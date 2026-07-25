Allseeds призупиняє роботу в Україні через загрозу атак РФ
2026-25-07    124

Allseeds призупиняє роботу в Україні через загрозу атак РФ

Група компаній Allseeds оголосила про призупинення операційної діяльності в Україні через різке погіршення безпекової ситуації в Одеській області. Про рішення компанія повідомила 23 липня, пояснивши його посиленням російських ракетних і дронових атак на портову та логістичну інфраструктуру регіону. У заяві наголошується, що головною причиною стала необхідність убезпечити працівників і виробничі потужності. Компанія також повідомила про намір відновити роботу після стабілізації ситуації.

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В Allseeds зазначили, що подальше функціонування підприємств за нинішніх умов пов’язане з неприйнятно високими ризиками. У компанії підкреслили, що регулярні атаки по портовій інфраструктурі створюють пряму загрозу для персоналу, виробничих об’єктів та логістичних процесів. Саме тому керівництво ухвалило рішення тимчасово зупинити операційну діяльність до покращення безпекової обстановки.

«Подальша операційна робота в поточних умовах несе надзвичайно високі ризики для життя та безпеки працівників компанії, а також для потужностей компанії», — йдеться в офіційній заяві підприємства. У компанії наголосили, що першочерговим завданням залишається збереження життя співробітників, а також захист виробничих активів, інфраструктури, людського капіталу та операційного потенціалу.

У повідомленні також зазначено, що процес призупинення діяльності відбуватиметься відповідно до вимог українського законодавства. При цьому компанія планує зберегти кадрові та технічні ресурси, необхідні для швидкого відновлення виробництва після того, як рівень загроз зменшиться. Деталі щодо термінів простою або можливих змін у роботі окремих підрозділів наразі не розкриваються.

Allseeds є одним із найбільших виробників та експортерів рослинної олії, а також оператором сучасної портової інфраструктури в районі порту Південний. Робота підприємства тісно пов’язана з морською логістикою, яка від початку повномасштабної війни залишається однією з головних цілей російських ракетних і безпілотних атак. Удари по портових об’єктах неодноразово призводили до руйнування виробничих комплексів, пошкодження складів і логістичних маршрутів.

Компанія вже зазнавала значних збитків унаслідок обстрілів. У грудні 2025 року російська атака пошкодила термінал із перевалки рослинних олій Allseeds у порту Південний. Тоді було втрачено тисячі тонн соняшникової олії, а підприємство зазнало суттєвих матеріальних збитків. Після цього компанія продовжувала роботу, однак нове загострення безпекової ситуації змусило переглянути можливість подальшої експлуатації виробничих потужностей.

Тимчасове призупинення діяльності одного з найбільших операторів олійно-жирової галузі може вплинути на логістичні процеси, експорт рослинної олії та роботу портової інфраструктури півдня країни. Водночас у компанії підкреслюють, що рішення має виключно безпековий характер і не означає відмову від подальшої роботи на українському ринку. Після стабілізації ситуації Allseeds планує повернутися до звичайного режиму діяльності.

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