75,2% українців вважають, що корупції під час війни стало більше
2026-23-09    130

75,2% українців вважають, що корупції під час війни стало більше

75,2% опитаних українців вважають, що рівень корупції в країні зріс за час повномасштабного вторгнення. Такі результати опитування дослідницької компанії «Соціополіс», проведеного 16–21 вересня 2026 року серед повнолітніх жителів України.

Ще 16,1% респондентів заявили, що рівень корупції за цей період не змінився. Лише 3,5% опитаних вважають, що корупції стало менше. Таким чином, оцінка зростання корупції значно переважає інші варіанти відповідей у дослідженні.

Найчастіше високий рівень корупції учасники опитування пов’язували з президентом та його оточенням — так відповіли 59% респондентів. Верховну Раду та народних депутатів назвали 54,7% опитаних, а правоохоронну і судову систему — 48,2%.

Кабінет Міністрів як один із центрів, з якими респонденти пов’язують високий рівень корупції, назвали 38,9%. Олігархів і великий бізнес — 37%. Ще 34,4% вказали на окремі відомства, зокрема Міністерство оборони та Міністерство енергетики. Органи місцевого самоврядування назвали 34,3% учасників дослідження.

Запитання передбачало можливість обрати кілька варіантів відповіді, тому наведені показники не мають у сумі становити 100%. Йдеться саме про сприйняття громадянами причин високого рівня корупції, а не про встановлений соціологами чи правоохоронними органами фактичний обсяг корупційних правопорушень.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю CATI на основі випадкової генерації мобільних номерів. У дослідженні взяли участь 1002 респонденти віком від 18 років. До цільової аудиторії не включали жителів тимчасово окупованих територій, де на момент проведення дослідження був відсутній мобільний зв’язок українських операторів, а також українців, які перебували за межами країни.

Для результатів, близьких до показників 75%, теоретична статистична похибка репрезентативності частки з довірчою ймовірністю 95% не перевищує 2,7% без урахування дизайн-ефекту. Водночас умови воєнного часу можуть впливати на репрезентативність опитувань через міграцію населення, обмежений доступ до окремих територій та інші фактори.

Дані вересневого дослідження продовжують тенденцію, зафіксовану «Соціополісом» раніше. У травневому опитуванні компанії 74,9% респондентів також заявляли про зростання рівня корупції від початку повномасштабного вторгнення. 18,3% тоді вважали, що ситуація не змінилася, а 6,8% — що рівень корупції зменшився. У тому дослідженні було опитано 1002 людини, а польовий етап тривав 24–29 травня 2026 року.

«Соціополіс» працює як дослідницька організація у сфері соціальних, політичних та маркетингових досліджень. Компанію було створено у 2002 році як громадську організацію; серед напрямів її роботи — дослідження громадської думки та аналіз соціально-політичних процесів.

Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, корупція, оціополіс
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