50 тис. грн за дитину
2025-20-05    113

50 тис. грн за дитину

Платити 50 тис. грн усім українками, які народили дитину, пропонує Кабмін. Проект розроблений для підвищення рівня народжуваності.

Ним також пропонується надавати:

▫️Допологову підтримку вагітним жінкам (у розмірі 100% заробітної плати застрахованим та 7 тис. грн незастрахованим).

▫️Допомогу для відновлення після пологів.

▫️Одному з батьків дитини (опікуну, бабусі, дідусю або іншому родичу, який фактично здійснює догляд за дитиною) допомогу для догляду.

▫️Допомогу для догляду за дитиною “єЯсла” одному з батьків (опікуну), у випадку якщо батьки вийшли на роботу після досягнення дитиною 1 року.

Точний розмір цих видів допомоги поки невідомий.

Нагадаємо, смертність в Україні майже втричі перевищила (https://t.me/headliines/122597) народжуваність у 2024 році. Також минулого року в 3,3 рази зросла кількість українців, які виїхали за кордон і не повернулися.

виплати за дитину, дитина
Останні новини
Юнаки, що вступають до вузу, мають надати свій військовий

Юнаки, що вступають до вузу, мають надати свій військовий
Надати військово-обліковий документ мають всі юнаки від 17 років при читать далее
20-05, 03:43
У Європі – проблема зі свободою слова

У Європі – проблема зі свободою слова
У Європі справді є проблема зі свободою слова, — пише читать далее
20-05, 03:38
50 тис. грн за дитину

50 тис. грн за дитину
Платити 50 тис. грн усім українками, які народили дитину, пропонує читать далее
20-05, 03:36
Гурт “ВІА Гра” повертається

Гурт “ВІА Гра” повертається
На офіційній сторінці гурту "ВІА Гра" в Instagram зʼявився анонс читать далее
20-05, 03:34
Британія тисне на мігрантів

Британія тисне на мігрантів
Британія вводить жорсткі правила для мігрантів: без досконалої англійської та читать далее
16-05, 08:35
Реєстрація собак віднині обов’язкова

Реєстрація собак віднині обов’язкова
З 12-го травня у всіх ЦНАПАх столиці запрацює сервіс реєстрації читать далее
14-05, 01:08
Рада змінила Бюджетний кодекс заради надрової угоди з США

Рада змінила Бюджетний кодекс заради надрової угоди з США
Рада ухвалила зміни до Бюджетного кодексу для реалізації угоди з читать далее
14-05, 01:05
ЄС підвищить мито на українські товари

ЄС підвищить мито на українські товари
Підвищені мита на українські товари може запровадити ЄС уже з читать далее
14-05, 01:03
Ціни на продукти в Україні злетіли до 270%

Ціни на продукти в Україні злетіли до 270%
Ціни на продукти в Україні подорожчали від 10 до 270% читать далее
14-05, 01:01
Бронзові прутки: властивості, особливості та сфери застосування

Бронзові прутки: властивості, особливості та сфери застосування
Бронзові прутки — це ключовий матеріал у сучасному машинобудуванні, енергетиці читать далее
12-05, 11:44
Как и где можно обменять криптовалюту?

Как и где можно обменять криптовалюту?
Криптовалюта уверенно вошла в повседневную жизнь — ею оплачивают товары, читать далее
10-05, 09:58
Общий хостинг или VPS: как выбрать оптимальный вариант для вашего сайта?

Общий хостинг или VPS: как выбрать оптимальный вариант для вашего сайта?
Выбор между общим хостингом и VPS (Virtual Private Server) — читать далее
10-05, 04:43
ВРУ ратифікувала угоду про економпартнерство з США

ВРУ ратифікувала угоду про економпартнерство з США
Рада ратифікувала угоду про економічне партнерство з США. "За" 338 читать далее
08-05, 04:28
Україна відмовиться від долара США, – НБУ

Україна відмовиться від долара США, – НБУ
Україна розглядає можливість відмови від долара США: Київ хоче тісніше читать далее
08-05, 09:30
Продала свої нюдси в ТГ і отримала… 3 роки

Продала свої нюдси в ТГ і отримала… 3 роки
Жінка продала свої нюдси за 500 грн в Telegram і читать далее
07-05, 08:36
Широкоформатна плитка 600×1200 мм: стиль, якість, функціональність

Широкоформатна плитка 600×1200 мм: стиль, якість, функціональність
Шукаєте широкоформатну плитку Київ для вашого інтер’єру або фасаду? Плитка читать далее
07-05, 02:55
Нові штрафи за фари почали діяти в Україні з 1-го травня

Нові штрафи за фари почали діяти в Україні з 1-го травня
Тепер на всіх дорогах України поза межами населених пунктів необхідно читать далее
07-05, 12:48
Чому МАУП є одним із кращих приватних університетів, говоримо з Ростиславом Щокіним

Чому МАУП є одним із кращих приватних університетів, говоримо з Ростиславом Щокіним
Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП) вже багато років займає лідерські читать далее
03-05, 06:16
Українських медиків знімуть з бронювання

Українських медиків знімуть з бронювання
З броні знімуть деяких медичних працівників, повідомляє Міноборони повідомляє про читать далее
03-05, 04:26
Чоловіки за кордоном отримають штраф за порушення військобліку

Чоловіки за кордоном отримають штраф за порушення військобліку
Українські чоловіки за кордоном можуть отримати штраф за порушення військового читать далее
03-05, 04:24
Теги
Дональд Трамп НБУ ТЦК авто бронювання війна в Україні гривня долар дія економіка закон про мобілізацію кримінал криптовалюта курс валют кіно мобілізація податки спорт фільм штраф