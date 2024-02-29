В ході виконання бойової задачі бійці 73 морського Центру спеціальних операцій (73 ССО) понесли серйозні втрати у бою на Херсонщині. Про це повідомило Командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

“Забезпечуючи відхід основних сил групи після виконання спеціального завдання воїни прийняли свій останній бій навічно залишившись в строю“, – повідомили у відомстві.

Бій 73 СС з російськими військовими зав’язався 28 лютого під час висадки групи на окупованих територіях Херсонської області в районі Тендрівської коси.