7 хвороб США за версією Focus
2024-27-05    344

7 хвороб США за версією Focus

Америка важко хвора, пише Focus. На думку автора, її роз’їдають зсередини сім “хвороб”:

  • Борги. США доведеться зібрати трильйон доларів на виплату відсотків.
  • Кредити громадян. Борг за кредитними картками досяг історичного максимуму.
  • Китайський імпорт. Дешеві китайські товари заподіюють американський ринок і завдають шкоди промисловості.
  • Викиди вуглекислого газу. США поставили видобуток нафти до центру стратегії національної безпеки.
  • Наркоманія. Америка – найбільший споживач продукції світової наркоіндустрії.
  • Збройні психи. 2023 року від вогнепальних поранень померло 18 854 особи — по 51 на день.
  • Боротьба за мир зі зброєю в руках. 2023 року Вашингтон вклав у збройні сили 920 мільярдів доларів. Це по 2000 доларів на душу населення.

Поки американський світопорядок покривається тріщинами, з’явилися ті, хто готовий кинути виклик гегемону, що в’яне.

Америка, США
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