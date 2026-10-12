94,9% українських криптокористувачів вірять у майбутнє цифрових активів, — опитування Binance

Криптовалюти можуть стати частиною повсякденних фінансів в Україні протягом найближчих п’яти років, вважають 55,8% учасників опитування Binance, проведеного серед 1108 користувачів у жовтні 2026 року. Водночас 94,9% респондентів бачать цифрові активи складовою майбутньої фінансової системи, а 91,4% очікують розширення їх використання протягом наступних трьох-п’яти років. Найбільшими перешкодами для поширення криптовалют залишаються страх фінансових втрат і недостатня обізнаність.

За результатами дослідження, 44,1% опитаних користуються криптовалютами регулярно, ще 42,4% роблять це час від часу. При цьому 64,2% повідомили, що у 2026 році почали активніше використовувати цифрові активи. Однак ці показники характеризують поведінку аудиторії, яка вже користується криптовалютами або цікавиться ними, а не всього населення країни.

Основною причиною інтересу до цифрових активів залишається можливість отримання додаткового доходу. Цю мету назвали 75,5% респондентів, тоді як 64,7% розглядають криптовалюти як інструмент інвестування, а 56,3% — як спосіб довгострокового накопичення коштів. Трейдинг зазначили 45,6% учасників. Коли респондентів просили визначити лише одну головну мету, додатковий дохід обрали 45,3%, а інвестиції — 26,8%.

Водночас ставлення до криптовалют поступово виходить за межі спекулятивних операцій. Половина опитаних — 50,2% — сприймають або потенційно готові сприймати цифрові активи як додатковий фінансовий інструмент. Для 22,1% вони насамперед є інвестиційним засобом. Ще 40% вважають, що крипторинок поступово стає практичнішим, а 21,8% уже сприймають його як частину фінансової системи.

Одним із напрямів, від якого користувачі очікують найбільшого розвитку, стали криптовалютні платежі. Їх серед найперспективніших сегментів ринку на найближчі три-п’ять років назвали 54,3% учасників. Стейблкоїни, вартість яких прив’язана до певного активу, зокрема традиційної валюти, обрали 41,9%, криптокарти — 38,4%, а токенізацію реальних активів — 32,8%.

Практичний досвід використання криптовалют для розрахунків уже мають 49,2% респондентів. Зокрема, 10,6% оплачують ними товари та послуги регулярно, а 23,2% — час від часу. Ще 46,3% поки не здійснювали таких операцій, але хотіли б спробувати. Загалом 35,6% учасників вважають оплату товарів і послуг найімовірнішим сценарієм масового використання криптовалют через п’ять років.

Розширення можливостей для оплати цифровими активами також стало найпопулярнішою відповіддю на запитання про те, що могло б стимулювати особисте використання криптовалют. Цей фактор обрали 31,1% опитаних. Отже, поряд із перспективами заробітку користувачів цікавить практична можливість застосовувати цифрові активи у повсякденних розрахунках.

Попри позитивні очікування, рівень довіри до криптовалют залишається неоднорідним. Повністю або скоріше довіряють їм 71,8% учасників: 16,5% висловили повну довіру, а 55,3% — часткову. Нейтральної позиції дотримуються 25,1% респондентів.

Найбільшою перешкодою для ширшого використання криптовалют 32,9% учасників назвали страх втратити гроші. Ще 29,2% вказали на брак знань, 12,1% — на недовіру до цифрових активів, а 7,2% — на волатильність ринку. Серед умов, які могли б сприяти подальшому поширенню криптовалют, респонденти найчастіше називали підвищення довіри — 25,6%, розширення можливостей для платежів — 17,7% і зрозуміліше регулювання — 16,6%.

Керівник Binance в Україні, Центральній Азії та Африці Кирило Хомяков заявив, що результати дослідження свідчать про розширення очікувань користувачів щодо ролі цифрових активів. За його словами, подальший розвиток ринку залежатиме не лише від технологій, а й від довіри, зрозумілих правил і доступності практичних фінансових сервісів.

Результати опитування не можна автоматично переносити на всіх українців. Дослідження охопило 1108 користувачів, а його організатором виступила сама Binance — міжнародна криптовалютна платформа, зацікавлена в розвитку цього ринку. Тому наведені цифри відображають передусім настрої опитаної аудиторії та не є репрезентативною оцінкою ставлення всього населення до цифрових активів.

Важливим питанням залишається співвідношення між очікуваним поширенням криптоплатежів і готовністю користувачів приймати пов’язані з ними ризики. Для масового використання цифрових активів потрібні не лише платіжні інструменти, а й зрозумілі правила їх застосування, належний захист клієнтів та обізнаність щодо можливих фінансових втрат. Саме ці чинники визначатимуть, чи перетворяться позитивні очікування опитаних на ширше повсякденне використання криптовалют.