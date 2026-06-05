6 червня 2026 року в Україні поєднує церковні пам’ятні дати, професійне свято, народні традиції та низку історичних подій. Цього дня православні віряни вшановують кількох святих подвижників, а в українському календарі відзначається День журналіста. Дата також пов’язана з подіями світової та української історії, що вплинули на політику, культуру та розвиток суспільства. Розповідаємо, яке сьогодні свято, хто святкує день ангела, які прикмети існують на 6 червня та що відомо про цей день в історії.

Яке церковне свято 6 червня

За новоюліанським церковним календарем 6 червня православна церква вшановує преподобного Висаріона Єгипетського та преподобного Іларіона Нового.

Преподобний Висаріон жив у IV–V століттях у Єгипті. Він походив із заможної родини, однак відмовився від мирського життя та присвятив себе чернецтву. У церковній традиції Висаріона згадують як подвижника, який проводив багато часу в молитві та суворому пості.

Преподобний Іларіон Новий був ігуменом монастиря в Малій Азії у VIII столітті. Він виступав проти іконоборства та зазнав переслідувань за свої релігійні переконання. Його вважають одним із захисників православної традиції.

У народній культурі цей день асоціювався із завершенням весняних польових робіт і початком активного літнього періоду.

Що не можна робити 6 червня

У народних традиціях існували певні заборони на цей день:

не рекомендували сваритися з родичами та сусідами;

уникали великих фінансових позик;

не залишали незавершеними важливі справи;

не рубали молоді дерева та не пошкоджували посіви;

не відмовляли в допомозі нужденним.

Ці звичаї пов’язували з вірою в те, що конфлікти та необережні дії можуть вплинути на добробут протягом літа.

День ангела 6 червня

Іменини цього дня святкують:

Висаріон;

Іларіон;

Георгій;

Іван;

Олександр;

Петро.

За церковною традицією день ангела присвячують молитві до небесного покровителя та зустрічам із близькими людьми.

Яке державне або міжнародне свято сьогодні

В Україні 6 червня відзначають День журналіста. Свято було засноване указом президента у 1994 році. Дата пов’язана зі вступом Національної спілки журналістів України до Міжнародної федерації журналістів у 1992 році.

Професійне свято об’єднує працівників друкованих, телевізійних, радійних та цифрових медіа. У багатьох редакціях цього дня проводять нагородження журналістів та професійні заходи.

На міжнародному рівні 6 червня також привертає увагу як річниця висадки союзних військ у Нормандії під час Другої світової війни.

Цей день в історії України

6 червня в різні роки відбулися такі події:

1919 рік — війська Української Галицької Армії розпочали Чортківську офензиву проти польських сил;

1990 рік — Верховна Рада УРСР продовжила обговорення законодавчих змін, які стали частиною майбутнього процесу здобуття незалежності;

2014 рік — в Україні тривали активні події початкового етапу війни на Донбасі.

Історики відзначають, що саме в червні часто відбувалися важливі військові та політичні рішення, які впливали на розвиток української державності.

Хто народився цього дня

6 червня народилися:

Олександр Пушкін (1799) — поет і письменник;

Томас Манн (1875) — німецький письменник, лауреат Нобелівської премії;

Арно Аллан Пензіас (1933) — американський фізик, лауреат Нобелівської премії;

Бйорн Борг (1956) — шведський тенісист, багаторазовий переможець турнірів Великого шолома.

Їхня діяльність вплинула на розвиток літератури, науки та спорту у світовому масштабі.

Народні прикмети та традиції на 6 червня

У народі уважно стежили за погодою цього дня:

ранкова роса віщує ясну погоду;

сильний вітер обіцяє дощове літо;

багато комах увечері — до теплої погоди;

ясний схід сонця вказує на сухий червень;

гроза цього дня вважалася ознакою врожайного року.

Селяни також оцінювали стан посівів і визначали перспективи майбутнього врожаю зернових культур.

Коротко про день

6 червня 2026 року — субота.

Це 157-й день року за григоріанським календарем.

До завершення 2026 року залишається 208 днів.

Схід сонця в Україні відбувається приблизно між 04:45 та 05:00 залежно від регіону, захід — близько 21:00.

Роз’яснення

Яке церковне свято 6 червня 2026 року?

Православна церква вшановує преподобного Висаріона Єгипетського та преподобного Іларіона Нового. Обидва святі відомі чернечим подвигом і захистом християнської віри. Їхня пам’ять відзначається щороку.

Хто святкує день ангела 6 червня?

Іменини відзначають Висаріон, Іларіон, Георгій, Іван, Олександр та Петро. У різних церковних календарях перелік імен може незначно відрізнятися. День ангела пов’язаний із вшануванням святого покровителя.

Що не можна робити сьогодні?

Традиційно уникали сварок, боргів і конфліктів. Також не рекомендували розпочинати суперечки через майно чи гроші. Вважалося, що це може вплинути на подальший перебіг літа.

Які народні прикмети діють 6 червня?

Основні прикмети стосуються погоди та врожаю. Наші предки спостерігали за росою, вітром і поведінкою комах. На основі цих ознак прогнозували погоду на найближчі тижні.

Яке професійне свято відзначають в Україні?

6 червня в Україні святкують День журналіста. Свято присвячене працівникам засобів масової інформації. Його офіційно відзначають з 1994 року.

Висновок

6 червня 2026 року поєднує церковні пам’ятні дати, День журналіста України, історичні події та народні традиції. Цей день пов’язаний із вшануванням преподобних Висаріона та Іларіона, спостереженнями за погодою та низкою важливих подій минулого. Для багатьох українців дата залишається частиною культурної та релігійної спадщини, яка поєднує історію, віру та народний календар.