Акції Nvidia впали після початку розслідування щодо Дженсена Хуанга

Акції американської технологічної компанії Nvidia подешевшали на позабіржових торгах 9 листопада після того, як рада директорів оголосила про незалежне розслідування можливого втручання іноземної розвідки в діяльність генерального директора Дженсена Хуанга. Перевірка пов’язана з повідомленнями про його особисті стосунки з Еліс Хуанг, колишньою топменеджеркою сінгапурської компанії Megaspeed, яку американські спецслужби підозрюють у співпраці з китайською розвідкою.

За даними Reuters, під час позабіржових торгів акції Nvidia опускалися приблизно до 180,30 долара. Це на 3,4% нижче за ціну закриття попередньої торгової сесії на Nasdaq, яка становила 186,64 долара. Таким чином, повідомлення про розслідування посилили тиск на цінні папери виробника чипів на тлі попереднього зниження котирувань технологічних компаній.

Рада директорів Nvidia повідомила 8 листопада про початок незалежної перевірки після публікацій щодо можливих контактів Хуанга з представницею китайської розвідки. Розслідуванням займатиметься комітет незалежних директорів за підтримки зовнішніх юридичних консультантів. Його завданням стане вивчення всіх доступних обставин і встановлення того, чи могла ця ситуація створити загрозу для компанії або національної безпеки США.

У заяві ради директорів наголошується, що наразі немає підстав вважати, що державні інтереси США або комерційні секрети Nvidia були скомпрометовані. Сам Хуанг підтримав проведення перевірки та пообіцяв повністю співпрацювати з її учасниками. Компанія також підтвердила, що він продовжить виконувати обов’язки генерального директора без перерви.

Початку розслідування передувала заява Хуанга співробітникам Nvidia, у якій він визнав подружню зраду та попросив вибачення перед родиною, колегами й керівництвом компанії. Він заявив, що його дії завдали болю дружині та дітям, і взяв на себе відповідальність за те, що сталося. Окремо керівник пообіцяв сприяти захисту компанії та національної безпеки США.

У Nvidia наголосили, що останні події не повинні перешкоджати роботі компанії. Представник виробника Джон Ріццо заявив, що Хуанг налаштований і надалі керувати бізнесом. Водночас скандал привернув увагу інвесторів до ризиків, пов’язаних із репутацією та управлінням одним із найважливіших виробників компонентів для штучного інтелекту.

Особливе значення для розслідування має особа Еліс Хуанг. За повідомленнями The New York Times, вона раніше працювала керівницею в сінгапурській Megaspeed, яка закуповувала продукцію Nvidia для інфраструктури центрів обробки даних. Американські органи безпеки підозрювали, що компанія могла допомагати отримувати доступ до передових обчислювальних чипів, експорт яких до Китаю обмежений.

За інформацією Reuters, американські посадовці дійшли висновку, що Еліс Хуанг могла бути пов’язана з китайською розвідкою та передавати інформацію Пекіну. При цьому йдеться про підозри, які ще потребують перевірки. Сама Megaspeed раніше опинялася в центрі уваги через питання щодо можливого обходу американських експортних обмежень.

Ситуація вже вийшла за межі корпоративного скандалу. Американські законодавці зацікавилися контактами керівника Nvidia з Еліс Хуанг і попросили його провести закритий брифінг для представників профільних комітетів Палати представників. Серед питань, які цікавлять конгресменів, — захист технологій компанії від іноземного шпигунства та можливий доступ китайської сторони до інформації про американські розробки.

Додаткову увагу до ситуації привертає масштаб бізнесу Megaspeed. За даними The New York Times, компанія придбала чипи Nvidia на суму понад 4,8 млрд доларів протягом двох років. Ці поставки відбувалися на тлі американських обмежень на експорт передових процесорів до Китаю, запроваджених для стримування технологічного розвитку китайської військової та промислової інфраструктури. Питання контролю за кінцевими отримувачами таких компонентів залишається одним із ключових у технологічному протистоянні Вашингтона та Пекіна.

Дженсен Хуанг заснував Nvidia у 1993 році разом із Крісом Малаховскі та Кертісом Пріемом. Спочатку компанія спеціалізувалася на графічних процесорах для комп’ютерів і відеоігор, але згодом її технології стали основою для навчання та роботи систем штучного інтелекту. Тепер Nvidia відіграє центральну роль у глобальній інфраструктурі ШІ, а особисті контакти її керівника з представниками міжнародного бізнесу можуть мати значення не лише для корпоративного управління, а й для державної безпеки США. Результати незалежного розслідування та подальша реакція інвесторів можуть вплинути на оцінку ризиків компанії напередодні публікації її квартальної фінансової звітності, запланованої на 17 листопада.