Адріана Пущак: біографія та цікаві факти про переможницю Miss Petite Universe USA 2025
2026-04-06    104

Адріана Пущак: біографія та цікаві факти про переможницю Miss Petite Universe USA 2025

Адріана Пущак — українська модель, підприємниця та громадська діячка, яка здобула міжнародну популярність після перемоги на конкурсі Miss Petite Universe USA 2025. Вона стала першою українкою, якій вдалося отримати головну корону у своїй категорії на престижному американському конкурсі краси. Після початку повномасштабної війни Пущак переїхала до США, де розпочала новий етап життя та кар’єри. Окрім участі в конкурсах краси, вона займається бізнесом у сфері б’юті-індустрії та підтримує українську діаспору. Її історія часто наводиться як приклад успішної адаптації та реалізації за кордоном.

Біографія

Адріана Пущак народилася у місті Дрогобич Львівської області. З юних років вона цікавилася модою, красою та саморозвитком. Пізніше почала працювати у сфері краси та створювати власні проєкти, пов’язані з б’юті-індустрією.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Адріана разом із донькою переїхала до Сполучених Штатів Америки. Там вона не лише адаптувалася до нових умов життя, а й відкрила власний бізнес у сфері краси. Згодом Пущак стала активною учасницею української громади в США та почала брати участь у благодійних і культурних заходах.

У квітні 2025 року Адріана взяла участь у конкурсі Ms/Mrs Universe Pageant, який проходив у Лас-Вегасі. Фінал тривав з 9 по 12 квітня та об’єднав понад 30 фіналісток із різних штатів США. Учасниць оцінювали не лише за зовнішністю, а й за харизмою, комунікаційними навичками, впевненістю та особистими досягненнями.

За результатами конкурсу Пущак здобула титул Miss Petite Universe USA 2025. Крім того, вона стала першою віцеміс у категорії Ms USA Universe та увійшла до трійки лідерок у номінації People’s Choice. Ця перемога стала історичною для України, оскільки раніше українки не вигравали головну корону у своїй категорії на цьому конкурсі.

Сьогодні Адріана продовжує розвивати власний бізнес, займається громадською діяльністю та бере участь у проєктах, спрямованих на підтримку жінок і популяризацію української культури за кордоном.

Цікаві факти

Стала першою українкою з таким титулом

Перемога Адріани Пущак у Miss Petite Universe USA 2025 стала історичною. Вона стала першою представницею України, яка здобула головний титул у своїй категорії на цьому міжнародному конкурсі.

Переїхала до США через війну

До переїзду в Америку Адріана жила в Україні. Після початку повномасштабної війни вона вирішила евакуюватися разом із донькою та почати нове життя за океаном.

Має власний бізнес

У США Пущак відкрила бізнес у сфері краси. Це дозволило їй не лише фінансово адаптуватися до нового середовища, а й побудувати успішну кар’єру в новій країні.

Виховує доньку

Відомо, що Адріана є мамою доньки. У своїх інтерв’ю та публікаціях вона неодноразово наголошувала, що саме дитина стала для неї одним із головних джерел мотивації після переїзду до США.

Схудла заради конкурсу

Готуючись до участі в Miss Petite Universe USA, Адріана активно працювала над фізичною формою та, за даними ЗМІ, скинула близько шести кілограмів. Це стало частиною її підготовки до фіналу конкурсу.

Відповіді на питання про персону

Хто така Адріана Пущак?

Адріана Пущак — українська модель та підприємниця, яка проживає у США. Найбільшу популярність вона здобула після перемоги на конкурсі Miss Petite Universe USA 2025. Також вона займається бізнесом у сфері краси та громадською діяльністю.

Звідки родом Адріана Пущак?

Вона народилася у Дрогобичі Львівської області. Саме там минули її дитинство та юність. Після початку війни переїхала до США.

Чим займається Адріана Пущак?

Основною сферою її діяльності є б’юті-індустрія. Вона розвиває власний бізнес та бере участь у різних соціальних і благодійних проєктах. Також Адріана виступає на публічних заходах і підтримує українську діаспору.

Який титул здобула Адріана Пущак?

У 2025 році вона перемогла на конкурсі Miss Petite Universe USA. Крім головної корони своєї категорії, Пущак отримала титул першої віцеміс у категорії Ms USA Universe. Також вона увійшла до числа фавориток глядацького голосування.

Чи має Адріана Пущак сім’ю?

Так, відомо, що вона виховує доньку. Після переїзду до США вони разом почали нове життя. Адріана неодноразово зазначала, що сім’я є одним із головних пріоритетів у її житті.

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