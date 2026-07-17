Ада Роговцева: біографія та цікаві факти про народну артистку України
2026-17-07    51

Ада Роговцева: біографія та цікаві факти про народну артистку України

Ада Роговцева — одна з найвідоміших українських акторок театру і кіно, народна артистка України, Герой України та лауреат численних державних і міжнародних нагород. За понад шість десятиліть творчої діяльності вона зіграла сотні ролей на театральній сцені та в кіно, ставши однією з найвпізнаваніших постатей української культури. Її творчість охоплює драматичний театр, телебачення, кінематограф і літературну діяльність. Після початку російсько-української війни Роговцева активно підтримує українських військових, бере участь у благодійних заходах та культурних ініціативах. Її внесок у розвиток українського мистецтва неодноразово відзначався державними нагородами та професійними преміями.

Біографія

Ада Миколаївна Роговцева народилася 16 липня 1937 року у місті Глухів Сумської області. Дитинство майбутньої акторки припало на роки Другої світової війни та післявоєнний період.

У 1959 році вона закінчила Київський державний інститут театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого. Ще під час навчання Роговцева почала виступати на професійній сцені, а після отримання диплома була прийнята до трупи Київського російського драматичного театру імені Лесі Українки, де працювала понад три десятиліття.

На театральній сцені Ада Роговцева виконала десятки головних ролей у класичних і сучасних постановках. Вона працювала з багатьма відомими українськими режисерами та акторами, а її сценічні роботи неодноразово отримували професійне визнання.

Кар’єру в кіно акторка розпочала наприкінці 1950-х років. За свою творчу біографію вона зіграла більш ніж у сотні художніх і телевізійних фільмів. Серед найвідоміших робіт — ролі у стрічках «Вічний поклик», «Приборкання вогню», «Салют, Маріє!», «Осіння історія», «Тарас Бульба», «Червоний» та багатьох інших.

У 1967 році їй було присвоєно звання заслуженої артистки Української РСР, а у 1978 році — народної артистки Української РСР. У 2007 році Президент України присвоїв Аді Роговцевій звання Героя України за визначний особистий внесок у розвиток національної культури та мистецтва.

Після 2014 року акторка активно бере участь у благодійних виставах і творчих вечорах, кошти від яких спрямовуються на допомогу українським військовим, пораненим та волонтерським ініціативам. Вона також регулярно виступає перед військовослужбовцями та підтримує культурні проєкти, присвячені війні.

Окрім акторської діяльності, Роговцева є авторкою кількох книжок спогадів, у яких розповідає про власне життя, театр, кінематограф та своїх колег.

Цікаві факти

Більше 60 років на сцені

Творча кар’єра Ади Роговцевої триває з кінця 1950-х років. Вона належить до небагатьох українських акторок, які залишаються активними у професії понад шість десятиліть.

Герой України

У 2007 році Роговцева отримала найвищу державну нагороду — звання Героя України. Також вона є кавалером ордена князя Ярослава Мудрого кількох ступенів та інших державних відзнак.

Родина

Чоловіком Ади Роговцевої був актор і педагог Костянтин Степанков. Подружжя прожило разом понад 40 років до смерті Степанкова у 2004 році. У них народилися двоє дітей — син Костянтин, який помер у 2012 році, та донька Катерина Степанкова, акторка і режисерка.

Громадянська позиція

Після початку російської агресії акторка відкрито підтримує українських захисників. Вона регулярно бере участь у благодійних виставах, творчих зустрічах та волонтерських заходах.

Літературна діяльність

Окрім театру й кіно, Ада Роговцева займається письменництвом. Вона видала кілька автобіографічних книжок і збірок спогадів, присвячених родині, творчості та історії українського театру.

Відповіді на питання про персону

Скільки років Аді Роговцевій?

Ада Роговцева народилася 16 липня 1937 року. Її актуальний вік залежить від поточної дати, а день народження щороку відзначають численні колеги, театри та шанувальники її творчості. Вона залишається активною учасницею культурного життя.

Хто був чоловіком Ади Роговцевої?

Чоловіком акторки був Костянтин Степанков — відомий український актор і педагог. Вони познайомилися під час навчання в театральному інституті та прожили разом понад чотири десятиліття. Після його смерті Роговцева неодноразово згадувала чоловіка у своїх інтерв’ю та книгах.

Чи є у Ади Роговцевої діти?

Так. У родині народилися син Костянтин та донька Катерина. Син помер у 2012 році, а донька Катерина Степанкова продовжує працювати у сфері театру та кіно як акторка і режисерка.

У яких фільмах знімалася Ада Роговцева?

За свою кар’єру вона виконала ролі більш ніж у ста кіно- і телевізійних проєктах. Найбільш відомими є «Вічний поклик», «Приборкання вогню», «Салют, Маріє!», «Осіння історія», «Тарас Бульба», «Червоний» та інші стрічки. Також вона багато років залишається провідною театральною акторкою.

Чим займається Ада Роговцева зараз?

Акторка продовжує виходити на театральну сцену, бере участь у творчих вечорах і благодійних заходах. Вона підтримує культурні та волонтерські проєкти, присвячені допомозі військовим і розвитку українського мистецтва. Крім того, Роговцева бере участь у нових театральних постановках та зустрічах із глядачами.

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