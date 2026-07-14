Альберт Васильєв (Київстонер): біографія та цікаві факти про репера
2026-14-07    154

Альберт Васильєв (Київстонер): біографія та цікаві факти про репера

Альберт Васильєв, більш відомий під сценічним псевдонімом Київстонер (Kievstoner), — український репер, блогер, актор і медіаперсона. Він здобув популярність завдяки гумористичним відео, яскравому сценічному образу та співпраці з музичним об’єднанням Gazgolder. За роки кар’єри артист випустив низку музичних релізів, знімався в шоу, рекламі та активно розвивав власні інтернет-проєкти. Його ім’я неодноразово потрапляло в заголовки ЗМІ через творчість, публічні заяви та резонансні інформаційні приводи. У 2026 році увагу до Київстонера знову привернули повідомлення російських медіа, які пов’язали його ім’я з гучними звинуваченнями без надання публічних доказів.

Біографія

Альберт Васильєв народився 27 листопада 1991 року в Києві. Саме українська столиця стала основою його творчого псевдоніма — Київстонер.

У молодому віці він переїхав до США, де прожив кілька років. Після повернення почав активно розвивати кар’єру блогера, публікуючи короткі гумористичні ролики, які швидко набирали популярність у соціальних мережах.

Широку впізнаваність Київстонер отримав у 2016 році після співпраці з творчим об’єднанням Gazgolder, засновником якого є російський репер Баста (Василь Вакуленко). Він працював як артист і креативний продюсер, однак уже у 2017 році залишив проєкт, пояснивши рішення творчими розбіжностями та бажанням розвиватися самостійно.

Після виходу з Gazgolder Київстонер продовжив сольну кар’єру. Він випустив кілька музичних релізів, регулярно з’являвся в YouTube-проєктах, інтерв’ю та розважальних шоу. Артист також працював у рекламних кампаніях, озвучував комерційні проєкти та брав участь у зйомках кліпів інших виконавців.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Київстонер заявив про підтримку України та припинив будь-яку творчу діяльність, пов’язану з російським шоу-бізнесом.

Цікаві факти

Сценічне ім’я Kievstoner є поєднанням слів “Kyiv” і “stoner”. Сам артист неодноразово пояснював, що псевдонім народився як гра слів і не має складного прихованого змісту.

Однією з головних особливостей його творчості став специфічний гумор і впізнаваний стиль подачі коротких відеороликів, які ще до розвитку TikTok набирали мільйони переглядів у соціальних мережах.

Київстонер працював із багатьма відомими музикантами, а його популярність значною мірою сформувалася не лише завдяки музиці, а й завдяки медійному образу.

Про особисте життя артист говорить вибірково. Відомо, що він перебував у стосунках із блогеркою Аліною Боженко, однак деталі приватного життя намагається не афішувати.

У липні 2026 року російські медіа повідомили про нібито причетність Київстонера до організації теракту в Московській області. За інформацією, поширеною російською стороною, відповідні звинувачення були висунуті без оприлюднення доказової бази. Сам артист публічно відреагував на ці повідомлення, заявивши, що був шокований такими звинуваченнями. Українські та міжнародні незалежні джерела не підтвердили наведених тверджень, а інформація стала предметом широкого обговорення в медіа.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Київстонер?

Київстонер — український репер, блогер, актор і медійна особистість. Справжнє ім’я артиста — Альберт Васильєв. Найбільшу популярність він здобув завдяки гумористичним відео та музичній кар’єрі.

Скільки років Альберту Васильєву?

Альберт Васильєв народився 27 листопада 1991 року. Його актуальний вік залежить від поточної дати. Він належить до покоління українських артистів, які здобули популярність насамперед через інтернет-платформи.

Чому Київстонер залишив Gazgolder?

У 2017 році артист повідомив про завершення співпраці з творчим об’єднанням. За його словами, рішення було пов’язане з різними поглядами на творчість і бажанням самостійно будувати кар’єру. Після цього він продовжив розвивати власні музичні та медійні проєкти.

Чи жив Київстонер у США?

Так. У молоді роки Альберт Васильєв певний час проживав у Сполучених Штатах Америки. Сам артист неодноразово згадував цей період життя в інтерв’ю, зазначаючи, що він вплинув на його світогляд і творчий стиль.

Через що ім’я Київстонера згадували у 2026 році?

У липні 2026 року російські медіа поширили повідомлення про нібито причетність артиста до організації теракту в Московській області. Сам Київстонер заявив, що був шокований такими звинуваченнями. На момент появи цих повідомлень публічно доступних доказів, які підтверджували б наведені твердження, оприлюднено не було.

Gazgolder, Kievstoner, Аліна Боженко, Альберт Васильєв, Альберт Васильєв біографія, Альберт Васильєв вік, Баста, блогер, Київ, Київстонер, Київстонер Instagram, Київстонер біографія, музика України, репер, український репер
Останні новини
Китай готується до зміни влади в Росії після Путіна, — WSJ

Китай готується до зміни влади в Росії після Путіна, — WSJ
Китайське керівництво почало непублічно готуватися до можливої зміни влади в читать далее
14-07, 17:28
Свириденко може очолити ОП, а Буданов — Міноборони

Свириденко може очолити ОП, а Буданов — Міноборони
Після можливої відставки Кабінету міністрів в українській владі можуть відбутися читать далее
14-07, 14:44
Рада підтримала декриміналізацію порно у першому читанні

Рада підтримала декриміналізацію порно у першому читанні
Верховна Рада України 14 липня підтримала у першому читанні законопроєкт читать далее
14-07, 14:38
Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію до 31 жовтня

Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію до 31 жовтня
Верховна Рада України 14 липня підтримала продовження строку дії воєнного читать далее
14-07, 14:32
В Україні можуть запровадити відеоверифікацію на платіжних терміналах

В Україні можуть запровадити відеоверифікацію на платіжних терміналах
В Україні готуються змінити правила роботи платіжних терміналів самообслуговування після читать далее
14-07, 14:23
Болгарія заявила про вихід із «Коаліції охочих»

Болгарія заявила про вихід із «Коаліції охочих»
Президент Болгарії Румен Радев заявив, що країна більше не братиме читать далее
14-07, 12:36
Валютний ринок відреагував на можливу зміну уряду: долар і євро зросли

Валютний ринок відреагував на можливу зміну уряду: долар і євро зросли
Безготівковий долар та євро 13 липня зросли на міжбанківському валютному читать далее
14-07, 11:25
Альберт Васильєв (Київстонер): біографія та цікаві факти про репера

Альберт Васильєв (Київстонер): біографія та цікаві факти про репера
Альберт Васильєв, більш відомий під сценічним псевдонімом Київстонер (Kievstoner), — читать далее
14-07, 10:00
Київський ринок нерухомості сповільнився через посилення атак РФ

Київський ринок нерухомості сповільнився через посилення атак РФ
Посилення російських атак на Київ і Київську область уже впливає читать далее
14-07, 09:57
Бронювання через “Дію” можуть тимчасово призупинити

Бронювання через “Дію” можуть тимчасово призупинити
В Україні можуть тимчасово призупинити можливість оформлення нового бронювання військовозобов'язаних читать далее
14-07, 09:45
Яке церковне свято 14 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 14 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
14 липня 2026 року, у вівторок, православна церква вшановує святого читать далее
13-07, 22:15
Саморозмова вголос отримала нове пояснення від науковців

Саморозмова вголос отримала нове пояснення від науковців
Розмови людини із самою собою дедалі частіше розглядаються дослідниками як читать далее
13-07, 22:01
Атака РФ пошкодила термінал Kernel у Чорноморську

Атака РФ пошкодила термінал Kernel у Чорноморську
Один із найбільших українських експортерів зернових і соняшникової олії Kernel читать далее
13-07, 15:35
Військовозобов’язаним українцям можуть обмежити доступ до захисту в ЄС вже у липні 2026

Військовозобов’язаним українцям можуть обмежити доступ до захисту в ЄС вже у липні 2026
У Європейському Союзі вже в липні можуть запровадити нові правила читать далее
13-07, 13:29
Офтальмологи закликали уважніше ставитися до процедур для вій

Офтальмологи закликали уважніше ставитися до процедур для вій
Популярність косметичних процедур для вій продовжує зростати, однак разом із читать далее
13-07, 12:00
В Україні готуються продовжити воєнний стан і мобілізацію до 31 жовтня 2026 року

В Україні готуються продовжити воєнний стан і мобілізацію до 31 жовтня 2026 року
Президент України найближчим часом може внести до Верховної Ради законопроєкти читать далее
13-07, 11:58
Яке церковне свято 13 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 13 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
13 липня 2026 року, у понеділок, православна церква вшановує Собор читать далее
13-07, 11:56
Костянтин Грубич: біографія та цікаві факти про телеведучого

Костянтин Грубич: біографія та цікаві факти про телеведучого
Костянтин Грубич — український журналіст, телеведучий, автор документальних і соціальних читать далее
13-07, 11:52
Андрій Шабанов: біографія та цікаві факти про телеведучого

Андрій Шабанов: біографія та цікаві факти про телеведучого
Андрій Шабанов — український телеведучий, радіоведучий, шоумен, продюсер та медіаменеджер, читать далее
13-07, 11:49
Єва Герцигова одружилася після 25 років стосунків

Єва Герцигова одружилася після 25 років стосунків
Чеська супермодель Єва Герцигова офіційно одружилася зі своїм багаторічним партнером, читать далее
13-07, 11:25
Теги
Європейський Союз Верховна Рада Володимир Зеленський Дональд Трамп Київ НБУ Росія США ТЦК Україна ЧС-2026 війна в Україні економіка України закон про мобілізацію мобілізація народні прикмети новини України футбол фінансовий моніторинг чемпіонат світу 2026