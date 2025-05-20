50 тис. грн за дитину

Платити 50 тис. грн усім українками, які народили дитину, пропонує Кабмін. Проект розроблений для підвищення рівня народжуваності.

Ним також пропонується надавати:

▫️Допологову підтримку вагітним жінкам (у розмірі 100% заробітної плати застрахованим та 7 тис. грн незастрахованим).

▫️Допомогу для відновлення після пологів.

▫️Одному з батьків дитини (опікуну, бабусі, дідусю або іншому родичу, який фактично здійснює догляд за дитиною) допомогу для догляду.

▫️Допомогу для догляду за дитиною “єЯсла” одному з батьків (опікуну), у випадку якщо батьки вийшли на роботу після досягнення дитиною 1 року.

Точний розмір цих видів допомоги поки невідомий.

Нагадаємо, смертність в Україні майже втричі перевищила (https://t.me/headliines/122597) народжуваність у 2024 році. Також минулого року в 3,3 рази зросла кількість українців, які виїхали за кордон і не повернулися.