62% компаній не готові до зростання AI-сховищ даних
2026-18-09    136

62% компаній не готові до зростання AI-сховищ даних

62% організацій не вважають свою інфраструктуру готовою до майбутнього зростання потреб у зберіганні даних через штучний інтелект. Про це свідчить дослідження Seagate Technology, проведене Recon Analytics у травні-червні 2026 року серед 2712 керівників, які відповідають за технологічні рішення у компаніях зі США, Китаю, Індії, Великої Британії, Німеччини, Франції та Японії.

Водночас 99% опитаних очікують, що протягом наступних трьох років використання ШІ збільшить потребу їхніх організацій у сховищах даних. 32% респондентів прогнозують зростання попиту більш ніж на 50%, що може змусити компанії переглядати плани розвитку дата-центрів, систем зберігання та корпоративної інфраструктури.

Головною перешкодою для впровадження ШІ учасники опитування назвали якість і готовність даних. Цю проблему вказали 53% респондентів. На другому місці опинилася інфраструктура зберігання — її назвали проблемою 43% опитаних. Для порівняння, нестачу обчислювальних потужностей вказали 27%, а енергетичні обмеження — 24%.

Лише 38% організацій заявили, що вже підготовлені до збільшення обсягів даних, які генерують системи штучного інтелекту. Серед причин недостатньої готовності також називали незрілі стратегії використання ШІ, обмежені бюджети й кадрові ресурси, а також складнощі з управлінням даними та їхнім врядуванням.

При цьому проблеми з інфраструктурою не зупиняють інвестиції в технологію. 86% опитаних повідомили про помірну або значну віддачу від вкладень у ШІ, а приблизно третина заявила про значну вимірювану віддачу. 98% керівників погодилися, що штучний інтелект перетворює зберігання даних зі звичайного технічного компонента на стратегічну частину бізнес-інфраструктури.

Дата-центри вже входять до трійки головних напрямів інфраструктурних інвестицій для 76% організацій. Для кожної п’ятої компанії цей напрям став найвищим пріоритетом. Зростання попиту пов’язане не лише з обсягом інформації, а й із необхідністю постійно зберігати дані, які використовуються для навчання та роботи моделей ШІ.

Одночасно компаніям доводиться враховувати енергоспоживання та вимоги до сталого розвитку. 77% учасників дослідження заявили, що через питання сталості або споживання енергії вже відкладали чи переглядали плани розширення ШІ-інфраструктури. У 36% випадків зміни були суттєвими. Найчастіше екологічним фактором називали саме пов’язане зі штучним інтелектом споживання електроенергії — 52%.

У Seagate такий підхід описують як «стале масштабування» — збільшення інфраструктурних можливостей одночасно з підвищенням ефективності. 97% опитаних погодилися, що продовження строку корисного використання інфраструктури здатне підвищити її сталість. Це робить модернізацію наявних систем одним із варіантів розвитку поряд із будівництвом нових потужностей.

Результати опитування показують розрив між очікуваним попитом і поточним станом інфраструктури. Якщо прогнози щодо збільшення обсягів даних справдяться, компаніям доведеться одночасно вирішувати питання місткості сховищ, швидкості доступу до інформації, енергоспоживання, вартості інфраструктури та управління даними.

Дослідження охопило керівників технологічних напрямів у семи великих економіках, тому його показники відображають позицію міжнародного бізнесу, а не окремого ринку. Опитування проводилося на замовлення Seagate Technology компанією Recon Analytics, а отримані результати стосуються очікувань учасників щодо розвитку ШІ-інфраструктури протягом найближчих трьох років.

Recon Analytics, Seagate Technology, дата-центр, сховище даних, штучний інтелект
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