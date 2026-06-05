Масштабні зйомки нового фільму Крістофера Нолана «Одіссея» з бюджетом понад 250 мільйонів доларів настільки вразили акторів, що частина з них назвала проєкт одним із найскладніших у своїй кар’єрі. Про це учасники знімального процесу розповіли в інтерв’ю західним медіа напередодні прем’єри стрічки, яка запланована на 17 липня 2026 року.

Виконавець головної ролі Метт Деймон заявив, що під час роботи над фільмом постійно відчував відчуття повернення до епохи великих голлівудських постановок, які поступово зникають через зміну підходів у кіноіндустрії. За його словами, «Одіссея» стала рідкісним прикладом проєкту, де режисер отримав можливість реалізувати максимально амбітне бачення без компромісів.

Деймон також розповів про незвичні локації, обрані Ноланом для зйомок. Частина сцен створювалася у віддалених районах із мінімальною інфраструктурою, на узбережжях та в місцях зі складними погодними умовами. Актор зізнався, що неодноразово дивувався тому, як команда взагалі змогла організувати роботу в таких умовах.

Не менш емоційно про процес висловився Роберт Паттінсон. За його словами, наприкінці кожного знімального дня члени команди виглядали повністю виснаженими. Актор зазначив, що ніколи раніше не бачив настільки фізично складного виробництва великобюджетного фільму.

Том Голланд, який зіграв у стрічці сина Одіссея, порівняв атмосферу на майданчику з масштабною історичною реконструкцією. За його словами, зйомки максимально наблизилися до реальних умов, що дозволило створити особливий ефект занурення в античний світ.

«Одіссея» стала найдорожчим проєктом у кар’єрі Крістофера Нолана. За різними оцінками, бюджет картини перевищив 250 мільйонів доларів. Знімальний процес тривав 91 день і проходив одразу в кількох країнах, серед яких Греція, Марокко та США.

Фільм також увійшов в історію як перша повнометражна стрічка, повністю знята на камери IMAX. Для виробництва було використано понад два мільйони футів плівки, що стало одним із найбільших показників для сучасного кінематографа.

Сюжет заснований на однойменній поемі Гомера та розповідає про багаторічну подорож Одіссея після завершення Троянської війни. До акторського складу увійшли Метт Деймон, Том Голланд, Зендея, Енн Гетевей, Роберт Паттінсон, Шарліз Терон та інші голлівудські зірки.

Після успіху «Оппенгеймера», який отримав сім премій «Оскар», новий фільм Нолана вважається одним із найбільш очікуваних кінорелізів року. Сам режисер заявляв, що сучасний глядач очікує від кіно несподіваних рішень, а великі проєкти мають залишатися простором для творчого ризику.