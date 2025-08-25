5 воєн, які, на думку експертів, можуть розпочатися в наступні 5 років,— Politico
2025-25-08    1477

5 воєн, які, на думку експертів, можуть розпочатися в наступні 5 років,— Politico

Politico з посиланням на дані аналізу та звітів американської розвідки пише, що “ймовірність нових глобальних пожеж вища, ніж ви думаєте”.

  • Ось місця, за данними Politico, за якими варто стежити:
  • конфлікт між Індією та Пакистаном. Це ядерні країни, які разом мають понад 300 одиниць ядерної зброї, а їх внутрішня політика підштовхує до ескалації;
  • Китай і Тайвань також можуть розв’язати війну. Таким чином може бути встановлений лідер світового порядку в XXI столітті в цьому протистоянні між США і Китаєм;
  • війна між РФ і країнами балтії. Путін досі вважає, що ці європейські території належатьРФ.
  • конфлікт між Індією і Китаєм. Напруженість в цих країнах нас тільки вибухоонебезпечна, що як китайським, так і індійським військам заборонено носити зброю вздовж кордону;
  • війна між КНДР і Південною Кореєю. США до цих пір мають 30 000 військовослужбовців на півострові, щоб допомогти забезпечити безпеку Південної Кореї.
війна, прогноз
Останні новини
Трансгендер влаштував криваву бійню у США

Трансгендер влаштував криваву бійню у США
Масовий розстріл у католицькій церкві в Міннесоті влаштував трансгендерний чоловік читать далее
28-08, 09:19
Які машини найчастіше викрадають в Україні у 2025 році

Які машини найчастіше викрадають в Україні у 2025 році
З'явився список машин, які найчастіше викрадають в Україні у 2025-му читать далее
27-08, 11:01
Чоловікам віком 18-22 дозволили виїзд за кордон

Чоловікам віком 18-22 дозволили виїзд за кордон
Усім чоловікам віком 18-22 років дозволили безперешкодно перетинати кордон під читать далее
27-08, 10:59
5 воєн, які, на думку експертів, можуть розпочатися в наступні 5 років,— Politico

5 воєн, які, на думку експертів, можуть розпочатися в наступні 5 років,— Politico
Politico з посиланням на дані аналізу та звітів американської розвідки читать далее
25-08, 09:07
Клоп із секонда вкусив мешканку Вінниці

Клоп із секонда вкусив мешканку Вінниці
Жінку вкусив клоп, коли вона приміряла штани у секонді. Випадок читать далее
23-08, 07:37
Італійці арештували українця, причетного до підриву «Північного потоку»

Італійці арештували українця, причетного до підриву «Північного потоку»
В Італії заарештували українця, якого підозрюють в підриві газопроводів «Північний читать далее
21-08, 08:58
Росія хоче Донбас, Запоріжжя та Херсонщину, – ЗМІ

Росія хоче Донбас, Запоріжжя та Херсонщину, – ЗМІ
Путін хоче отримати не тільки Донбас, а й Запорізьку та читать далее
10-08, 11:34
Костянтин Темляк: актор теарту потрапив у секс-скандал

Костянтин Темляк: актор теарту потрапив у секс-скандал
У мережі розгорівся скандал навколо актора "Театру на Подолі" Костянтина читать далее
10-08, 11:31
На Харківщині двоє згвалтували підлітка

На Харківщині двоє згвалтували підлітка
Зловмисники 15 й 20 років зґвалтували 14-річного підлітка на Харківщині: читать далее
10-08, 11:27
Росія може атакувати Харків

Росія може атакувати Харків
Росія нападе на Харків, якщо Україна відступить з Донеччини та читать далее
10-08, 11:23
У 2027 припинять тимчасовий захисток для українців в ЄС

У 2027 припинять тимчасовий захисток для українців в ЄС
ЄС планує поетапне завершення тимчасового захисту для українців у 2027 читать далее
04-08, 06:28
Зеленський підписав закон про відновлення незалежності НАБУ

Зеленський підписав закон про відновлення незалежності НАБУ
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 31 липня підписав підтриманий читать далее
01-08, 06:16
З 1 січня українців чукає багато нового: штрафи ФОП, відкритий банкінг тощо

З 1 січня українців чукає багато нового: штрафи ФОП, відкритий банкінг тощо
Що зміниться для українців із 1 серпня. Головне: ▪️«Укрзалізниця»: квитки читать далее
01-08, 06:05
єМалятко, єКнига тощо: затверджено едину Дія.Картку

єМалятко, єКнига тощо: затверджено едину Дія.Картку
Уряд затвердив єдину "Дія.Картку " для усіх державних виплат, заявила читать далее
01-08, 06:02
Мобілізація чоловіків і жінок 60+ років: Рада ухвалила новий закон

Мобілізація чоловіків і жінок 60+ років: Рада ухвалила новий закон
Рада ухвалила закон і прописала хто може служити серед чоловіків читать далее
24-07, 03:34
Нові правила перевезення тварин в поїздах Укрзалізниці

Нові правила перевезення тварин в поїздах Укрзалізниці
Оновлено правила перевезення тварин в поїздах, — повідомила Укрзалізниця. Великі читать далее
24-07, 03:31
Рада ліквідувала НАБУ?

Рада ліквідувала НАБУ?
Парламент проголосував в цілому #12414 і по факту ліквідував всю читать далее
22-07, 03:25
Модель Марія Ковальчук розповіла подробиці нападу на неї

Модель Марія Ковальчук розповіла подробиці нападу на неї
Українську ескорт-модель Марію Ковальчук у Дубаї побили мажори та син читать далее
21-07, 08:01
Росіяни різко збільшили кількість ракет і дронів, випущених по Україні

Росіяни різко збільшили кількість ракет і дронів, випущених по Україні
Росіяни за місяць в 1,6 разів збільшили кількість ракет і читать далее
08-07, 07:59
Ілон Маск створив Амерканську партію

Ілон Маск створив Амерканську партію
Ілон Маск офіційно оголосив про створення своєї політичної партії. Вона читать далее
08-07, 08:47
Теги
ВРУ Дональд Трамп НБУ ТЦК авто війна в Україні гривня долар дія економіка закон про мобілізацію кримінал криптовалюта курс валют кіно мобілізація податки спорт фільм штраф