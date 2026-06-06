7 червня 2026 року припадає на неділю. Цей день поєднує важливі церковні події, народні традиції та пам’ятні дати світової історії. Багато українців шукають інформацію про те, яке сьогодні свято, кого вітати з днем ангела та які прикмети пов’язані з цією датою. Розповідаємо про головні події дня, церковний календар, історичні факти та народні звичаї.

Яке церковне свято 7 червня

За новоюліанським календарем Православної церкви України 7 червня відзначається Неділя всіх святих — перша неділя після П’ятдесятниці. Також цього дня вшановують пам’ять священномученика Теодота, єпископа Анкирського, який постраждав за християнську віру на початку IV століття.

Неділя всіх святих є особливим святом у християнській традиції. Воно присвячене всім святим, відомим і невідомим, які своїм життям засвідчили вірність Богові. Свято було встановлене на згадку про те, що плоди зішестя Святого Духа проявилися через життя багатьох поколінь святих.

У храмах цього дня звершуються урочисті богослужіння, віряни моляться за духовне зміцнення, а також згадують небесних покровителів своїх родин. Традиційно люди відвідують церкву, приділяють увагу благодійності та допомозі нужденним.

Що не можна робити 7 червня

У народній традиції цього дня не рекомендували:

сваритися з родичами та сусідами;

відмовляти у допомозі тим, хто її потребує;

починати конфлікти через гроші або майно;

займатися важкою фізичною працею без нагальної потреби;

поширювати плітки та обговорювати чужі проблеми.

Також вважалося небажаним давати необдумані обіцянки, які буде складно виконати.

День ангела 7 червня

За церковним календарем іменини 7 червня святкують:

Антон, Афанасій, Богдан, Валентин, Василь, Віктор, Володимир, Гнат, Григорій, Іван, Лев, Микола, Михайло, Олександр, Павло, Петро, Степан, Тарас, Валерія, Зінаїда, Марія, Сюзанна.

Власникам цих імен традиційно бажають здоров’я, миру, добробуту та підтримки небесного покровителя.

Яке державне або міжнародне свято сьогодні

Окремого державного свята в Україні 7 червня немає.

У різних країнах світу цього дня відзначаються окремі міжнародні та національні події, присвячені екології, культурі, спорту та громадським ініціативам. Також перша неділя червня у багатьох державах використовується для проведення благодійних та освітніх заходів.

Цей день в історії України

7 червня пов’язане з низкою подій, що мають значення для української історії:

1775 року після ліквідації Запорозької Січі російські війська остаточно встановили контроль над її територією.

1919 року під час Української революції тривали бойові дії між військами УНР та більшовицькими підрозділами.

1991 року Україна продовжувала підготовку до проголошення незалежності, посилюючи роботу над власними державними інституціями.

2014 року українські сили оборони проводили активні операції на Донбасі в межах антитерористичної операції.

Хто народився цього дня

7 червня народилися:

Поль Гоген (1848) — один із найвідоміших представників постімпресіонізму.

Дін Мартін (1917).

Ліам Нісон (1952).

Прінс (1958).

Аллен Айверсон (1975).

Народні прикмети та традиції на 7 червня

У народі вірили, що погода цього дня може підказати, яким буде літо:

рясна ранкова роса — до гарного врожаю зернових;

ясний і теплий день — до сухого літа;

дощ 7 червня — до вологої другої половини червня;

сильний вітер — до зміни погоди протягом найближчих днів;

велика кількість комах увечері — до стабільного тепла.

Традиційно люди приділяли увагу господарству, перевіряли стан посівів і заготовляли лікарські трави.

Коротко про день

Дата: 7 червня 2026 року

День тижня: неділя

Порядковий день року: 158-й

До кінця року залишається: 207 днів

Пора року: літо

Знак зодіаку: Близнюки

Роз’яснення

Яке сьогодні церковне свято?

7 червня 2026 року православні християни відзначають Неділю всіх святих та вшановують пам’ять священномученика Теодота Анкирського. Це перша неділя після Трійці.

Хто святкує день ангела 7 червня?

Іменини відзначають Антон, Василь, Володимир, Григорій, Іван, Микола, Олександр, Павло, Петро, Степан, Тарас, Марія та інші. Перелік визначається церковним календарем.

Що не можна робити сьогодні?

Не рекомендується конфліктувати, ображати близьких, відмовляти в допомозі та приймати необдумані фінансові рішення. День вважається сприятливим для добрих справ.

Які народні прикмети діють 7 червня?

Наші предки звертали увагу на росу, вітер, дощ та поведінку комах. За цими ознаками прогнозували погоду на найближчі тижні.

Скільки днів залишилося до Нового року?

Після 7 червня 2026 року до Нового 2027 року залишається 207 днів.

Висновок

7 червня 2026 року поєднує важливе церковне свято — Неділю всіх святих, день ангела для багатьох українських імен та низку пам’ятних історичних дат. Цей день традиційно пов’язують із добрими справами, сімейними цінностями та увагою до духовного життя.