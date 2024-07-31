Аліменти: які суми виплачуються на дітей у 2024 році?

У 2024 році гарантований розмір аліментів на одну дитину становить не менше, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
Наразі мінімальний гарантований розмір аліментів становить:
▪️для дітей до 6 років – 1 281,5 грн (прожитковий мінімум 2 563 грн);
▪️для дітей від 6 до 18 років – 1 598 грн (прожитковий мінімум 3 196 грн).
Як визначають розмір аліментів?
З огляду на фактор кількості дітей, схема розрахунку становить:
▪️на одну дитину – ¼ від доходу;
▪️на двох – 1/3 від доходу;
▪️на трьох і більше – ½ від доходу.
Чим відрізняється гарантований розмір аліментів від рекомендованого?
Гарантований розмір аліментів на одну дитину – це мінімальний розмір, який сплачує батько чи матір у випадку, коли їхні доходи низькі. А рекомендований розмір – це той, який встановлює суд у разі достатності заробітку платника аліментів.
Щодо максимальної суми аліментів, то вона не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів:
● до 6 років – 25 630 грн;
● від 6 до 18 років – 31 960 грн.