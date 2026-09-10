AirPods 5 отримали Live Translation і покращене шумозаглушення

10 вересня 2026 року Apple представила бездротові навушники AirPods 5, які отримали активне шумозаглушення, підтримку Siri AI та функцію Live Translation. Нова модель зберігає відкриту конструкцію, а версія з бездротовим зарядним футляром коштує $149.

AirPods 5 оснащені новою багатопортовою акустичною архітектурою та адаптивним еквалайзером нового покоління. За даними Apple, система активного шумозаглушення здатна усувати до 50% більше зовнішнього шуму порівняно з AirPods 4 з ANC.

У навушниках також оновили режим прозорості. Він має природніше передавати голоси та навколишні звуки, тоді як адаптивний звук автоматично поєднує прозорість і шумозаглушення залежно від ситуації. Функція розпізнавання розмови знижує гучність відтворення, коли користувач починає говорити.

Звукову частину AirPods 5 розробляли з урахуванням технологій AirPods Pro 3. Apple заявляє про більш насичене й деталізоване звучання, яке має краще адаптуватися до різної форми вух. Персоналізоване просторове аудіо також стало динамічнішим.

Однією з головних нових можливостей стала інтеграція з Siri AI. Власники сумісних iPhone з Apple Intelligence зможуть взаємодіяти з інтелектуальними функціями без необхідності діставати смартфон. Оновлена Siri має враховувати персональний контекст користувача, зокрема повідомлення, електронні листи, фотографії та активність у застосунках.

Через навушники можна, наприклад, попросити Siri відтворити пісню, яку рекомендував друг у повідомленні, або прокласти маршрут до місця вечері, згаданого в електронному листі. Асистент отримав природніше звучання голосу, можливість налаштування голосу та вдосконалену функцію диктування.

Siri також продовжує працювати із застосунками екосистеми Apple. Користувачі можуть надсилати повідомлення через WhatsApp або відтворювати книги в Audible. Для керування деякими діями передбачили жести головою: кивок підтверджує відповідь, а похитування головою її відхиляє.

Ще одна функція AirPods 5 — Live Translation, яка працює на основі Apple Intelligence. Після налаштування через застосунок «Перекладач» і завантаження необхідних мов користувач може чути розмову своєю мовою. Запустити переклад можна одночасним натисканням на обидва навушники, голосовою командою Siri або кнопкою Action на iPhone.

Окремо Apple запропонувала AirPods 5 з бездротовим зарядним футляром. Ця версія стала першою відкритою моделлю компанії з датчиком натискання та можливістю регулювати гучність безпосередньо з ніжки навушника. Проведення пальцем угору або вниз змінює рівень звуку.

Автономність AirPods 5 з активним шумозаглушенням становить до п’яти годин на одному заряді. Це на годину більше, ніж у AirPods 4 з ANC. З бездротовим зарядним футляром загальний час прослуховування з увімкненим шумозаглушенням досягає 22 годин.

Вартість AirPods 5 становить $129, а моделі з бездротовим зарядним футляром — $149. Попередні замовлення вже відкриті, а продажі нових навушників у магазинах стартують 18 вересня.

Apple також заявила про використання перероблених матеріалів. Загалом частка таких матеріалів у AirPods 5 становить 40%. Корпус бездротового зарядного футляра містить 70% переробленого пластику, а акумулятор виготовлений із 100% переробленого кобальту.

Під час виробництва AirPods 5 у ланцюжку постачання використовується 35% відновлюваної енергії, зокрема енергія вітру та сонця. Паперове пакування навушників виготовлене зі 100% волокнистих матеріалів і придатне для переробки в домашніх умовах.