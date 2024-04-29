Аліменти 2024 в Україні: які суми виплачуються на дітей
2024-29-04    312

Аліменти 2024 в Україні: які суми виплачуються на дітей

Відповідно до ч. 2 ст. 182 Сімейного кодексу України мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину становить не менше, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

У Мін’юсті вказали, що Верховна Рада України 9 листопада 2023 року прийняла Закон України “Про Державний бюджет України на 2024 рік”, яким було збільшено прожитковий мінімум:

▪️на дітей до 6 років – 2563 грн;
▪️на дітей від 6 до 18 років – 3196 грн.

Тому з січня 2024 року мінімальний гарантований розмір аліментів становить:

▪️для дітей до 6 років – 1281,5 грн;
▪️для дітей від 6 до 18 років – 1598 грн.

Як визначають розмір аліментів?

Як зазначається, з огляду на фактор кількості дітей, схема розрахунку становить:

▪️на одну дитину – ¼ від доходу;
▪️на двох – 1/3 від доходу;
▪️на трьох і більше – ½ від доходу.

“Однак суд може враховувати, зокрема, і стан здоров’я та матеріальний стан дитини та платника аліментів, наявність інших дітей та непрацездатних родичів (чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина), права власності (нерухомість, автомобіль тощо), витрати/доходи платника тощо”, – вказали в міністерстві.

Чим відрізняється гарантований розмір аліментів від рекомендованого?

Гарантований розмір аліментів на одну дитину – це мінімальний розмір, який сплачує батько чи матір у випадку, коли їхні доходи низькі. Рекомендований розмір – це той, який встановлює суд у разі достатності заробітку платника аліментів.

Щодо максимальної суми аліментів, зазначили в Мін’юсті, то вона не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів:

▪️до 6 років – 25 630 грн;
▪️від 6 до 18 років – 31 960 грн.

аліменти
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