Аграріям спростять отримання статусу критично важливих
2026-30-09    128

Аграріям спростять отримання статусу критично важливих

Міністерство аграрної політики та продовольства України з 18 жовтня 2026 року знизить вимоги для аграрних підприємств, які претендують на статус критично важливих, повідомляють ЗМІ. Мінімальну площу оброблюваних земель зменшать із 1000 до 200 гектарів, а вимогу щодо річного чистого доходу — з 40 млн до 20 млн грн.

Зміни передбачені новими критеріями, затвердженими наказом Мінагрополітики №11 від 2 вересня 2026 року. Документ має набути чинності 18 жовтня. Перегляд правил відбувся після того, як у червні вимоги до аграрного бізнесу, навпаки, суттєво посилили.

Попередні критерії встановлювали необхідність обробляти щонайменше 1000 гектарів або мати чистий річний дохід не менш як 40 млн грн за відповідними показниками. У червні 2026 року ці пороги були підвищені з 500 гектарів і 20 млн грн відповідно. Нове рішення фактично повертає доступ до системи критичності для частини менших виробників.

За інформацією ЗМІ, жорсткіші вимоги вже мали практичні наслідки для фермерського сектору. Близько 15% господарств, які раніше мали статус критично важливих, цього року не змогли підтвердити його. Для таких підприємств це означало втрату можливості бронювати працівників у межах передбаченої законодавством процедури.

Зниження порогів пов’язують із необхідністю охопити значно ширше коло виробників. Міністр Тарас Висоцький повідомляв, що з відповідними пропозиціями до відомства зверталися Всеукраїнський конгрес фермерів, Всеукраїнська аграрна рада та Асоціація фермерів і приватних землевласників. Серед причин перегляду також називали очікуване скорочення реалізації агропродукції через обмеження експорту та необхідність зберігати частину врожаю.

Нові правила не означають автоматичного отримання статусу критично важливого підприємства після досягнення одного показника. Галузеві критерії передбачають відповідність встановленому набору вимог, а підприємство має подати до уповноваженого органу підтвердні документи. Загальний порядок визначення критично важливих підприємств регулюється постановою Кабінету міністрів №76.

Для агровиробників зміна має значення не лише з точки зору самого статусу. Критичність використовується як одна з передумов для бронювання військовозобов’язаних працівників, тому перегляд критеріїв безпосередньо впливає на можливість підприємств зберігати необхідний персонал під час мобілізації. Водночас конкретні умови бронювання визначаються окремими нормами урядового порядку.

Поточна система критеріїв формувалася протягом кількох років і неодноразово змінювалася. У 2026 році держава вже переглядала правила для різних галузей, зокрема через окремі накази профільних міністерств. Це означає, що остаточні можливості підприємств залежать не тільки від площі земель чи фінансових показників, а й від інших галузевих та загальних вимог, чинних на момент подання документів.

Для фермерських господарств ключовою датою стане 18 жовтня 2026 року: саме з цього дня мають застосовуватися знижені пороги. Залишається практичне питання, наскільки нові критерії дозволять повернути статус підприємствам, які втратили його під час цьогорічного підтвердження, і скільки агровиробників скористаються зміненим порядком.

аграрій, бронювання, війна в Україні, критичність, Мінагрополітики, новини України, фермерство
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