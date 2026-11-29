Американський актор Мэттью Макконагі може розглянути можливість участі у президентських виборах у США 2028 року як незалежний кандидат. Інтерес до його потенційного виходу на політичну арену посилився після відеозвернення, опублікованого напередодні проміжних виборів до Конгресу США в жовтні 2026 року. Про це повідомляє The Hill.

У зверненні Макконагі закликав американців серйозніше ставитися до незалежних кандидатів і не сприймати їхню участь у виборах як символічний протест або спосіб відібрати голоси в представників Демократичної чи Республіканської партії. На думку актора, незалежні політики мають отримати реальну можливість перемагати та впливати на роботу законодавчої влади.

«Незалежні кандидати повинні брати участь у боротьбі — не на знак протесту, не як деструктивний чинник, а як реальні та потенційні переможці, які мають бути включені до виборчого бюлетеня і яких ми будемо серйозно розглядати», — заявив Макконагі.

Актор також поставив під сумнів поширене у США переконання, що голосування за незалежного кандидата є марним. Він закликав виборців оцінювати політиків за їхніми позиціями та здатністю представляти інтереси громадян, а не лише за партійною належністю.

Макконагі пояснив, що підтримка незалежних кандидатів може змусити обидві провідні політичні сили зміститися ближче до центру політичного спектра. За його словами, кілька незалежних законодавців у Конгресі могли б отримати достатній вплив, щоб змінювати баланс сил і впливати на ухвалення рішень.

Заява актора привернула увагу американських політичних діячів. Співзасновник Forward Party та колишній кандидат у президенти США Ендрю Ян заявив, що розмови про можливу політичну кампанію Макконагі вже набули серйознішого характеру. На його думку, публічне звернення такого масштабу навряд чи було випадковим.

Колишній незалежний сенатор Джо Манчин також позитивно висловився про перспективу приходу актора в політику. Він заявив, що Макконагі має необхідні комунікативні здібності, харизму та потенціал для роботи на найвищому державному рівні. Манчин висловив готовність підтримати його, якщо той вирішить балотуватися.

Водночас сам Макконагі не оголошував про намір брати участь у президентських виборах 2028 року. У своєму відеозверненні він окремо наголосив, що не агітує за конкретного кандидата чи політичну партію. Актор також не підтверджував, що його заклик до підтримки незалежних політиків є початком власної виборчої кампанії.

The Hill пов’язує зростання інтересу знаменитостей до політики зі змінами у способах формування громадської підтримки. Одним із найпомітніших прикладів такого переходу став Дональд Трамп, який до президентства був відомий як бізнесмен і ведучий телевізійного реаліті-шоу. Його політична кар’єра продемонструвала, що впізнаваність у медіапросторі може стати важливим ресурсом під час виборчої кампанії.

Дискусія навколо Макконагі розгортається на тлі значної кількості американців, які не ототожнюють себе з двома провідними партіями. За даними опитування Gallup за 2025 рік, 45% дорослих жителів США називали себе політичними незалежними. Прихильниками демократів і республіканців були по 27% опитаних. Ці показники свідчать про наявність значної аудиторії для політичних сил поза традиційною двопартійною системою.

Макконагі вже раніше допускав можливість політичної кар’єри. У 2021 році він розглядав участь у виборах губернатора Техасу, однак зрештою відмовився від цієї ідеї. У 2024 році актор знову говорив про інтерес до державної діяльності та вивчення можливостей входження в політику, але тоді також не оголосив про початок кампанії.

Можлива участь Макконагі у президентських перегонах залежатиме не лише від його особистого рішення, а й від здатності сформувати політичну команду, залучити фінансування та забезпечити включення свого імені до виборчих бюлетенів у різних штатах. На відміну від кандидатів від демократів і республіканців, незалежні претенденти мають долати окремі вимоги щодо доступу до голосування, які відрізняються залежно від штату.

Таким чином, поки що йдеться про політичні припущення, а не про підтверджену президентську кампанію. Публічні заяви актора вже привернули увагу потенційних союзників і політичних оглядачів, однак питання про його участь у виборах 2028 року залишається відкритим.