АдГ здобула рекордну перемогу на виборах у Саксонії-Ангальт

Партія «Альтернатива для Німеччини» (АдГ) здобула рекордні 43,8% голосів на виборах до земельного парламенту Саксонії-Ангальт, які відбулися 6 вересня, отримавши 39 із 83 мандатів. Для абсолютної більшості АдГ не вистачило трьох місць, тому партії доведеться шукати підтримку інших депутатів для формування уряду. Офіційні результати оприлюднила виборча влада землі.

Християнсько-демократичний союз (ХДС), який очолював уряд федеральної землі, отримав 17,2% голосів і 15 місць у ландтазі. Порівняно з попередніми виборами партія втратила 19,9 відсоткового пункту та скоротила представництво з 40 до 15 депутатів. Для ХДС це стало найгіршим результатом на земельних виборах у Саксонії-Ангальт.

Чинний прем’єр-міністр землі Свен Шульце також зазнав поразки у своєму виборчому окрузі Магдебург III, де прямий мандат отримав кандидат АдГ. Водночас лідер списку АдГ Ульріх Зігмунд переміг у своєму окрузі Гентін.

Соціал-демократична партія Німеччини набрала 9,3% і отримала вісім мандатів. «Зелені» здобули 8,9%, також отримавши вісім місць, а «Ліва» — 8,6% і вісім мандатів. Союз Сари Вагенкнехт (BSW) подолав п’ятивідсотковий бар’єр із результатом 5,3% та отримав п’ять місць. Вільна демократична партія, яка була учасником попередньої урядової коаліції, до нового ландтагу не пройшла, набравши 2,6%.

Розклад мандатів суттєво ускладнює формування уряду без участі АдГ. ХДС, СДПН і «Зелені» разом мають 31 місце. Навіть за підтримки всіх восьми депутатів «Лівої» така конфігурація матиме лише 39 мандатів, тобто не досягне позначки у 42 місця, необхідної для абсолютної більшості.

П’ять депутатів BSW можуть стати ключовими під час переговорів про майбутню конфігурацію влади. Разом з АдГ ця партія має 44 мандати — більше за необхідні для більшості 42. Водночас питання формату співпраці залишається відкритим: раніше керівництво BSW виступало за модель уряду з позапартійним прем’єром і змінною парламентською підтримкою, не виключаючи участі АдГ у голосуваннях.

Засновниця BSW Сара Вагенкнехт до виборів заявляла про необхідність відмовитися від політичної ізоляції АдГ і допускала її участь у майбутньому управлінні землею. Водночас партія не декларувала готовності до класичної коаліції з АдГ. Це залишає кілька можливих сценаріїв: від переговорів про урядову модель до підтримки окремих рішень або голосувань щодо кандидатури прем’єра.

Виборча активність у Саксонії-Ангальт цього разу досягла 77,8% — найвищого показника за всю історію земельних виборів. У 2021 році участь становила 60,3%. Зростання явки стало одним із чинників, що супроводжували різку зміну розстановки політичних сил у ландтазі.

Подальші переговори визначать, чи зможе АдГ отримати необхідну підтримку для висунення свого кандидата, або інші партії сформують альтернативну більшість. Лідер АдГ Ульріх Зігмунд заявив після виборів, що партія має мандат на управління землею, тоді як основні політичні сили традиційно відкидають коаліційну співпрацю з АдГ.