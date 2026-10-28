Alyona Alyona (Альона Савраненко): біографія та цікаві факти про українську реперку
2026-28-10    129

Alyona Alyona (Альона Савраненко): біографія та цікаві факти про українську реперку

alyona alyona — українська реперка й авторка пісень, справжнє ім’я якої Альона Савраненко. Широку популярність вона здобула у 2018 році після виходу кліпу «Рибки», який привернув увагу до нової хвилі українського хіп-хопу. До початку музичної кар’єри артистка працювала вихователькою та завідувачкою дитячого садка. У 2024 році вона разом із Jerry Heil представила Україну на «Євробаченні» з піснею Teresa & Maria, посівши третє місце у фіналі. У жовтні 2026 року співачка повідомила про баріатричну операцію зі зменшення шлунка та розповіла про бажання змінити вагу до 80 кілограмів.

Біографія

Альона Савраненко народилася 14 червня 1991 року в селищі Капітанівка Кіровоградської області. Частину дитинства вона провела на Кіровоградщині, а приблизно у 13 років разом із родиною переїхала до Київської області, у Баришівку. Там минули її шкільні роки та почався шлях до майбутньої професії.

Після школи Савраненко здобула педагогічну освіту в Переяславі, закінчивши університет імені Григорія Сковороди. Вона навчалася за напрямами психології та початкової освіти. Отримані знання допомогли їй розпочати професійний шлях у педагогіці.

До музичної популярності Альона працювала вихователькою в дитячому садку «Теремок» у Баришівці, а згодом стала завідувачкою закладу в селі Дернівка Київської області. Загалом роботі в дошкільній освіті вона присвятила близько чотирьох років. Водночас Савраненко давно цікавилася репом і писала власні тексти, однак тривалий час не наважувалася зробити музику основною професією.

Поворотним моментом став 2018 рік. У жовтні артистка опублікувала кліп на пісню «Рибки», а згодом представила композицію «Голови». Відео привернули увагу слухачів завдяки виразній манері виконання, самоіронії та українськомовним текстам. Популярність швидко зросла, а кількість інтерв’ю та музичних пропозицій зробила суміщення творчості з роботою в дитячому садку дедалі складнішим. У результаті Савраненко залишила педагогічну діяльність і зосередилася на музиці.

У 2019 році вийшов її дебютний альбом «Пушка», який допоміг виконавиці закріпитися на українській сцені та привернув увагу іноземних медіа. Того ж періоду alyona alyona почала виступати на європейських музичних фестивалях і професійних шоукейсах. Британська газета The Guardian включила її до переліку найкращих виконавців року, а The New York Times відзначила серед цікавих нових музикантів Європи.

Наступними важливими релізами стали мініальбом «В хаті МА» та альбом GALAS, представлений у 2021 році. У записі GALAS взяли участь виконавці з різних країн, зокрема Німеччини, Канади, Мексики, Австралії, Ізраїлю та Аргентини. У своїй творчості реперка порушувала теми соціальної нерівності, екології, особистої свободи та прийняття себе. Вона також стала співзасновницею музичного лейблу ENKO, з яким пов’язаний розвиток кількох українських хіп-хоп-проєктів.

У 2024 році Савраненко об’єдналася зі співачкою Jerry Heil для участі в національному відборі на «Євробачення». Їхня композиція Teresa & Maria перемогла у Vidbir і принесла артисткам право представляти країну на міжнародному конкурсі в Мальме. У фіналі 11 травня дует отримав 453 бали та посів третє місце. Пісня поєднала сучасне попзвучання, реп і мотиви про жіночу силу, підтримку та здатність долати труднощі.

Цікаві факти

Сценічне ім’я alyona alyona виникло завдяки друзям артистки. За її словами, варіант запропонували під час спільної поїздки автомобілем. До появи відомого псевдоніма вона також використовувала ім’я Al.kaida. Згодом написання alyona alyona стало впізнаваною частиною її публічного образу.

Однією з характерних рис творчості реперки стала відмова підлаштовувати зовнішність під традиційні стандарти шоу-бізнесу. У публічних виступах та інтерв’ю вона говорила про прийняття власного тіла й тиск суспільних очікувань. Ця позиція стала частиною її сценічного образу, хоча сама артистка неодноразово наголошувала на важливості особистого вибору.

У жовтні 2026 року alyona alyona повідомила, що перенесла баріатричну операцію. За словами співачки, рішення стало результатом багаторічних спроб змінити вагу за допомогою різних методів. Вона пояснила, що на її вибір вплинув досвід знайомих, які пройшли подібне втручання. Артистка також розповіла про післяопераційний біль і необхідність відновлення.

Своєю бажаною вагою реперка назвала 80 кілограмів. Водночас вона підкреслила, що операція не є універсальним розв’язанням усіх проблем і потребує подальшої роботи над харчовими звичками. Савраненко також розповідала про попередній досвід використання інших способів схуднення, зокрема ін’єкційних препаратів, які не вважає панацеєю. Подробиці її лікування та подальшого відновлення залишаються особистою справою артистки, якщо вона сама не вирішить розповісти про них публічно.

Серед професійних відзнак alyona alyona — нагороди українських музичних премій, а також Music Moves Europe Talent Awards, яку вона отримала 2021 року. У 2019 році виконавиця здобула визнання на європейському фестивалі Reeperbahn, де отримала нагороду Anchor Award як перспективна молода артистка. Її міжнародні виступи сприяли популяризації українськомовного репу за межами країни.

Відповіді на питання про alyona alyona

Яке справжнє ім’я alyona alyona?

Справжнє ім’я реперки — Альона Олегівна Савраненко. Для виступів вона використовує сценічне ім’я alyona alyona, яке стало відомим після виходу її перших кліпів у 2018 році. Псевдонім зберігає її ім’я, але має впізнаване графічне написання.

Скільки років alyona alyona?

Співачка народилася 14 червня 1991 року. Станом на жовтень 2026 року їй 35 років. День народження артистки припадає на червень.

Яку освіту здобула alyona alyona?

Савраненко навчалася в університеті імені Григорія Сковороди в Переяславі. Вона здобула освіту за напрямами психології та початкової освіти. До початку музичної кар’єри працювала в дошкільних навчальних закладах.

Яке місце alyona alyona посіла на «Євробаченні-2024»?

Разом із Jerry Heil реперка посіла третє місце у фіналі конкурсу в Мальме. Дует виконав пісню Teresa & Maria та набрав 453 бали. Перед фіналом артистки перемогли в українському національному відборі Vidbir.

Чому alyona alyona зробила операцію зі зменшення шлунка?

У жовтні 2026 року співачка повідомила, що зважилася на баріатричне втручання після багаторічних спроб змінити вагу. Вона пояснила, що попередні методи не дали бажаного результату, а досвід знайомих вплинув на її рішення. Бажаною вагою артистка назвала 80 кілограмів, однак результат залежатиме від подальшого відновлення та змін у способі життя.

alyona alyona, ENKO, Jerry Heil, Альона Савраненко, Євробачення-2024
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