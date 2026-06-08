8 червня 2026 року в Україні поєднує церковні події, міжнародні пам’ятні дати та історичні річниці. Для православних вірян цей день пов’язаний із початком Петрового посту та вшануванням святих, пам’ять яких припадає на дату за новоюліанським календарем. У світі 8 червня проходить під знаком захисту океанів, а в історії України ця дата пов’язана з низкою важливих подій різних епох. Багатьох також цікавить, хто святкує день ангела, які народні прикмети існують на цей день та що не рекомендується робити.

Яке церковне свято 8 червня

За церковним календарем ПЦУ 8 червня 2026 року припадає на другий тиждень після П’ятидесятниці та перший день Петрового посту. Віряни вшановують Бериславську (Касперівську) ікону Божої Матері, Ярославську ікону Богородиці, князів Василія та Константина Ярославських, а також преподобного Єфрема, патріарха Антіохійського.

Петровий піст присвячений пам’яті апостолів Петра і Павла та є одним із чотирьох багатоденних постів року. Його тривалість залежить від дати Великодня. Для вірян цей період вважається часом молитви, стриманості та духовного осмислення власних вчинків.

Бериславська (Касперівська) ікона Божої Матері вважається однією з найшанованіших святинь півдня України. Їй традиційно моляться про захист родини, здоров’я та мир.

Що не можна робити 8 червня

У перший день Петрового посту віряни намагаються дотримуватися помірності в їжі та поведінці. Церква не рекомендує сварки, конфлікти, образи, надмірності в розвагах та зловживання алкоголем.

У народній традиції небажаними вважалися великі фінансові суперечки, позики без крайньої потреби та необдумані витрати. Також день намагалися провести без гучних конфліктів у родині, оскільки вважалося, що сварка може затягнутися надовго.

День ангела 8 червня

Іменини цього дня можуть святкувати Василь, Костянтин, Єфрем, Карп, Альфей та Олена залежно від календарної традиції та церковного стилю. Власникам цих імен прийнято бажати здоров’я, миру, сімейного благополуччя та духовної сили.

В Україні день ангела часто вважається не менш важливим за день народження, особливо серед людей, які дотримуються церковних традицій.

Яке державне або міжнародне свято сьогодні

8 червня у світі відзначають Всесвітній день океанів, який був офіційно визнаний Організацією Об’єднаних Націй у 2008 році. Його метою є привернення уваги до проблем забруднення морів, зміни клімату, збереження морської флори та фауни.

За даними ООН, океани забезпечують значну частину кисню на планеті, є джерелом продовольства та відіграють ключову роль у глобальній екосистемі.

Цей день в історії України

8 червня 1815 року завершився Віденський конгрес, рішення якого вплинули на політичну карту Європи та українські землі, що перебували у складі різних імперій.

8 червня 1918 року в Українській Державі гетьмана Павла Скоропадського тривали реформи державного управління та економіки.

8 червня 1995 року Верховна Рада України та Президент України Леонід Кучма підписали Конституційний договір, який тимчасово врегулював розподіл повноважень між гілками влади до ухвалення Конституції України.

Хто народився цього дня

8 червня 1867 року народився Френк Ллойд Райт — американський архітектор, який вплинув на світову архітектуру ХХ століття.

8 червня 1810 року народився Роберт Шуман — німецький композитор епохи романтизму.

8 червня 1955 року народився Тім Бернерс-Лі — британський науковець, творець Всесвітньої павутини (World Wide Web).

Народні прикмети та традиції на 8 червня

У народному календарі день пов’язували зі спостереженням за погодою та майбутнім урожаєм.

Якщо зранку багато роси — чекали ясної погоди найближчими днями.

Сильний вітер вважався ознакою нестійкої погоди в середині червня.

Якщо цього дня ластівки літають низько над землею — очікували дощу.

Яскравий захід сонця віщував кілька теплих днів поспіль.

Селяни традиційно оцінювали стан посівів зернових культур і планували подальші польові роботи.

Коротко про день

8 червня 2026 року — понеділок.

Це 159-й день року за григоріанським календарем.

До завершення 2026 року залишається 206 днів.

Триває літо.

Сонце перебуває у знаку Близнюків.

Роз’яснення

Яке сьогодні церковне свято в Україні?

8 червня православні віряни вшановують Бериславську (Касперівську) ікону Божої Матері, князів Василія та Костянтина Ярославських, а також преподобного Єфрема. Також цього дня починається Петрів піст.

Який сьогодні день ангела?

Іменини можуть святкувати Василь, Костянтин, Єфрем, Карп, Альфей та Олена. Точний список залежить від календарної традиції, якої дотримується родина.

Що не можна робити сьогодні?

Церковна традиція рекомендує уникати сварок, образ і надмірностей. Під час посту особливу увагу приділяють стриманості та духовній дисципліні.

Яке міжнародне свято відзначають 8 червня?

У світі відзначають Всесвітній день океанів. Його мета — нагадати про важливість захисту морських екосистем та раціонального використання природних ресурсів.

Скільки днів залишилося до Нового року?

Після 8 червня 2026 року до настання 2027 року залишається 206 днів.

Висновок: 8 червня 2026 року поєднує початок Петрового посту, вшанування православних святинь, Всесвітній день океанів та низку пам’ятних історичних дат. День традиційно пов’язують із духовним очищенням, спостереженням за природою та плануванням літніх справ.