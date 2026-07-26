Алла Пугачова та Максим Галкін планують візит до Києва після завершення війни
2026-26-07    124

Алла Пугачова та Максим Галкін планують візит до Києва після завершення війни

Російські артисти Алла Пугачова та Максим Галкін під час музичного фестивалю Laima Rendezvous Jūrmala, який відбувся в Юрмалі (Латвія), відповіли на запитання журналістів щодо можливого приїзду до Києва. Галкін заявив, що їхня родина підтримує українців, а Пугачова сказала, що готова відвідати українську столицю лише за умови запрошення та після завершення війни, коли над містом буде «мирне небо».

Коментарі прозвучали під час спілкування з представниками українських медіа на червоній доріжці фестивалю. Спочатку на запитання про можливий приїзд до Києва відповів Максим Галкін. Він наголосив, що позиція їхньої сім’ї щодо України залишається незмінною, однак назвав уточнювальне запитання про конкретні плани візиту «дивним». Після цього до розмови долучилася Алла Пугачова, яка заявила, що не виключає поїздки до української столиці, якщо отримає відповідне запрошення, а безпекова ситуація дозволятиме проводити культурні заходи.

Під час відповіді співачка також висловила побажання якнайшвидшого настання миру. Її слова викликали неоднозначну реакцію в соціальних мережах. Частина користувачів позитивно сприйняла готовність артистки відвідати Київ після завершення війни, інші ж звернули увагу, що за понад чотири роки повномасштабного вторгнення вона рідко робила публічні заяви щодо російської агресії та не демонструвала активної підтримки України.

Максим Галкін після початку повномасштабного вторгнення Росії неодноразово відкрито засуджував війну. На своїх концертах він виконував українські пісні, вивчав українську мову, а також публікував у соціальних мережах матеріали про наслідки російських обстрілів українських міст. Через антивоєнну позицію Міністерство юстиції РФ внесло шоумена до реєстру так званих «іноземних агентів», а його концертна діяльність у Росії фактично припинилася.

Алла Пугачова після від’їзду з Росії також неодноразово підтримувала чоловіка та критично висловлювалася щодо переслідування незгодних із політикою Кремля. Водночас її політичні заяви були значно стриманішими. Після початку війни подружжя залишило Росію та проживало в Ізраїлі, а згодом певний час перебувало в інших країнах Європи разом із дітьми.

Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala, організований латвійською співачкою Лаймою Вайкуле, вже кілька років поспіль стає майданчиком, де збираються артисти, які після початку повномасштабної війни залишили Росію або відкрито виступили проти агресії. Захід регулярно привертає увагу не лише музичними виступами, а й заявами його учасників щодо війни, культури та майбутніх творчих планів.

Висловлювання Пугачової та Галкіна знову привернули увагу до питання ролі російських публічних осіб, які виступили проти війни, у міжнародному культурному просторі. Водночас будь-які перспективи їхнього можливого приїзду до України залишаються гіпотетичними та безпосередньо залежать від завершення бойових дій і безпекової ситуації.

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