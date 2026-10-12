94,9% українських криптокористувачів вірять у майбутнє цифрових активів, — опитування Binance
2026-12-10    159

94,9% українських криптокористувачів вірять у майбутнє цифрових активів, — опитування Binance

Криптовалюти можуть стати частиною повсякденних фінансів в Україні протягом найближчих п’яти років, вважають 55,8% учасників опитування Binance, проведеного серед 1108 користувачів у жовтні 2026 року. Водночас 94,9% респондентів бачать цифрові активи складовою майбутньої фінансової системи, а 91,4% очікують розширення їх використання протягом наступних трьох-п’яти років. Найбільшими перешкодами для поширення криптовалют залишаються страх фінансових втрат і недостатня обізнаність.

За результатами дослідження, 44,1% опитаних користуються криптовалютами регулярно, ще 42,4% роблять це час від часу. При цьому 64,2% повідомили, що у 2026 році почали активніше використовувати цифрові активи. Однак ці показники характеризують поведінку аудиторії, яка вже користується криптовалютами або цікавиться ними, а не всього населення країни.

Основною причиною інтересу до цифрових активів залишається можливість отримання додаткового доходу. Цю мету назвали 75,5% респондентів, тоді як 64,7% розглядають криптовалюти як інструмент інвестування, а 56,3% — як спосіб довгострокового накопичення коштів. Трейдинг зазначили 45,6% учасників. Коли респондентів просили визначити лише одну головну мету, додатковий дохід обрали 45,3%, а інвестиції — 26,8%.

Водночас ставлення до криптовалют поступово виходить за межі спекулятивних операцій. Половина опитаних — 50,2% — сприймають або потенційно готові сприймати цифрові активи як додатковий фінансовий інструмент. Для 22,1% вони насамперед є інвестиційним засобом. Ще 40% вважають, що крипторинок поступово стає практичнішим, а 21,8% уже сприймають його як частину фінансової системи.

Одним із напрямів, від якого користувачі очікують найбільшого розвитку, стали криптовалютні платежі. Їх серед найперспективніших сегментів ринку на найближчі три-п’ять років назвали 54,3% учасників. Стейблкоїни, вартість яких прив’язана до певного активу, зокрема традиційної валюти, обрали 41,9%, криптокарти — 38,4%, а токенізацію реальних активів — 32,8%.

Практичний досвід використання криптовалют для розрахунків уже мають 49,2% респондентів. Зокрема, 10,6% оплачують ними товари та послуги регулярно, а 23,2% — час від часу. Ще 46,3% поки не здійснювали таких операцій, але хотіли б спробувати. Загалом 35,6% учасників вважають оплату товарів і послуг найімовірнішим сценарієм масового використання криптовалют через п’ять років.

Розширення можливостей для оплати цифровими активами також стало найпопулярнішою відповіддю на запитання про те, що могло б стимулювати особисте використання криптовалют. Цей фактор обрали 31,1% опитаних. Отже, поряд із перспективами заробітку користувачів цікавить практична можливість застосовувати цифрові активи у повсякденних розрахунках.

Попри позитивні очікування, рівень довіри до криптовалют залишається неоднорідним. Повністю або скоріше довіряють їм 71,8% учасників: 16,5% висловили повну довіру, а 55,3% — часткову. Нейтральної позиції дотримуються 25,1% респондентів.

Найбільшою перешкодою для ширшого використання криптовалют 32,9% учасників назвали страх втратити гроші. Ще 29,2% вказали на брак знань, 12,1% — на недовіру до цифрових активів, а 7,2% — на волатильність ринку. Серед умов, які могли б сприяти подальшому поширенню криптовалют, респонденти найчастіше називали підвищення довіри — 25,6%, розширення можливостей для платежів — 17,7% і зрозуміліше регулювання — 16,6%.

Керівник Binance в Україні, Центральній Азії та Африці Кирило Хомяков заявив, що результати дослідження свідчать про розширення очікувань користувачів щодо ролі цифрових активів. За його словами, подальший розвиток ринку залежатиме не лише від технологій, а й від довіри, зрозумілих правил і доступності практичних фінансових сервісів.

Результати опитування не можна автоматично переносити на всіх українців. Дослідження охопило 1108 користувачів, а його організатором виступила сама Binance — міжнародна криптовалютна платформа, зацікавлена в розвитку цього ринку. Тому наведені цифри відображають передусім настрої опитаної аудиторії та не є репрезентативною оцінкою ставлення всього населення до цифрових активів.

Важливим питанням залишається співвідношення між очікуваним поширенням криптоплатежів і готовністю користувачів приймати пов’язані з ними ризики. Для масового використання цифрових активів потрібні не лише платіжні інструменти, а й зрозумілі правила їх застосування, належний захист клієнтів та обізнаність щодо можливих фінансових втрат. Саме ці чинники визначатимуть, чи перетворяться позитивні очікування опитаних на ширше повсякденне використання криптовалют.

Binance, криптовалюта, криптоплатежі, стейблкоїн
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