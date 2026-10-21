Аліна Шаманська розповіла про труднощі у вихованні 9-річного сина

Блогерка Аліна Шаманська розповіла про складний період у вихованні свого 9-річного сина Артура, з яким зіткнулася через поведінку хлопчика в школі. У жовтні 2026 року вона поділилася, що змушена встановлювати чіткі правила, запроваджувати обмеження та бути суворішою з дитиною, хоча їй важко поєднувати вимогливість із звичною ніжністю у стосунках із сином.

Шаманська зізналася, що звикла оточувати Артура турботою, обіймати його, цілувати та проводити з ним якомога більше часу. Проте нинішня ситуація вимагає від неї іншого підходу до виховання. За словами блогерки, іноді вона мусить відмовлятися від звичного м’якого спілкування та наполягати на дотриманні встановлених правил.

«Для мене це просто нестерпно, але іноді — необхідно», — поділилася Аліна.

Причиною змін у вихованні стала поведінка Артура в навчальному закладі. Блогерка не уточнила, які саме ситуації виникали в школі, однак зазначила, що їй потрібно допомогти синові стабілізувати обставини. Для цього вона намагається дотримуватися визначених меж і не скасовувати обмеження лише через власні переживання.

За словами Шаманської, найскладніше їй тоді, коли спокійні розмови не дають бажаного результату. У таких випадках матері доводиться наполягати на своєму, навіть якщо це суперечить її природному бажанню уникати конфліктів із дитиною.

«Але це необхідно, коли добрі розмови не діють. Бути одночасно хорошим і поганим поліцейським — це ще таке випробування», — зазначила блогерка.

Попри внутрішні сумніви, Шаманська вважає важливим не відступати від правил, які встановлює для сина. Вона також підтримала себе за те, що намагається послідовно реагувати на ситуацію, хоча зміна звичного стилю спілкування дається їй непросто.

Виховання Артура блогерка поєднує з роботою та повсякденними обов’язками. За її словами, навіть у напружені періоди потрібно організовувати шкільні ранки, займатися домашніми справами, готувати їжу та виконувати професійні завдання. Водночас вона намагається залишати час для спільного відпочинку із сином, зокрема для перегляду фільмів і спілкування поза повсякденними турботами.

На щоденний розклад родини впливають і безпекові обставини. Попри повітряні тривоги та російські обстріли, Шаманська продовжує організовувати ранкові збори Артура до школи. Водночас подробиць про те, як саме родина змінює свій графік через загрози безпеці, блогерка не навела.

Окрему увагу Шаманська приділяє святам сина. Минулого місяця, коли Артуру виповнилося дев’ять років, вона самостійно організувала для нього святкування. Блогерка прикрасила квартиру різнокольоровими кульками, замовила торт, підготувала подарунки та частування для друзів хлопчика, а також організувала розваги за межами дому.

Подарунків було настільки багато, що Артур розпаковував їх один за одним, а житло заповнили святкові декорації. Підготовка до дня народження стала ще одним прикладом того, як Шаманська намагається приділяти синові увагу й створювати для нього приємні спогади, попри навантаження в повсякденному житті.

Ситуація, про яку розповіла блогерка, стосується поведінки дитини в школі, однак подробиці взаємодії з учителями, можливих дисциплінарних заходів або причин труднощів не розголошувалися. Так само Шаманська не повідомила, чи залучала до розв’язання проблеми шкільного психолога або інших фахівців. Тому наразі невідомо, яких конкретних змін у поведінці Артура очікують і як оцінюють ситуацію педагоги.

Послідовні правила та зрозумілі межі є одним з інструментів виховання дітей молодшого шкільного віку. У цей період діти поступово вчаться самостійності, відповідальності та взаємодії з однолітками, а родина й школа відіграють важливу роль у формуванні поведінки. У випадках, коли труднощі виникають саме в навчальному середовищі, важливими можуть бути співпраця батьків із педагогами та з’ясування обставин, у яких з’являються проблеми.