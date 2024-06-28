Актуальний статус бронювання у Резерв+ вже можна побачити
2024-28-06    209

Актуальний статус бронювання у Резерв+ вже можна побачити

Актуальний статус бронювання тепер відображається у 340 000 громадян в Резерв+. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

«Чому цього не було раніше? На жаль, відсоток людського фактору в помилках ТЦК щодо внесення інформації про громадян до реєстру Оберіг залишається високим. Не завжди ТЦК вносять інформацію щодо броні до реєстру. Інколи це забирає тижні, а то й місяці».

За її словами, команда Міноборони цифровізувала паперові бронювання:

«Взяли накази про бронювання у Мінекономіки та занесли 340 000 записів до реєстру Оберіг. Щоб актуальна інформація про бронь відображалась в електронних військово-облікових документах наших громадян».

ЯК ОНОВИТИ ДОКУМЕНТ

▫️Натисніть три крапки справа від документу.
▫️Виберіть «оновити документ».
▫️Після цього ви побачите свій актуальний статус.

«Якщо ваше бронювання було лише на папері, статус «Заброньовано» з’явиться в застосунку. Якщо ваша бронь ще триває, але в застосунку цього не було — новий термін має відобразитись в Резерв+. Щоб бронювання відобразилось в електронному документі, не потрібно йти до ТЦК».

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВАША БРОНЬ НЕ З’ЯВИЛАСЬ В РЕЗЕРВ+

Однак, як пояснила заступниця міністра, частину наказів про бронювання «не вдалося оцифрувати через відсутність інформації, що ідентифікує конкретну особу». Проте у Міноборони вже працюють над алгоритмом, щоб усі заброньовані громадяни могли отримати актуальний статус в Резерв+.

Також Міноборони разом з Мінцифрою та Мінекономіки готується до бета-тестування послуги електронного бронювання для підприємств.

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