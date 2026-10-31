Акції китайських AI-компаній обвалилися: ринок втратив $480 млрд

Акції китайських компаній, пов’язаних зі штучним інтелектом (ШІ) та виробництвом напівпровідників, різко подешевшали в жовтні 2026 року. За останні чотири місяці індекс STAR50 Шанхайської біржі, до якого входять провідні технологічні та напівпровідникові компанії, втратив близько 40%, а сукупна ринкова вартість відповідних активів скоротилася приблизно на $480 млрд. 30 жовтня китайський фондовий ринок завершив місяць із найбільшим падінням із початку 2016 року.

Розпродаж охопив не лише виробників мікросхем, а й компанії, які розробляють системи штучного інтелекту, оптичне обладнання та робототехніку. Падіння посилилося після зниження котирувань американських технологічних корпорацій. Інвестори почали сумніватися, чи зможуть масштабні вкладення в інфраструктуру ШІ забезпечити очікувану прибутковість.

За підсумками торгів 30 жовтня індекс CSI300, який відстежує акції найбільших компаній Шанхая та Шеньчженя, знизився на 1,4% і наблизився до мінімуму за рік. За місяць показник втратив 8,5% — це найгірший результат більш ніж за десять років. За останні 12 тижнів падіння становило 15%, а негативна динаміка тривала 12 тижнів поспіль. Шанхайський композитний індекс також знизився на 1,4%.

Найбільший тиск припав на технологічний сегмент. Індекс STAR50 за одну торговельну сесію 30 жовтня просів на 5,5%, а індикатор акцій компаній телекомунікаційного сектору CSI 5G Communications втратив 6,2%. Котирування виробника оптичних модулів Eoptolink Technology обвалилися на 14% за день. Загалом за жовтень акції компанії подешевшали приблизно на 50%.

Серед найбільш постраждалих емітентів опинилася компанія Unitree Robotics, яка спеціалізується на виробництві роботів, зокрема гуманоїдних моделей. Після виходу на біржу в серпні її акції втратили близько половини вартості. Попит на первинне розміщення був надзвичайно високим: кількість заявок роздрібних інвесторів перевищила доступну пропозицію приблизно у 8000 разів.

Падіння торкнулося і виробників напівпровідників. Акції ChangXin Memory Technologies (CXMT), одного з найбільших китайських виробників мікросхем пам’яті, за останній місяць втратили понад чверть вартості. Папери MetaX Integrated Circuits і Moore Threads Technology, які під час біржового дебюту минулого року зростали приблизно на 700% і 400% відповідно, також подешевшали приблизно вдвічі від липневих максимумів.

Додатковим фактором тиску стали перспективи обмеження експорту китайського обладнання до американських центрів обробки даних. Зокрема, під загрозою опинилися постачальники оптичних компонентів Zhongji Innolight та Eoptolink Technology. Їхні акції знизилися приблизно на 60% від пікових значень червня та липня. Інвестори враховують ризик втрати доступу до одного з важливих ринків збуту через посилення технологічних обмежень з боку Вашингтона.

Аналітики також звертають увагу на надмірно високі оцінки китайських технологічних компаній, сформовані під час попереднього зростання. За даними Reuters, співвідношення ціни акцій до прибутку для індексу STAR50, попри корекцію, залишається близьким до 100. На піку воно сягало приблизно 250. Для порівняння, аналогічний показник Nasdaq 100 становить близько 30.

За оцінкою Goldman Sachs, акції компаній, пов’язаних зі штучним інтелектом, до розпродажу становили близько 42% капіталізації китайського фондового ринку, а їхня частка в торговельному обороті акцій материкового Китаю та Гонконгу сягала 57%. Це зробило технологічний сектор одним із головних чинників загальної динаміки біржових індексів.

Керівник напряму досліджень китайського інтернет-сектору UBS Кеннет Фонг зазначив, що після врахування нових інвестицій у штучний інтелект оцінки окремих компаній уже становлять 10–11 річних прибутків. За його словами, інвестори дедалі частіше сприймають пікові витрати на ШІ як постійне навантаження на майбутні фінансові результати, не враховуючи достатньою мірою можливість нормалізації грошових потоків і комерційної монетизації технологій.

Побоювання щодо прибутковості інвестицій посилилися після падіння американських технологічних акцій. Alphabet, Amazon та Intel опинилися під тиском через занепокоєння інвесторів масштабами витрат на розвиток штучного інтелекту. Зниження котирувань поширилося на азійський ринок: південнокорейський виробник пам’яті SK Hynix 30 жовтня подешевшав більш ніж на 7%.

Водночас падіння не охопило всі сегменти китайського ринку. На тлі розпродажу технологічних паперів акції компаній споживчого сектору повсякденного попиту 30 жовтня зросли приблизно на 2%. Інвестори перерозподіляли капітал на користь активів, які вважаються менш залежними від коливань технологічного ринку. У Гонконзі індекс Hang Seng завершив торговельну сесію зростанням на 1,5%, а індекс великих технологічних компаній додав 0,3%, хоча й залишався поблизу дворічних мінімумів.

За даними CNN, тиск на китайські біржі посилюється також через слабкий внутрішній попит і недостатні очікування щодо нових економічних стимулів. Минулого тижня Пекін направив близько $19 млрд до біржових інвестиційних фондів. За даними Bloomberg, це було найбільше втручання такого типу з початку 2025 року. Однак підтримка ринку не зупинила зниження котирувань.

Для китайських технологічних компаній тривале падіння акцій може ускладнити залучення фінансування через первинні публічні розміщення та додаткові емісії. За оцінкою керівника Lotus Asset Management у Гонконзі Хао Хуна, нинішня ситуація може змусити частину компаній відкласти плани виходу на біржу.

Китайський ринок акцій технологічного сектору зростав близько двох років на тлі державної підтримки технологічного розвитку, стимулювання економіки та очікувань швидкого поширення штучного інтелекту. Нинішня корекція ставить під сумнів стійкість цієї моделі зростання. Додатковим ризиком для виробників чипів та обладнання залишається посилення конкуренції між китайськими постачальниками, яке може призвести до цінового тиску та скорочення прибутковості.