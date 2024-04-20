53% українців шукають новини про війну у Telegram і лише 37% дивляться телемарафон

Найпопулярнішим джерелом інформації про війну для українців є Telegram – його обрали 53% громадян. Такі результати соцдослідження опублікував фонд “Демократичні ініціативи” імені Іллі Кучеріва.

На другому та третьому місцях – міжособистісні контакти (42%) та YouTube (40%). Телемарафон як джерело новин використовують 37% опитаних.

Дослідження показало, що вибір джерел інформації залежить рівня освіти. Так, люди із середньою чи неповною середньою освітою переважно орієнтуються на телемарафон (49%) та спілкування з іншими людьми (48%), із середньою спеціальною освітою — Telegram-канали (53%) та канали міжособистісного спілкування (45%), а з високим рівнем освіти – Telegram-канали (61%) та YouTube (45%). Відсоток використання телемарафону зменшується із підвищенням рівня освіти.

Щодо довіри українців до інформації, що надходить від органів влади, більшою чи меншою мірою їм довіряють 39% опитаних, проте про повну довіру заявили лише 6%.