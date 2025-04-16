Адріана Пущак перемогла у конкурсі Miss Petite Universe USA 2025
2025-16-04    235

Адріана Пущак перемогла у конкурсі Miss Petite Universe USA 2025

Українка стала переможницею конкурсу краси Miss Petite Universe USA 2025. Вона стала першою українською моделлю, яка отримала цей титул.

Адріана Пущак родом з Дрогобича. У 2022 році разом з донькою модель емігрувала до США через війну.

У заході взяли участь моделі з різних куточків Америки. Пущак представляла штат Іллінойс.

“Я стала Miss Petite Universe USA 2025. (так, я – Міс США!) Ще рік тому я навіть не могла уявити, що вийду на сцену конкурсу краси в Америці, а сьогодні тримаю в руках головну корону своєї категорії – Miss Petite University USA, де змагаються неймовірні жінки 30+ зростом до 167 см. Ця перемога – про те, що ніколи не пізно. Що з будь-якого зросту можна піднятися до найвищої вершини. Серед 30 фіналісток я також увійшла в топ-3 народних улюблениць конкурсу”, – написала вона в Instagram.

Адріана Пущак
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