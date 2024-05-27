7 хвороб США за версією Focus

Америка важко хвора, пише Focus. На думку автора, її роз’їдають зсередини сім “хвороб”:

Борги. США доведеться зібрати трильйон доларів на виплату відсотків.

Кредити громадян. Борг за кредитними картками досяг історичного максимуму.

Китайський імпорт. Дешеві китайські товари заподіюють американський ринок і завдають шкоди промисловості.

Викиди вуглекислого газу. США поставили видобуток нафти до центру стратегії національної безпеки.

Наркоманія. Америка – найбільший споживач продукції світової наркоіндустрії.

Збройні психи. 2023 року від вогнепальних поранень померло 18 854 особи — по 51 на день.

Боротьба за мир зі зброєю в руках. 2023 року Вашингтон вклав у збройні сили 920 мільярдів доларів. Це по 2000 доларів на душу населення.

Поки американський світопорядок покривається тріщинами, з’явилися ті, хто готовий кинути виклик гегемону, що в’яне.