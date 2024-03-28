Аферист Ярослав Дубневич, його донька Пиртко та будинок за 600 тис. євро

Донька Ярослава Дубневича, який переховується від правоохоронних органів і перебуває у розшуку, Роксолана Пиртко купила будинок у Братиславі за 600 тис. євро. Про це, як пише Захід, повідомило видання NGL.media.

«Інформація про купівлю Роксаланою Пиртко будинку у Братиславі з’явилася наприкінці жовтня. NGL.media змогли документально підтвердити цю інформацію, з’ясувавши обставини і вартість покупки. 32-річна Роксолана Пиртко та її 33-річний чоловік Михайло Пиртко придбали у вересні 2023 року двоповерховий будинок у Братиславі», – пише NGL.media.

Пиртко (чоловік та жінка) купили двоповерховий будинок площею 133 м2 з окремим гаражем на ділянці у чотири сотки у престижному районі Братислави, недалеко від історичного центру. Його виставили на продаж понад рік тому.

Як пишуть ЗМІ, це вдалось встановити за допомогою місцевої ріелторської компанії ViNi real, яка продавала будинок, що Пиртко заплатили за нього 600 тис. євро.

«Будинок стоїть порожнім… там помітна підготовка до ремонту. Проте жодних слідів Ярослава Дубневича не виявили», – зазначають журналісти.

Роксолана Пиртко володіє у Словаччині не лише нерухомістю, але й бізнесом – є засновницею компанії V. development & consulting, а разом з чоловіком є акціонерами V. Investment SE.

Довідка. Ярослав Дубневич є підозрюваним у справі організації схеми розкрадання природного газу на понад 2 млрд грн. Детективи НАБУ заочно повідомили йому підозру та оголосили в розшук. 8 жовтня Ярослав Дубневич перетнув кордон між Румунією та Угорщиною, але точної інформації про те, як він виїхав з України, в системі немає. 13 жовтня ВАКС заочно арештував Ярослава Дубневича. Вищий антикорупційний суд стягнув з Ярослава Дубневича 56 млн грн застави та перерахував їх на потреби ЗСУ. Крім цього, навесні 2023 року Апеляційна палата ВАКС скерувала на новий розгляд справу щодо Ярослава Дубневича та його спільників, яких звинувачують у розкраданні 93 млн грн «Укрзалізниці».

Цікаво, що попри розшук і кримінальні провадження Ярослав Дубневича, аналітики сервісу YouControl з’ясували, що від початку повномасштабного вторгнення фінансово-промислова група братів Дубневичів збільшилася ще на 10 компаній.