8 березня в Україні: найкращі привітання зі святом

Міжнародний жіночий день 8 березня залишається державним святом в Україні. Отже чоловікам вже слід підготуватись до привітання жінок.

Україна завжди відзначає цей день яскраво та з великим ентузіазмом. 8 березня – це час дарування квітів, подарунків та словесних привітань. Жінок вітають з цим святом на робочих місцях, вдома, у навчальних закладах. Популярними 8 березня є фрази:

“Зі святом весни та краси!”,

“Нехай ваше життя буде таким же яскравим, як цей день!”,

“З повним відчуттям радості та вдячності вітаю зі святом!”.

Приклади цікавих привітань на 8 березня