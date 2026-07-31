AI-фільм про Чжен Ши знову зробив китайську піратку популярною

Прем’єра анімаційного фільму «Королева піратів: Чжен Ши» (Pirate Queen: Zheng Yi Sao) знову привернула увагу до постаті китайської піратки Чжен Ши, яку історики називають однією з найвпливовіших жінок в історії мореплавства. Стрічка вийшла у прокат у Сінгапурі навесні 2025 року, але нову хвилю обговорень отримала після міжнародного розповсюдження та дискусій навколо використання штучного інтелекту у кіновиробництві. Тим, хто хоче краще зрозуміти історичну постать, стане у пригоді розширений матеріал про відому піратку.

Фільм позиціонується його творцями як один із перших повнометражних проєктів, у якому всі візуальні сцени були створені за допомогою технологій генеративного штучного інтелекту. Виробництвом займалися сінгапурська FizzDragon та малайзійська Future Studios. Автори заявили, що використання AI дозволило скоротити витрати та пришвидшити створення стрічки, однак саме цей підхід став предметом гострих суперечок серед представників кіноіндустрії.

Після прем’єри картина отримала неоднозначні відгуки. Частина глядачів позитивно оцінила експеримент із використанням нових технологій, тоді як кінокритики та представники творчих професій поставили під сумнів художню якість проєкту. Дискусія навколо стрічки вийшла далеко за межі історії про Чжен Ши і стала частиною глобального обговорення ролі штучного інтелекту у виробництві кіно, анімації та цифрового контенту.

На тлі прем’єри зріс інтерес і до самої Чжен Ши. В історичних джерелах вона відома як керівниця піратської конфедерації, яка діяла у Південно-Китайському морі на початку XIX століття. За оцінками дослідників, під її командуванням перебували сотні кораблів і десятки тисяч піратів. Після смерті чоловіка Чжен І вона очолила об’єднаний флот і запровадила сувору систему дисципліни, що дозволила їй тривалий час утримувати контроль над морськими маршрутами регіону.

Історики звертають увагу, що біографія Чжен Ши неодноразово ставала основою для художніх творів, однак значна частина ранніх відомостей про неї походить із джерел, створених через десятиліття після описуваних подій. Саме тому сучасні дослідження прагнуть відокремити документально підтверджені факти від легенд, які сформувалися навколо її образу.

Водночас історія Pirate Queen: Zheng Yi Sao стала ще одним прикладом того, як сучасні технології впливають на кіноіндустрію. Після появи генеративних AI-сервісів великі студії, незалежні продюсери та анімаційні компанії дедалі активніше експериментують із використанням штучного інтелекту на різних етапах виробництва. Це викликає дискусії щодо авторського права, ролі художників та майбутнього творчих професій, які останніми роками стали однією з ключових тем світового кіноринку.