50 днів на орбіті: астронавти NASA «застрягли» на МКС через аварію

Екіпаж корабля Boeing Starliner вирушив у перший пілотований політ до МКС 5 червня, плануючи провести на орбіті 7-10 днів. Однак під час польоту у корабля виникли проблеми: один із двигунів вийшов з ладу, і стався витік гелію.

Це не завадило космічному судну успішно зістикуватися зі станцією 6 червня, але з того часу минуло 50 днів, і інженери все ще намагаються усунути неполадки.

Поки що достеменно не відомо, коли астронавти повернуться на Землю.

У NASA повідомили, що місію продовжено до 3 вересня.