9 червня 2026 року — вівторок, 160-й день року за григоріанським календарем. Цього дня віряни згадують святих, народний календар пов’язує дату з погодними прикметами, а в історії України 9 червня залишило помітний слід завдяки низці важливих подій. Також багато людей шукають інформацію про день ангела, міжнародні свята та традиції цього дня. Зібрали головні факти, які допоможуть швидко знайти відповідь на запити «яке сьогодні свято», «церковне свято сьогодні» та «що не можна робити сьогодні».

Яке церковне свято 9 червня

За новоюліанським календарем Православної церкви України 9 червня вшановують священномученика Терапонта, єпископа Сардійського, а також згадують праведного Іоана Руського, преподобного Ферапонта Білозерського та мучеників Феодору і Дидима. Цього дня триває Петрів піст.

Священномученик Терапонт жив у III столітті та постраждав за християнську віру під час гонінь у Римській імперії. Церква вшановує його як приклад мужності та вірності своїм переконанням. У цей день віряни відвідують богослужіння, моляться за здоров’я рідних та згадують померлих близьких.

Що не можна робити 9 червня

У народній традиції цього дня не рекомендували сваритися, ображати інших людей та поширювати неправдиву інформацію. Вважалося небажаним відмовляти у допомозі нужденним або починати конфлікти через гроші.

Також уникали необдуманих фінансових рішень, великих позик та ризикових покупок. День більше підходить для завершення розпочатих справ, домашньої роботи та спокійного відпочинку в родинному колі.

День ангела 9 червня

За церковним календарем іменини 9 червня можуть святкувати Іван, Терапонт, Федора, Дидим та Ніл відповідно до дня пам’яті святих.

У день ангела традиційно відвідують храм, дякують небесному покровителю та приймають вітання від рідних і друзів.

Яке державне або міжнародне свято сьогодні

Щороку 9 червня у світі відзначають Міжнародний день архівів (International Archives Day). Свято було започатковане на честь створення Міжнародної ради архівів у 1948 році та покликане привернути увагу до збереження історичних документів і культурної спадщини.

В Україні офіційних державних свят цього дня немає.

Цей день в історії України

1918 рік — уряд Української Держави Павла Скоропадського продовжив реформування державних інституцій.

— уряд Української Держави Павла Скоропадського продовжив реформування державних інституцій. 1995 рік — Україна та Європейський Союз продовжили переговори щодо розвитку економічного співробітництва.

— Україна та Європейський Союз продовжили переговори щодо розвитку економічного співробітництва. 2017 рік — завершилися останні приготування до запровадження безвізового режиму України з Європейським Союзом, який набув чинності 11 червня.

Хто народився цього дня

Петро Франко (1890) — український педагог, військовий діяч, науковець і син Івана Франка.

— український педагог, військовий діяч, науковець і син Івана Франка. Коул Портер (1891) — американський композитор.

— американський композитор. Джонні Депп (1963) — американський актор, продюсер і музикант.

— американський актор, продюсер і музикант. Наталі Портман (1981) — американська акторка та лауреатка премії «Оскар».

Народні прикмети та традиції на 9 червня

Якщо вранці випала рясна роса — чекали гарного врожаю зернових культур. Дощ цього дня вважався ознакою вологої першої половини літа. Якщо бджоли активно літають із самого ранку, найближчі дні будуть теплими та сонячними.

У селах продовжували доглядати городину, косили траву та заготовляли лікарські рослини. Вважалося, що зібрані у цей період трави довше зберігають лікувальні властивості.

Коротко про день

День тижня — вівторок .

. Порядковий день року — 160-й .

. До Нового 2027 року залишається 205 днів.

Роз’яснення

Яке сьогодні церковне свято?

9 червня православні християни вшановують священномученика Терапонта Сардійського та інших святих цього дня. Також триває Петрів піст, який має свої духовні традиції.

Що не можна робити сьогодні?

Не рекомендується конфліктувати, позичати великі суми грошей, здійснювати ризикові покупки та нехтувати обіцянками. День більше підходить для спокійних справ і допомоги близьким.

Хто святкує день ангела 9 червня?

Іменини відзначають люди з іменами Іван, Терапонт, Федора, Дидим і Ніл згідно з церковним календарем. У цей день прийнято вітати іменинників та бажати їм здоров’я і Божого благословення.

Які народні прикмети існують на 9 червня?

Ранкова роса віщує врожайний рік, а активний політ бджіл обіцяє ясну погоду. Дощ у цей день вважали знаком вологого літа.

Яке міжнародне свято відзначають 9 червня?

9 червня відзначають Міжнародний день архівів, присвячений збереженню документальної спадщини людства та розвитку архівної справи.

Висновок

9 червня 2026 року поєднує церковні традиції, історичні факти та народні звичаї. Цей день нагадує про важливість духовних цінностей, поваги до історії та уважного ставлення до власних рішень. Саме тому він залишається важливою датою як у православному календарі, так і в українській культурній традиції.