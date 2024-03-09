Акіра Торіяма: помер творець знаменитого комікса «Перли дракона»

У віці 68 років помер Акіра Торіяма. Він – творець одного з найпопулярніших японських коміксів у стилі манга Dragon Ball («Перли дракона»). Акіра Торіяма помер від крововиливу в мозок ще 1 березня, і на його похороні були присутні лише близькі друзі та члени родини, повідомляє веб-сайт Dragon Ball.

Комікси Акіра Торіяма почали публікуватися в Японії 1984 року, а пізніше були перекладені безліччю мов, за їх мотивами створено кілька фільмів. Фігурки героїв з творів Торіами продаються в магазинах по всьому світу.

Головний герой легендарної манги Акіра Торіяма – хлопчик на ім’я Сон Гоку, який навчається бойовим мистецтвам і шукає по всьому світу сім предметів, відомих як «Перли дракона». З їхньою допомогою він захищає Землю від прибульців-гуманоїдів.