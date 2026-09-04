Алла Мартинюк: біографія та цікаві факти про акторку, співачку і волонтерку
2026-04-09    135

Алла Мартинюк: біографія та цікаві факти про акторку, співачку і волонтерку

Алла Мартинюк — українська акторка, співачка, продюсерка та волонтерка, відома роботою в кіно й активною допомогою військовим. Вона народилася 12 березня 1984 року в Києві та професійну кар’єру починала у творчій сфері. На початку 2000-х Мартинюк стала учасницею російського попгурту «Сливки», після чого продовжила роботу в кіно та на телебаченні. З 2014 року вона регулярно допомагає українським військовим і їздить у прифронтові райони. Після початку повномасштабного вторгнення волонтерство стало одним із головних напрямів її діяльності, а з 2024 року вона розвиває власний благодійний фонд.

Біографія

Алла Мартинюк народилася 12 березня 1984 року в Києві. За даними біографічних та кінематографічних ресурсів, після школи вона вступила до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Спочатку навчалася на акторському курсі Євгенії Гулякіної, а згодом продовжила освіту за театрознавчим напрямом. Водночас її професійний шлях почав формуватися ще до завершення навчання.

У 2002 році Мартинюк пройшла кастинг до російського попгурту «Сливки». На той момент їй було близько 18 років. Робота в музичному колективі стала одним із перших помітних етапів її публічної кар’єри, після чого вона продовжила професійну діяльність уже переважно як акторка. Згодом Мартинюк працювала в російському шоу-бізнесі та знімалася в серіалах.

Її кінодебют датують 2006 роком — акторка зіграла у фільмі «Ненаситні». Пізніше Мартинюк з’явилася у низці українських та російськомовних телевізійних проєктів. Серед робіт, зазначених у відкритих кінематографічних базах, — «Останній москаль», «Східняк», «Швабра», «Згадати себе», «Се ля ві», «Бідна Саша» та інші фільми й серіали. Загалом у публікаціях про її кар’єру йдеться про понад 70 телевізійних проєктів.

Поворотним моментом для Мартинюк став 2014 рік. Після початку війни вона спочатку допомагала пораненим у військовому госпіталі, а після того, як її брат пішов добровольцем до АТО, почала системно підтримувати військових. У наступні роки волонтерка регулярно їздила на схід України. За її словами, за вісім років до повномасштабного вторгнення вона здійснила понад 150 поїздок у гарячі точки.

У 2022 році Мартинюк разом з однодумцями стала співзасновницею благодійного фонду «Захист Майбутнього». Організація займалася забезпеченням військових дронами, засобами зв’язку, тепловізорами, автомобілями, медичним обладнанням та іншими необхідними речами. Волонтери також доставляли допомогу безпосередньо до підрозділів на передовій.

У 2022–2023 роках Мартинюк була позаштатною помічницею головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Наприкінці грудня 2023 року Залужний публічно заявив, що позаштатні помічники не мали повноважень коментувати питання від його імені, та повідомив про припинення роботи таких помічників із 28 грудня.

У 2022 році Мартинюк отримала відзнаку Президента «Золоте Серце». У 2024 році вона заснувала Благодійний фонд Алли Мартинюк. За інформацією самого фонду, його діяльність охоплює військову допомогу, підтримку дітей, а також психологічну реабілітацію військових, ветеранів та членів їхніх родин.

У 2026 році Мартинюк продовжує поєднувати волонтерську та творчу діяльність. В інтерв’ю «Армія FM» вона розповідала, що її команда за роки роботи зібрала мільйони доларів допомоги та передала військовим сотні автомобілів. Водночас вона продовжує працювати над продюсерськими і творчими проєктами.

Цікаві факти

Одним із найбільш незвичних епізодів біографії Мартинюк залишається її робота у гурті «Сливки». У вересні 2026 року вона розповіла, що під час перебування в Москві стикалася з приниженнями та цькуванням з боку колег. За її словами, у колектив вона потрапила у 17–18 років, а період роботи в гурті тривав близько двох років.

Після повернення до України Мартинюк відмовилася від подальшої кар’єри в російському шоу-бізнесі. В інтерв’ю 5 каналу вона пов’язувала це рішення з подіями Майдану та початком війни. Після цього її публічна діяльність дедалі більше зміщувалася від шоу-бізнесу до волонтерства.

Волонтерський позивний Мартинюк — «Бріджит». За інформацією її благодійного фонду, так її назвали військові під час однієї з поїздок на фронт, оскільки помітили схожість із французькою акторкою та співачкою Бріжит Бардо. Під цим ім’ям вона також відома у власних соціальних мережах.

Мартинюк має двох доньок. У 2026 році вона публічно згадувала про них у дописі до свого дня народження. Її другим чоловіком був актор Дмитро Суржиков, з яким, за словами Мартинюк, вони прожили разом майже вісім років. Після розлучення вони, за її словами, зберегли дружні стосунки.

У 2023 році Мартинюк стала однією з лауреаток спеціальної відзнаки премії «Чорний лотос», яку вручали представникам українського кіно, театру та волонтерського руху. Нагороду вона отримала як акторка та голова фонду «Захист майбутнього».

За даними її власного фонду, станом на 2024 рік очолювані Мартинюк волонтерські проєкти передали Силам оборони допомогу на понад 8,8 млн доларів. У жовтні 2025 року сама Мартинюк повідомляла вже про понад 10 млн доларів допомоги за останні три з половиною роки. Ці цифри походять із різних періодів і джерел, тому їх не слід складати між собою.

Відповіді на питання про Аллу Мартинюк

Хто така Алла Мартинюк?
Алла Мартинюк — українська акторка, співачка, продюсерка та волонтерка. Вона відома за ролями в українських і російськомовних фільмах та серіалах, а також участю в гурті «Сливки». Після 2014 року значну частину її діяльності становить допомога військовим.

Скільки років Аллі Мартинюк?
Мартинюк народилася 12 березня 1984 року. Станом на вересень 2026 року їй 42 роки. Дату народження підтверджують кінематографічні та біографічні джерела.

Хто чоловік Алли Мартинюк?
Одним із її чоловіків був український актор Дмитро Суржиков. Пара прожила разом майже вісім років і має спільну доньку Поліну; Мартинюк також має ще одну доньку. У 2026 році акторка розповідала, що після розлучення вони з Суржиковим зберегли дружні стосунки.

Чим займається Алла Мартинюк зараз?
У 2026 році Мартинюк продовжує волонтерську діяльність та керує власним благодійним фондом. Організація допомагає військовим, дітям і займається напрямом психологічної реабілітації. Паралельно вона працює над творчими та продюсерськими проєктами.

Скільки Алла Мартинюк зібрала для військових?
Точна сума залежить від періоду, який враховувати. Її фонд повідомляв про понад 8,8 млн доларів допомоги, переданої Силам оборони в межах проєктів, які очолювала Мартинюк. У жовтні 2025 року сама волонтерка говорила про понад 10 млн доларів допомоги за попередні три з половиною роки.

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