Алжир обіграв Йорданію та зберіг шанси на плейоф ЧС-2026
2026-23-06    163

Алжир обіграв Йорданію та зберіг шанси на плейоф ЧС-2026

Збірна Алжиру 23 червня здобула вольову перемогу над Йорданією з рахунком 2:1 у матчі другого туру групи J чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок став четвертим арабським дербі в історії мундіалів та відбувся в межах боротьби за вихід до стадії плейоф. Після двох турів алжирська команда набрала три очки та продовжує претендувати на місце в 1/16 фіналу, тоді як Йорданія втратила математичні шанси на продовження виступів на турнірі.

В тему: ЧС-2026 з футболу: де проходить, формат, команди та календар

Перший тайм завершився на користь йорданської збірної. На 36-й хвилині Нізар Аль-Рашдан відкрив рахунок після удару з-за меж штрафного майданчика. М’яч пролетів у ближній кут воріт, а голкіпер Алжиру, попри дотик до нього, не зміг врятувати команду від пропущеного гола. Для Йорданії цей м’яч став першим у матчі, який міг принести команді історичні очки на світовій першості.

Після перерви збірна Алжиру перехопила ініціативу та значно збільшила тиск на оборону суперника. Команда активніше діяла на флангах, частіше контролювала м’яч і створювала небезпечні моменти біля воріт опонента. Зростання атакувальної активності зрештою призвело до зміни рахунку.

На 69-й хвилині нападник Надір Бенбуалі відновив рівновагу. Після подачі з кутового у виконанні Ріяда Мареза форвард виграв боротьбу на другому поверсі та головою відправив м’яч у сітку. Після удару він відскочив від газону та залетів під ліву стійку воріт, залишивши голкіпера без шансів на порятунок.

Після забитого м’яча Алжир продовжив атакувати та шукати можливість вирвати перемогу. Йорданська команда намагалася стримати натиск суперника та зберегти нічию, однак на 82-й хвилині оборона не впоралася з черговою атакою. Амин Гуірі опинився першим на добиванні у штрафному майданчику та ударом з близької відстані приніс своїй команді переможний результат.

Фінальний свисток зафіксував рахунок 2:1 на користь Алжиру. Цей успіх став для північноафриканської збірної першою перемогою на чемпіонатах світу з 2014 року. Водночас команда зберегла реальні шанси на вихід до наступного раунду турніру перед заключним туром групового етапу.

Після двох матчів ситуація в групі J залишається напруженою. Аргентина вже гарантувала собі місце в плейоф, набравши шість очок. Алжир завдяки перемозі над Йорданією повернувся в боротьбу за другу путівку до 1/16 фіналу. Австрія також зберігає шанси на продовження виступів, тоді як йорданська збірна достроково завершить турнір після групового раунду.

Поразка стала серйозним ударом для дебютантів світової першості. Навіть у разі перемоги в заключному турі Йорданія не зможе випередити конкурентів через результати особистих зустрічей. Таким чином команда втратила можливість вперше в історії вийти до стадії плейоф чемпіонату світу.

Для Алжиру перемога має не лише турнірне, а й психологічне значення. Команда перервала тривалу безвиграшну серію на мундіалях та отримала можливість поборотися за місце серед учасників стадії на виліт. Остаточне розташування команд у групі J визначиться після завершення третього туру.

Турнірне становище у цій групі станом на 23 червня 2026 року:

ПозКомандаІВНПМ’ячіРМОчки
1🇦🇷 Аргентина22005:0+56
2🇦🇹 Австрія21013:303
3🇩🇿 Алжир21012:4-23
4🇯🇴 Йорданія20022:5-30

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