера

Богдан (Буше) Шелудяк: біографія та цікаві факти про актора і блогера
Богдан Шелудяк — український актор, телеведучий, блогер та інфлюенсер, більш читать далее
09-07, 11:17
Визначилися всі чвертьфіналісти чемпіонату світу-2026

Визначилися всі чвертьфіналісти чемпіонату світу-2026
На чемпіонаті світу з футболу 2026 року завершилися матчі 1/8 читать далее
09-07, 11:08
Війна спричинила кризу бездомності в Україні: 46% задишились без житла

Війна спричинила кризу бездомності в Україні: 46% задишились без житла
Повномасштабна війна кардинально змінила масштаби бездомності в Україні, проте державна читать далее
09-07, 11:02
Навроцький пов’язав символіку Бандери з євроінтеграцією України

Навроцький пов’язав символіку Бандери з євроінтеграцією України
Президент Польщі Кароль Навроцький після зустрічі з президентом України Володимиром читать далее
09-07, 10:46
У Львові натовп перекинув службовий автомобіль ТЦК

У Львові натовп перекинув службовий автомобіль ТЦК
У Львові ввечері 8 липня під час заходів з оповіщення читать далее
09-07, 10:44
Курс валют на 9 липня: долар, євро та злотий подешевшали

Курс валют на 9 липня: долар, євро та злотий подешевшали
Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 9 читать далее
09-07, 10:41
Майже 200 АЗС в Україні знищено російськими ударами за місяць

Майже 200 АЗС в Україні знищено російськими ударами за місяць
Близько 200 автозаправних станцій в Україні були знищені внаслідок російських читать далее
09-07, 10:39
Країни НАТО погодили €140 млрд на військову допомогу Україні

Країни НАТО погодили €140 млрд на військову допомогу Україні
Лідери країн-членів НАТО на саміті в Анкарі 8 липня ухвалили читать далее
08-07, 19:15
Анна Трінчер: біографія та цікаві факти про українську співачку

Анна Трінчер: біографія та цікаві факти про українську співачку
Анна Трінчер — українська співачка, акторка, блогерка та телеведуча, яка читать далее
08-07, 18:50
В Україні змінять правила видачі водійських посвідчень

В Україні змінять правила видачі водійських посвідчень
В Україні змінять правила видачі та строк дії водійських посвідчень. читать далее
08-07, 18:42
Яке церковне свято 9 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 9 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
9 липня 2026 року православна церква вшановує священномученика Панкратія, єпископа читать далее
08-07, 18:03
У ГУР заявили про ознаки підготовки Росії до нової мобілізації

У ГУР заявили про ознаки підготовки Росії до нової мобілізації
Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що Росія завершила читать далее
08-07, 16:36
Трамп назвав далекобійні удари України «ескалацією, яка може допомогти» завершити війну

Трамп назвав далекобійні удари України «ескалацією, яка може допомогти» завершити війну
Президент США Дональд Трамп 8 липня під час спільної пресконференції читать далее
08-07, 16:34
Трамп пообіцяв Україні ліцензію на виробництво ракет Patriot

Трамп пообіцяв Україні ліцензію на виробництво ракет Patriot
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові надати читать далее
08-07, 16:32
Допомога 50 тисяч гривень на дітей: хто може отримати виплату у 2026 році

Допомога 50 тисяч гривень на дітей: хто може отримати виплату у 2026 році
У липні 2026 року в Україні стартувала нова регіональна програма читать далее
08-07, 11:14
За незаконне паркування пропонують штрафи до 50 тисяч гривень

За незаконне паркування пропонують штрафи до 50 тисяч гривень
В Україні зареєстрували електронну петицію, автори якої пропонують суттєво посилити читать далее
08-07, 11:10
Теги
Європейський Союз Верховна Рада Володимир Зеленський Дональд Трамп Київ НБУ Росія США ТЦК Україна ЧС-2026 блокування рахунку війна в Україні економіка України закон про мобілізацію мобілізація новини України футбол фінансовий моніторинг чемпіонат світу 2026