5 воєн, які, на думку експертів, можуть розпочатися в наступні 5 років,— Politico

Politico з посиланням на дані аналізу та звітів американської розвідки пише, що “ймовірність нових глобальних пожеж вища, ніж ви думаєте”.

Ось місця, за данними Politico, за якими варто стежити:

конфлікт між Індією та Пакистаном. Це ядерні країни, які разом мають понад 300 одиниць ядерної зброї, а їх внутрішня політика підштовхує до ескалації;

Китай і Тайвань також можуть розв’язати війну. Таким чином може бути встановлений лідер світового порядку в XXI столітті в цьому протистоянні між США і Китаєм;

війна між РФ і країнами балтії. Путін досі вважає, що ці європейські території належатьРФ.

конфлікт між Індією і Китаєм. Напруженість в цих країнах нас тільки вибухоонебезпечна, що як китайським, так і індійським військам заборонено носити зброю вздовж кордону;

війна між КНДР і Південною Кореєю. США до цих пір мають 30 000 військовослужбовців на півострові, щоб допомогти забезпечити безпеку Південної Кореї.