Альберт Васильєв (Київстонер): біографія та цікаві факти про репера

Альберт Васильєв, більш відомий під сценічним псевдонімом Київстонер (Kievstoner), — український репер, блогер, актор і медіаперсона. Він здобув популярність завдяки гумористичним відео, яскравому сценічному образу та співпраці з музичним об’єднанням Gazgolder. За роки кар’єри артист випустив низку музичних релізів, знімався в шоу, рекламі та активно розвивав власні інтернет-проєкти. Його ім’я неодноразово потрапляло в заголовки ЗМІ через творчість, публічні заяви та резонансні інформаційні приводи. У 2026 році увагу до Київстонера знову привернули повідомлення російських медіа, які пов’язали його ім’я з гучними звинуваченнями без надання публічних доказів.

Біографія

Альберт Васильєв народився 27 листопада 1991 року в Києві. Саме українська столиця стала основою його творчого псевдоніма — Київстонер.

У молодому віці він переїхав до США, де прожив кілька років. Після повернення почав активно розвивати кар’єру блогера, публікуючи короткі гумористичні ролики, які швидко набирали популярність у соціальних мережах.

Широку впізнаваність Київстонер отримав у 2016 році після співпраці з творчим об’єднанням Gazgolder, засновником якого є російський репер Баста (Василь Вакуленко). Він працював як артист і креативний продюсер, однак уже у 2017 році залишив проєкт, пояснивши рішення творчими розбіжностями та бажанням розвиватися самостійно.

Після виходу з Gazgolder Київстонер продовжив сольну кар’єру. Він випустив кілька музичних релізів, регулярно з’являвся в YouTube-проєктах, інтерв’ю та розважальних шоу. Артист також працював у рекламних кампаніях, озвучував комерційні проєкти та брав участь у зйомках кліпів інших виконавців.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Київстонер заявив про підтримку України та припинив будь-яку творчу діяльність, пов’язану з російським шоу-бізнесом.

Цікаві факти

Сценічне ім’я Kievstoner є поєднанням слів “Kyiv” і “stoner”. Сам артист неодноразово пояснював, що псевдонім народився як гра слів і не має складного прихованого змісту.

Однією з головних особливостей його творчості став специфічний гумор і впізнаваний стиль подачі коротких відеороликів, які ще до розвитку TikTok набирали мільйони переглядів у соціальних мережах.

Київстонер працював із багатьма відомими музикантами, а його популярність значною мірою сформувалася не лише завдяки музиці, а й завдяки медійному образу.

Про особисте життя артист говорить вибірково. Відомо, що він перебував у стосунках із блогеркою Аліною Боженко, однак деталі приватного життя намагається не афішувати.

У липні 2026 року російські медіа повідомили про нібито причетність Київстонера до організації теракту в Московській області. За інформацією, поширеною російською стороною, відповідні звинувачення були висунуті без оприлюднення доказової бази. Сам артист публічно відреагував на ці повідомлення, заявивши, що був шокований такими звинуваченнями. Українські та міжнародні незалежні джерела не підтвердили наведених тверджень, а інформація стала предметом широкого обговорення в медіа.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Київстонер?

Київстонер — український репер, блогер, актор і медійна особистість. Справжнє ім’я артиста — Альберт Васильєв. Найбільшу популярність він здобув завдяки гумористичним відео та музичній кар’єрі.

Скільки років Альберту Васильєву?

Альберт Васильєв народився 27 листопада 1991 року. Його актуальний вік залежить від поточної дати. Він належить до покоління українських артистів, які здобули популярність насамперед через інтернет-платформи.

Чому Київстонер залишив Gazgolder?

У 2017 році артист повідомив про завершення співпраці з творчим об’єднанням. За його словами, рішення було пов’язане з різними поглядами на творчість і бажанням самостійно будувати кар’єру. Після цього він продовжив розвивати власні музичні та медійні проєкти.

Чи жив Київстонер у США?

Так. У молоді роки Альберт Васильєв певний час проживав у Сполучених Штатах Америки. Сам артист неодноразово згадував цей період життя в інтерв’ю, зазначаючи, що він вплинув на його світогляд і творчий стиль.

Через що ім’я Київстонера згадували у 2026 році?

У липні 2026 року російські медіа поширили повідомлення про нібито причетність артиста до організації теракту в Московській області. Сам Київстонер заявив, що був шокований такими звинуваченнями. На момент появи цих повідомлень публічно доступних доказів, які підтверджували б наведені твердження, оприлюднено не було.