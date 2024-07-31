Аліменти: які суми виплачуються на дітей у 2024 році?

У 2024 році гарантований розмір аліментів на одну дитину становить не менше, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Наразі мінімальний гарантований розмір аліментів становить:

▪️для дітей до 6 років – 1 281,5 грн (прожитковий мінімум 2 563 грн);

▪️для дітей від 6 до 18 років – 1 598 грн (прожитковий мінімум 3 196 грн).

Як визначають розмір аліментів?

З огляду на фактор кількості дітей, схема розрахунку становить:

▪️на одну дитину – ¼ від доходу;

▪️на двох – 1/3 від доходу;

▪️на трьох і більше – ½ від доходу.

Чим відрізняється гарантований розмір аліментів від рекомендованого?

Гарантований розмір аліментів на одну дитину – це мінімальний розмір, який сплачує батько чи матір у випадку, коли їхні доходи низькі. А рекомендований розмір – це той, який встановлює суд у разі достатності заробітку платника аліментів.

Щодо максимальної суми аліментів, то вона не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів:

● до 6 років – 25 630 грн;

● від 6 до 18 років – 31 960 грн.